La salida a la Bolsa de Nueva York de SpaceX convertirá a 4400 empleados en millonarios

SAN FRANCISCO.– Cuando Trevor Hise estaba a punto de graduarse de la universidad en 2011, sus padres querían que aceptara lo que consideraban un trabajo estable en General Electric. Pero Hise había conseguido una pasantía en una empresa emergente que le apasionaba. Ignorando el consejo de sus padres, se quedó trabajando a tiempo completo en esa joven empresa durante los siguientes 12 años.

La empresa emergente era SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Hoy, Hise posee más de 100.000 acciones de SpaceX que ganó durante su tiempo allí. Con la salida a bolsa prevista para esta semana del fabricante de cohetes a 135 dólares por acción, las acciones de SpaceX de Hise probablemente valgan al menos 13,5 millones de dólares, una suma que lo dejó atónito.

“La magnitud de esto ha sido increíble”, dijo el hombre de 37 años, quien trabajó como ingeniero de lanzamiento en SpaceX y ahora se considera semirretirado.

Una planta de SpaceX en Hawthorne, California PATRICK T. FALLON - AFP

La trayectoria de SpaceX en el mercado de valores ha estado marcada por una serie de récords. Se trata de la mayor oferta pública inicial de la compañía espacial más dominante del mundo, realizada por el hombre más rico del mundo. Y está a punto de generar riqueza generacional si sus acciones se disparan en su debut bursátil hasta alcanzar una valoración de 1,77 billones de dólares, cinco veces la capitalización de mercado de General Electric.

Se espera que la salida a bolsa de SpaceX haga aún más ricos a muchos. El primero en la lista es Musk, de 54 años, quien probablemente se convierta en el primer trillonario del mundo. Sus amigos, junto con los inversores de capital riesgo de Silicon Valley, las firmas de inversión privadas y otros que invirtieron en la empresa, también están a punto de obtener miles de millones.

Pero un grupo en particular experimentará por primera vez una riqueza que les cambiará la vida: los empleados actuales y exempleados de SpaceX. La empresa cuenta con 22.000 empleados, y cientos más que trabajaron a lo largo de los años. Algunos eran obreros que cobraban por hora y trabajaban arduamente en las plataformas de lanzamiento; otros pasaban días enteros sentados en oficinas que antes carecían de ventanas en el complejo industrial de SpaceX en el sur de Texas. Para muchos, su trabajo está a punto de reportarles grandes beneficios gracias a las acciones que formaban parte de su remuneración.

Elon Musk se convertirá en trillonario con la salida en bolsa de su empresa SpaceX BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Según un análisis de Hill.com, una plataforma de inversión con sede en San Francisco, es probable que más de 4400 empleados actuales y exempleados de SpaceX se conviertan en millonarios con la salida a bolsa. De ellos, se espera que unos 400 ganen 100 millones de dólares o más.

En la mayoría de las OPI “normalmente solo los fundadores se convierten en multimillonarios”, afirmó Andrew Benson, fundador y director ejecutivo de Hill.com, empresa que ha facilitado la compraventa de acciones privadas de SpaceX. “Es inusual que 400 personas alcancen ese umbral” de 100 millones de dólares, añadió. “Esto demuestra la enorme riqueza que se está generando aquí”.

Riesgo calculado

Entre los exempleados de SpaceX, uno de los beneficiados es Gavin Petit, de 42 años, quien se unió a la compañía en 2012 como ingeniero encargado de supervisar los lanzamientos. En aquel entonces, SpaceX le otorgó varios miles de acciones además de su salario de 80.000 dólares. Cada acción valía 13,80 dólares, según Petit.

Con el paso de los años, Petit optó por recibir sus bonificaciones de la empresa en forma de más acciones. Esto se consideró arriesgado, ya que los cohetes de SpaceX no estaban probados y a veces fallaban. No estaba claro que su puesto de trabajo fuera a sobrevivir, dijo Petit. Esto también significaba que debía permanecer en la empresa durante cinco años o más hasta que todas sus acciones se consolidaran y se acumularan con el tiempo.

Elon Musk durante una reciente visita a China en la delegación de Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Petit a veces vendía sus acciones de SpaceX en eventos de liquidez semestrales, donde los empleados podían vender sus acciones privadas a otros compradores. Estas ventas le ayudaron a pagar su casa en Denver. Sin embargo, en general conservó sus acciones y posee más de 50.000, suficientes para ser multimillonario.

Petit, quien dejó SpaceX en 2023 para trabajar en Katalyst Space Technologies, una empresa de naves espaciales robóticas, dijo no estar seguro de qué haría con su fortuna ni si vendería sus acciones. Como la mayoría de las empresas que salen a bolsa, SpaceX restringe el plazo para que los empleados vendan sus acciones después de una OPI, según sus informes financieros.

La oferta es “la OPI de Coca-Cola o Google de mi época”, dijo, un acontecimiento que le cambió la vida y le generó una gran fortuna, como ganar la lotería. “Tuve tanta suerte que me enganché”.

No todos los empleados de SpaceX conservaron sus acciones. Algunos pensaban que la empresa nunca saldría a bolsa, especialmente desde que Musk habló de su desdén por las empresas que cotizan en bolsa y cómo estas debían divulgar información a los accionistas cada pocos meses.

La Bolsa de Nueva York verá el desembarco de SpaceX TIMOTHY A. CLARY - AFP

Circulaban rumores entre algunos trabajadores de que los primeros empleados de SpaceX habían cambiado sus acciones por tarjetas de regalo de restaurantes, como Chili’s. Según varios trabajadores de SpaceX, esos empleados ahora se arrepienten profundamente.

Helvin Bacareza, de 40 años, quien comenzó a trabajar en la sede de SpaceX en el sur de Texas en 2020 como gerente de suministro global, comentó que se preguntó si debería haber permanecido más tiempo en la empresa. Renunció después de dos años.

Aun así, Bacareza acumuló una cantidad considerable de acciones, según afirmó, sin dar detalles. Al preguntarle si había vendido alguna acción a lo largo de los años, se rió. “¡No soy tonto!”, exclamó, y añadió que planea conservar las acciones después de que la empresa salga a bolsa.

Hise, cuyos padres querían que rechazara SpaceX, dijo que entendía sus preocupaciones en 2011. Cuando crecía en Cocoa, Florida, su madre vendía muebles y su padre trabajaba como plomero en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

El cohete Starship en la plataforma de despegue en Boca Chica, Texas (Archivo) CHANDAN KHANNA - AFP

“En aquel entonces, existía la percepción generalizada de que SpaceX era una empresa emergente sin experiencia que no duraría mucho”, recordó Hise.

Pero su apuesta por la compañía cobró cada vez más sentido, ya que el valor de sus acciones aumentó a la par que la valoración de SpaceX. Hise vendió ocasionalmente acciones de SpaceX, por ejemplo, para pagar su casamiento y el primer desembolso de una casa, aunque conservó la mayor parte.

Tras dejar SpaceX en 2023, Hise invirtió en varios proyectos inmobiliarios. Con la salida a bolsa a la vista, él y su esposa, artista, han contratado a un asesor financiero y están creando una fundación para donar parte de su nueva fortuna, explicó.

¿Y sus padres, que pensaban que SpaceX no era la opción profesional adecuada? “Están muy orgullosos”, afirmó.