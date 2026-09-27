Caravanas en Venezuela reclaman el regreso de Machado tras la liberación de presos políticos

CARACAS.– Partidarios de María Corina Machado se movilizaron este domingo en caravanas de vehículos y motocicletas en varios estados de Venezuela para exigir el “regreso seguro” de la líder opositora, tras sus frustrados intentos de volver al país. La convocatoria tuvo lugar un día después de que organizaciones de derechos humanos reportaran decenas de excarcelaciones de presos políticos, al término de una nueva ronda de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos.

Una seguidora de la líder opositora María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante una protesta que exige su regreso al país, en Caracas, Venezuela, el jueves 24 de septiembre de 2026 Ariana Cubillos - AP

La premio Nobel de la Paz intentó llegar el martes desde su exilio en Panamá, pero su retorno fue impedido en tres oportunidades, por vía marítima y aérea, según fuentes de su partido, Vente Venezuela. Desde su salida del país, ya suman siete los intentos frustrados, de acuerdo con esas fuentes.

Machado dejó la clandestinidad en diciembre, cuando viajó oculta a Noruega para recibir el Nobel. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Panamá. “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”, afirmó el sábado en el foro virtual “¿Dónde está y a dónde va La Democracia en América?”.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas sostienen que existe un veto de Washington a su regreso. Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Machado quedó excluida de las negociaciones, pero dijo que no interferirá y que espera resultados concretos.

Vente Venezuela convocó a la “Gran rodada nacional”. En Barinas, tierra natal de Hugo Chávez, simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y sindicatos llegaron a la sede del ente comicial para exigir elecciones presidenciales. “La reina entra hoy a reinar”, gritaban algunos de los presentes al son de las bocinas.

“Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando. ¡Vente, María Corina, que el pueblo te espera en el estado Barinas!”, dijo Leandro González, zapatero de oficio.

En Los Teques, en el estado de Miranda, los manifestantes recorrieron la ciudad con banderas venezolanas. Entre sus carteles se leía: “Cronograma electoral claro y elecciones en 2027”.

La jornada incluyó una denuncia de detención: Vente Venezuela informó que oficiales de la Guardia Nacional arrestaron el domingo por la mañana a Fernando Torrealba, miembro del partido en Zulia, mientras asistía a la movilización.

Manifestantes participan en una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado en una calle de Caracas el 24 de septiembre de 2026 JUAN BARRETO - AFP

Excarcelaciones y reforma judicial

El sábado, Justicia, Encuentro y Perdón verificó al menos 39 liberaciones de presos políticos en distintos centros penitenciarios. Registró otras 17 salidas que no clasificó como excarcelaciones por motivos políticos. El gobierno venezolano no se había pronunciado sobre las liberaciones. Familiares y organizaciones reclaman la liberación de todos los prisioneros por razones políticas.

Entre los excarcelados figura Frank Cabañas, detenido desde septiembre de 2017 por supuestos vínculos con el exagente de policía Óscar Pérez. Según el Foro Penal, fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir, pero no obtuvo una sentencia condenatoria o absolutoria. Sus familiares denunciaron que su detención se basó únicamente en su amistad con Pérez.

Manifestantes se congregan frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, Venezuela, para protestar por la participación de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU Ariana Cubillos - AP

Las liberaciones siguieron al cierre, el viernes, de la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición. Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) y Dinorah Figuera (dirigente opositora) acordaron avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y anunciaron los integrantes de un consejo para revisar las credenciales de los postulantes.

Las partes también acordaron acompañar el levantamiento de restricciones a medios de comunicación, tras años de censura. La medida forma parte de los aportes de la mesa para fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información, según el comunicado conjunto.

En su discurso ante la ONU, Rodríguez anunció elecciones. Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre. Trump dijo el sábado que había hablado con Rodríguez sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, aunque no mencionó un calendario.

Agencia AFP