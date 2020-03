Gollan le restó importancia a la epidemia Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que " el coronavirus tiene una tasa de letalidad baja , mata a muy poca gente", y detalló que genera la muerte en pacientes "que tienen problemas de salud o que son mayores".

"En invierno de 2018 murieron 80.000 personas por gripe en los Estados Unidos y no sólo no se generó la más mínima situación de pánico, sino que nadie se enteró", dijo Gollan en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

En este marco, apuntó que, "por 3.000 muertes en todo el mundo por coronavirus, estaríamos ante una situación muy pequeña". Gollan atribuyó la alarma social al "temor a lo nuevo", dijo que ese hecho genera "pánico" y pidió que la prensa ponga la problemática "en contexto".

"El coronavirus vino para quedarse en el mundo; no en la Argentina. Como dicen los expertos, es un virus inteligente: tiene baja letalidad y se esparce con cierta facilidad", explicó y añadió que "no es como el ébola, que inmediatamente produce la muerte y ya no se puede expandir".

"El ébola es muy letal pero es difícil que se expanda de forma importante. El coronavirus es como la gripe y vino para quedarse", remarcó el funcionario de la provincia de Buenos Aires.

Además, estimó que, "en algún momento", seguramente habrá "una medicación y una vacuna" para su tratamiento, y "va a pasar a engrosar la lista de todos los virus que se instalan y quedan dando vueltas y produciendo brotes epidémicos durante las temporadas invernales".

El ministro sostuvo que "este virus va a llegar a todos los países del mundo, es cuestión de tiempo", y remarcó que las autoridades sanitarias "tratamos de retrasar lo máximo posible el ingreso para que en ese interín aparezca algún instrumento efectivo para la cura".

Además, destacó que "no tiene ningún sentido" usar barbijo y dijo que el virus "no se esparce por los pequeños aerosoles de la respiración sino por gotas cuando se estornuda y no se tapa adecuadamente con el codo la boca".

"Las gotas que se depositan en las superficies, mesas o la piel de las personas pueden contagiar", detalló y añadió que "los humanos nos tocamos mucho la cara y lo llevamos a nuestras mucosas, por eso necesitamos el lavado de mano y otras medidas higiénicas".