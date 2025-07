El misterio de la mujer rusa que fue encontrada junto a sus dos hijas pequeñas en una cueva en India

La policía india está tratando de reconstruir la historia de una mujer rusa que fue encontrada viviendo en una cueva en el estado de Karnataka con sus dos hijas pequeñas.

Nina Kutina fue rescatada el 9 de julio por agentes que realizaban una patrulla rutinaria cerca de las colinas de Ramteertha, en el bosque de Gokarna, que limita con el paraíso turístico de Goa.

Las autoridades afirman que la mujer, de 40 años, y sus hijas, de seis y cinco años, no tienen documentos válidos para permanecer en India. Las tres han sido alojadas en un centro de detención para extranjeros cerca de Bangalore, la capital del estado, y serán deportadas pronto.

Kutina ha defendido su estilo de vida en dos entrevistas en video concedidas a la agencia de noticias india ANI, en las que afirma que ella y sus hijas eran felices viviendo en la cueva y que “la naturaleza da buena salud”.

Pero, incluso una semana después de su hallazgo, sigue sin estar claro cómo llegaron la mujer y sus hijas a un bosque lleno de serpientes y animales salvajes, cuánto tiempo llevaban viviendo allí y quiénes son realmente.

Cómo las encontró la policía

“La zona es muy popular entre los turistas, especialmente los extranjeros. Pero hay muchas serpientes y es propensa a los deslizamientos de tierra, sobre todo durante la temporada de lluvias. Para garantizar la seguridad de los turistas, el año pasado comenzamos a patrullar los bosques”, le explicó a la BBC M. Narayana, superintendente de policía del distrito de Uttara Kannada.

Un segundo policía, cuyo nombre no puede revelarse y que formaba parte de la patrulla que se topó con la cueva, dijo que bajaron por una colina empinada para investigar cuando vieron ropa de colores vivos que había sido tendida al aire libre.

Cuando se acercaron a la caverna, cuya entrada había sido tapada con saris, “una niña rubia salió corriendo”. Cuando los policías, sorprendidos, la siguieron al interior de la cueva, encontraron a Nina Kutina y a la otra niña.

Sus pertenencias eran escasas: esterillas de plástico, ropa, paquetes de fideos instantáneos y algunos otros alimentos. La cueva tenía goteras.

Los videos grabados por la policía en la gruta, a los que ha tenido acceso la BBC, muestran a los niños vestidos con coloridos trajes indios, sonriendo a la cámara.

“La mujer y sus hijas parecían bastante cómodas en ese lugar”, dijo Narayana. “Nos llevó un tiempo convencerla de que era peligroso vivir allí”, añadió.

La policía dijo que, cuando le dijeron que la cueva era insegura debido a la presencia de serpientes y animales salvajes en el bosque, ella les respondió: “Las serpientes y otros animales son nuestros amigos. Los humanos son peligrosos”.

Kutina y sus hijas fueron trasladadas a un hospital para ser examinadas tras su rescate y se determinó que se encontraban en buen estado de salud.

¿Quién es Nina Kutina?

Nina Kutina ha dicho que nació en Rusia, pero no vive allí desde hace 15 años ANI

Un funcionario de la Oficina Regional de Registro de Extranjeros (FRRO, por sus siglas en inglés) le confirmó a la BBC que Kutina es rusa y que será repatriada una vez se completen los trámites.

Según el funcionario, ya se pusieron en contacto con el consulado ruso en Chennai. La BBC contactó a la embajada rusa en Nueva Delhi, pero aún no ha recibido respuesta.

En entrevistas en video con las agencias de noticias indias ANI y PTI, Kutina dijo que nació en Rusia pero no vive allí desde hace 15 años y que ha viajado a “muchos países: Costa Rica, Malasia, Bali, Tailandia, Nepal, Ucrania”.

En sus entrevistas con ambas agencias, Kutina dijo que tiene cuatro hijos de entre 20 y 5 años. De su hijo mayor, dijo que murió en un accidente de tráfico en Goa el año pasado.

Las autoridades señalan que su ahora segundo hijo tiene 11 años y se encuentra en Rusia.

