El jefe de la diplomacia de la Unión Europea advirtió que las fuerzas rusas serán “aniquiladas” si usan armas nucleares

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advirtió este jueves a Rusia que sus tropas serían “aniquiladas” por Occidente en caso que el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpla con su amenaza de utilizar armas nucleares en Ucrania.

“Cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta”, dijo Borrell. “No será una respuesta nuclear, pero será tan fuerte desde el punto de vista militar que el ejército ruso resultará aniquilado”, dijo el dirigente español.

El diplomático luego parafraseó a Putin y dijo que si él “asegura que no está mintiendo y que no puede permitirse el lujo de fanfarronear ahora”, el mandatario ruso debe entender que “quienes apoyan a Ucrania tampoco están fanfarroneando”.

Borrell hizo referencia en esas palabras a la Unión Europea y sus estados miembros, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Tras la anexión a Rusia de cuatro territorios de Ucrania, Putin aseguró que para defenderse de cualquier tipo de contraataque, su país tendría el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance, en una clara referencia a las armas atómicas.

Esto fue tomado como una amenaza, por lo que el secretario general de la OTAN , Jens Soltenberg, dijo que tal escenario tendría “severas consecuencias”.

“Habría una fuerte respuesta. Es casi seguro que provocaría una respuesta física de muchos aliados, y posiblemente de la propia OTAN”, dijo el miércoles un alto funcionario de la alianza militar.

Formalmente, la OTAN aún no llegó a amenazar con usar su arsenal nuclear para responderle a Rusia, ya que Ucrania no es un país miembro de la alianza militar y por lo tanto no está cubierto por su cláusula de autodefensa.

LA NACION