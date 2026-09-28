El mega complejo residencial de Bon Jovi de casi 17 millones de dólares para personas sin techo: “La forma más eficaz de acabar con la falta de viviendas es mediante casas asequibles”

El cantante Jon Bon Jovi es famoso por sus hits, es cierto, pero poco saben las obras filantrópicas que realiza para la gente que menos tiene. Así, es poco conocido para algunos el complejo JBJ Soul Homes que impulsó en Filadelfia.

Esta edificación de cuatro plantas representa un avance en la oferta de soluciones habitacionales para sectores vulnerables.

El proyecto consta de 55 unidades residenciales, entre estudios y departamentos de un dormitorio, todos completamente amueblados. La ubicación del edificio en el barrio de Francisville, específicamente en la intersección de la calle 15 y la avenida Fairmount, marca un punto estratégico en la trama urbana de la ciudad.

Jon Bon Jovi invirtió casi 17 millones de dólares para construir JBJ Soul Homes McDonald Building Co.

El desarrollo contó con una inversión total cercana a los 16,6 millones de dólares, aporte que reunió fondos privados y públicos bajo una visión de impacto social profundo. La Fundación JBJ Soul, entidad encabezada por el artista, lideró la iniciativa junto a Middleton Partnership. Ambas organizaciones sumaron esfuerzos con Project HOME para transformar el acceso a la vivienda en esa zona de Pensilvania.

La construcción del inmueble concluyó a finales de 2013 y obtuvo la certificación LEED Plata por sus estándares de sostenibilidad. Este complejo se destaca como el primer edificio multifamiliar de gran altura con sello Energy Star en todo el estado, según datos técnicos de McDonald Building. La estructura, además de las viviendas, posee locales comerciales y oficinas administrativas en sus niveles inferiores.

El complejo residencial tiene una sentida frase en la puerta: "Ninguno de nosotros está en casa hasta que todos estemos en casa" McDonald Building Co.

El sueño de Bon Jovi

Jon Bon Jovi expresó su visión sobre el impacto de estas acciones durante la ceremonia de apertura realizada en abril de 2014. El artista declaró: “La inauguración de las viviendas JBJ Soul Homes es otro ejemplo de lo que me gusta llamar el poder del nosotros”. Por su parte, la hermana Mary Scullion, cofundadora de Project HOME, subrayó la importancia de la infraestructura. La religiosa afirmó: “La forma más eficaz de acabar con la falta de vivienda es mediante viviendas asequibles”. El diseño del edificio responde a una necesidad de contención para personas que atravesaron situaciones de calle o inestabilidad económica severa.

Jon Bon Jovi y el momento de la inauguración de JBJ Soul Homes

El acceso a los servicios de salud, educación y empleo representa el núcleo del modelo operativo de JBJ Soul Homes. Project HOME, la entidad encargada de la gestión de las residencias, ofrece asistencia in situ para los inquilinos. Estos servicios incluyen atención médica, programas de recuperación personal y capacitación laboral mediante laboratorios tecnológicos. Covenant House brinda soporte adicional para los adultos jóvenes que residen en las unidades. Los requisitos para acceder al programa exigen una capacidad demostrada para la vida independiente. Los residentes destinan el 30% de sus ingresos al pago del alquiler, una modalidad que asegura la permanencia en el tiempo del proyecto.

El edificio incorpora espacios orientados a la integración comunitaria, como un gimnasio, una biblioteca y una terraza verde. El diseño permite una convivencia organizada donde el soporte institucional garantiza estabilidad. Las autoridades locales y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos participaron en la financiación pública del complejo. Este esfuerzo conjunto busca replicar las políticas aplicadas previamente por Bon Jovi en Newark y otros puntos de Estados Unidos.

Los inquilinos disponen de atención médica, programas de recuperación personal y capacitación laboral McDonald Building Co.

El compromiso del artista con el rubro inmobiliario social superó las tres décadas de trayectoria musical. JBJ Soul Homes constituye la materialización de un programa integral que contempla la prevención de la falta de vivienda crónica en Filadelfia. El impacto de esta obra trasciende el beneficio individual de los residentes, ya que genera una mejora en el entorno urbano y promueve la inclusión laboral de los sectores más necesitados de la comunidad local.