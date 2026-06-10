Keiko Fujimori achica aún más la diferencia con Roberto Sánchez mientras el conteo de votos en Perú sigue cabeza a cabeza

LIMA.– El izquierdista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori continúan disputando el miércoles voto a voto recuento del balotaje presidencial en Perú, mientras la diferencia entre ambos candidatos se redujo a poco menos de 9000 votos tras haberse contabilizado casi el 98% de las mesas.

La ajustada ventaja que Fujimori mostraba al inicio del conteo se revirtió el lunes y Sánchez pasó a la delantera con una ligera mayoría. El candidato de Juntos por el Perú logra hasta el momento un 50,023% de los sufragios, mientras que la líder de Fuerza Popular suma un 49,977%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Partidarios de Roberto Sánchez protestan frente al Jurado Nacional de Elecciones en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026 Martin Mejia - AP

La ventaja, no obstante, es cada vez menor para Sánchez, que para la noche del lunes tenía casi 50.000 votos más que su contrincante pero perdió fuerza luego de que las autoridades empezaran a sumar el martes los votos provenientes del extranjero –que llegaron al país en valijas diplomáticas– y de varias zonas rurales remotas de Perú.

Partidarios de Roberto Sánchez protestan frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026 ERNESTO BENAVIDES - AFP

Por otra parte, mientras continúa el conteo de los votos, las autoridades ya definieron que unas 40 actas impugnadas pasarán a recuento, algo que ya había ocurrido en la primera vuelta de las elecciones. En aquella ocasión, el conteo oficial tardó más de un mes en concluir.

Quien gane los comicios del domingo se convertirá en el noveno presidente del país sudamericano en 10 años, atravesado por una fuerte crisis institucional. Ambos candidatos han prometido respetar los resultados.

Expectativas de los candidatos

Fujimori, que se postuló por cuarta vez, dijo el martes a la prensa que tiene “mucha esperanza” en el voto desde el extranjero, y también en un grupo de actas electorales de Lima que aún no han sido contabilizadas. “Corresponde esperar”, subrayó la candidata.

La candidata de 51 años se había presentado en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que se considera el mayor problema de Perú.

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones explica el proceso de conteo de votos, en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026 Rodrigo Abd - AP

Sin embargo, la figura de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, que estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa ‌generando polarización por su herencia familiar y problemas judiciales pasados.

Sánchez, por su parte, no se había manifestado el martes, pero uno de sus voceros, Ernesto Zunini, indicó en una conferencia que el partido “respetará los resultados” del proceso electoral y están aguardando “el fin de la contabilidad”.

El candidato de izquierda fue ministro de comercio del expresidente Pedro ⁠Castillo, que cumple una condena de 11 años de prisión por intentar cerrar el Congreso a fines del 2022. El exmandatario apoyó la campaña de Sánchez desde prisión.

Pasajeros caminan tras descender de autobuses de transporte público en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026 Rodrigo Abd - AP

Durante su campaña, Sánchez ha propuesto impulsar una reforma para redactar una nueva la Constitución y dar mayor control estatal en las economías, además de mayor inversión en programas sociales y ha prometido aumentar un 30% el salario mínimo.

Fujimori y Sánchez se impusieron a 33 candidatos en la primera vuelta de abril, pero entre ambos no obtuvieron ni el 20% de los votos.

El presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, dijo que mientras el voto rural restante tiende tradicionalmente a favorecer a Sánchez, gran parte de la votos pendiente de registro provenientes de fuera del país favorecen a Fujimori.

Demoras en el conteo final

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, ha indicado que los resultados del balotaje se podrán conocer en un mes.

La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral, la cual exige que cada cédula de votación y cada acta –que resume los votos de cada mesa– debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo.

Partidarios de Roberto Sánchez protestan frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026 ERNESTO BENAVIDES - AFP

También deben llegar a Lima, desde 63 países, las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior.

A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones. El 1,67% de los votos han sido enviados para su revisión a las autoridades electorales, la mayoría de Lima metropolitana, que podrían favorecer a la candidata de derecha.

El ganador de la segunda vuelta tomará posesión de su cargo el 28 de julio para un mandato de cinco años.

Agencias AP y Reuters, y diario El Comercio/GDA