Ciudadanos británicos, explosivos y la sombra de Irán: los nuevos detalles del presunto complot contra la base utilizada por EE.UU.

FAIRFORD, Inglaterra.– Los cinco sospechosos detenidos cerca de una base aérea utilizada por Estados Unidos en Inglaterra son ciudadanos británicos, informó este lunes la Policía Antiterrorista, mientras avanza la investigación sobre un posible complot para cometer un atentado con explosivos y sobre eventuales vínculos con Irán.

Los hombres, todos de entre 23 y 25 años y residentes en Londres, fueron arrestados después de que tres camionetas sospechosas fueran detectadas cerca de RAF Fairford, en Gloucestershire, una instalación británica utilizada desde hace décadas por la Fuerza Aérea estadounidense y que recientemente sirvió como punto de apoyo para operaciones contra Irán.

Los investigadores intentan ahora determinar qué planeaban los sospechosos, cuál era su motivación y si actuaban por cuenta propia o tenían vínculos con algún Estado o grupo extranjero. Entre las hipótesis bajo análisis aparecen Irán y Rusia, aunque las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión sobre una eventual participación estatal.

Qué pasó

La policía de Gloucestershire recibió durante la madrugada del domingo una llamada que alertaba sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia RAF Fairford. Poco después, cinco hombres fueron detenidos cerca de Whelford, una pequeña localidad situada a unos tres kilómetros de la base.

Una vecina contó a la BBC que al regresar a su casa encontró bloqueados el camino y la entrada de su propiedad y vio a un grupo de hombres encapuchados y con el rostro cubierto. Según relató, algunos huyeron hacia un campo y otros en dirección a una localidad vecina.

La policía custodia una carretera que conduce a la base RAF Fairford, en Inglaterra Alastair Grant - AP

La mujer llamó al número de emergencias y aseguró que, en unos diez minutos, la zona estaba tomada por policías armados. “Creo que mi llamada frustró lo que fuera que estaban planeando”, afirmó.

El operativo incluyó el despliegue de especialistas militares en desactivación de explosivos y la instalación de un perímetro de seguridad de unos 400 metros alrededor de varios vehículos. Imágenes aéreas mostraron un robot controlado a distancia acercándose a dos de las camionetas blancas.

Las autoridades todavía no precisaron qué encontraron en su interior ni si efectivamente contenían explosivos.

Qué se sabe de los detenidos

La Policía Antiterrorista informó este lunes que los cinco sospechosos son ciudadanos británicos, tienen entre 23 y 25 años y viven en Londres. Sus identidades no fueron reveladas.

En un primer momento fueron detenidos bajo sospecha de cometer delitos previstos en la legislación sobre explosivos. Más tarde también quedaron arrestados bajo sospecha de preparar un acto de terrorismo.

Cinco hombres fueron detenidos este domingo bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo

La policía considera que el episodio está “contenido” y, hasta ahora, no informó que esté buscando a otras personas vinculadas con el caso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los hombres buscaban causar “un gran daño” y afirmó que habían estado “bajo vigilancia durante mucho tiempo”. Sin embargo, fuentes citadas por la BBC indicaron que el operativo no habría sido iniciado a partir de información previa de inteligencia, sino por las denuncias de vecinos sobre los vehículos.

Qué se investiga

La principal incógnita es cuál era el objetivo de los sospechosos y si existía detrás de ellos algún actor extranjero. Los investigadores analizan posibles conexiones con Irán, Rusia o grupos militantes independientes, aunque ninguna de esas hipótesis fue confirmada.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, pidió evitar especulaciones y sostuvo que aún es demasiado pronto para determinar si Teherán estuvo involucrado. Al mismo tiempo, recordó que las autoridades británicas consideran que Irán y grupos vinculados con ese país representan una amenaza creciente para la seguridad del Reino Unido.

I would like to thank all those emergency and specialist teams who have acted so swiftly regarding the incident in Gloucestershire.



We can be reassured that this is being dealt with, and it is exactly why our emergency response teams and Armed Forces are on standby 24/7. https://t.co/gVQvYhg1qS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 27, 2026

Por qué RAF Fairford es una base sensible

RAF Fairford está situada en los Cotswolds, unos 160 kilómetros al oeste de Londres. Aunque pertenece al Reino Unido, mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La base fue utilizada por bombarderos estadounidenses durante la Guerra del Golfo, la invasión de Irak de 2003 y otras operaciones militares. Más recientemente volvió a cobrar relevancia después de que Londres autorizara a Washington a utilizar instalaciones británicas para operaciones calificadas como “defensivas” contra capacidades militares iraníes.

Bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos son vistos en RAF Fairford, una base aérea estadounidense, tras un incidente en Fairford, Inglaterra Alastair Grant - AP

Bombarderos B-1 y B-52 estadounidenses han operado desde Fairford durante el actual conflicto con Irán.

Teherán ha advertido que considera objetivo legítimo cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su territorio.

Evacuaciones y fuerte operativo

El episodio obligó a evacuar 85 viviendas en Whelford y zonas cercanas. Muchos residentes fueron despertados de madrugada por la policía y trasladados a un centro recreativo mientras los especialistas inspeccionaban los vehículos.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base RAF Fairford, en el sudoeste de Inglaterra BEN STANSALL - AFP

La Fuerza Aérea estadounidense informó que trabaja estrechamente con las autoridades británicas para seguir la situación y proteger a su personal, sus familias y a la comunidad local.

El gobierno británico calificó lo ocurrido de “profundamente preocupante”, aunque pidió esperar a que la investigación determine si efectivamente se trató de un intento de atentado y quién podría haber estado detrás.