El martes por la noche, la FRRO afirmó que había localizado al padre de las niñas, Dror Goldstein, y que se trataba de un empresario israelí.

Funcionarios de la entidad dijeron que Goldstein se encontraba en India en ese momento y que se habían reunido con él para intentar convencerlo de que pagara la repatriación de Kutina y sus hijas.

El miércoles, Goldstein le dijo al canal indio NDTV que Kutina había abandonado Goa sin informarle y que él había presentado una denuncia por desaparición ante la policía local.

Afirmó que quiere la custodia compartida de sus hijas y que haría todo lo posible para impedir que el gobierno indio las envíe a Rusia.

¿Cuándo llegó al bosque de Gokarna?

No está claro cómo y cuándo Kutina y sus hijas llegaron al bosque de Gokarna, en el estado de Karnataka.

La policía dijo que ella les contó que llevaban una semana viviendo en la cueva, y que había comprado algunas verduras y otros alimentos, incluida una marca popular de fideos instantáneos, en una tienda local hacía una semana.

Según los policías, Kutina les dijo que había llegado a Karnataka desde Goa, donde también había vivido en una cueva. Y agregó que allí había nacido una de sus hijas.

En su entrevista con PTI este miércoles, la mujer se quejó del centro de detención en el que se encuentra alojada con sus hijas, diciendo que “es como una cárcel”.

“Vivíamos en un lugar muy bueno. Pero ahora no podemos estar solas. No podemos salir. Aquí está muy sucio y no hay suficiente comida”, añadió.

No está claro cuándo ni cómo llegó Kutina a India.

La policía señaló que ella les dijo que había perdido su pasaporte, pero encontraron entre sus pertenencias un pasaporte caducado que indicaba que había llegado a India con un visado de negocios válido desde el 18 de octubre de 2016 hasta el 17 de abril de 2017.

Pero ella se quedó más tiempo del permitido, fue detenida un año después y la oficina de la FRRO en Goa le expidió un “permiso de salida” para abandonar el país. Según los sellos de inmigración de su pasaporte, entró a Nepal el 19 de abril de 2018 y salió tres meses después.

No está claro adónde fue después, pero Kutina dijo a la agencia ANI que había “viajado al menos a 20 países”, como mínimo a “cuatro de ellos desde que salió de India en 2018”.

Tampoco está claro cuándo regresó a India, aunque algunos informes indican que lo hizo en febrero de 2020.

Ella le dijo a PTI, otra agencia de noticias, que regresó por amor al país.

Kutina admitió que su visado había caducado hacía unos meses. “No tenemos visado válido, el nuestro caducó”, dijo, y añadió que se le pasó el lapso que tenía porque estaba en duelo por su hijo fallecido y no podía pensar en nada más.

¿Por qué vivía en una cueva?

La entrada a la cueva donde Kutina vivía con sus hijas había sido cubierta con saris de colores vivos Policía de Karnataka

Después de que se encontrara una imagen de Panduranga Vittala, una forma del dios hindú Krishna, en la cueva donde vivía, se dijo que ella había ido allí para meditar y por motivos espirituales.

Pero en su entrevista con ANI, ella desmintió esa versión. “No se trata de nada espiritual. Simplemente nos gusta la naturaleza porque nos da salud... Es muy saludable, no es como vivir en una casa”.

Añadió que tenía “mucha experiencia viviendo en la naturaleza, en la selva” e insistió en que sus hijas eran felices y estaban sanas allí. La cueva que había elegido era “muy grande y bonita” y estaba “muy cerca de un pueblo”, por lo que podía comprar comida y otras cosas necesarias.

“No nos estábamos muriendo, y no llevé a mis hijas a morir a la selva. Eran muy felices, nadaban en la cascada, tenían un lugar muy bueno para dormir, muchas clases de arte, hacíamos cosas con arcilla, pintábamos, comíamos bien, yo cocinaba muy bien y la comida era sabrosa”, declaró a ANI.

Kutina también rechazó las insinuaciones de que vivir en el bosque exponía a sus hijas al peligro.

“Durante todo el tiempo que vivimos allí, sí, vimos algunas serpientes”, dijo, pero añadió que era similar a cuando la gente dice que encuentra serpientes en sus casas, cocinas o baños.