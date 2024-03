Escuchar

Un Ferrari Testarossa robado al expiloto austríaco de Fórmula 1 Gerhard Berger durante el Gran Premio de San Marino fue encontrado casi tres décadas después en Londres, anunciaron fuentes de la Policía Metropolitana. El F512M rojo, valorado en unas 350.000 libras -444.325 dólares-, fue localizado por las autoridades cuatro días después de que Ferrari informara que el vehículo estaba siendo vendido a un comprador estadounidense a través de un intermediario británico.

En abril de 1995, los autos de lujo de Berger y de su compañero francés de la época, Jean Alesi, fueron robados en la ciudad italiana de Imola, donde se disputaba el Gran Premio de San Marino. Berger -de entonces 36 años y quien había vuelto a representar a la Scudería Ferrari tras un fugaz paso por Mclaren- sorprendió al ladrón cuando intentaba llevarse el rodado. Intentó darle caza en el Volkswagen Golf de un amigo, según una noticia de la época, no pudo evitar que se escapara.

Un piloto de Fórmula 1 se sube a un ejemplar del F512M, versión más potente del Testarossa original Ferrari

El F512M es una versión más potente del Testarossa original. Se fabricó entre 1994 y 1996, y apuntó a satisfacer los deseos de quienes pensaban que el modelo anterior era un poco lento. Tiene una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora, alcanzando una velocidad de 160 km/h desde parado en unos 11 segundos, según Ferrari. Se fabricaron únicamente 500 ejemplares en todo el mundo, uno de los cuales estaba en manos del automovilista europeo.

Berger no fue la única persona famosa que eligió ese coche. Según reconstruyó The New York Times, La estrella del béisbol Gary Sheffield -exjardinero de los New York Mets- fue arrestado tras conducir un Testarrosa a más de 177 kilómetros por hora en 1994. El exbasquetbolista Michael Jordan recibió una multa también en 1989 por manejar otro ejemplar a 144 km/h en una zona de 96 km/h. Y el exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier se trasladó en uno durante su exilio en Francia.

Michael Jordan desciende de su F512M de color negro

Un reencuentro inesperado

29 años después del robo de la “joya” de Berger, Ferrari entró en contacto con la policía londinense tras descubrir que un F512M robado había sido vendido en 2023 a un ciudadano de origen estadounidense -cuya identidad no fue revelada-. Tras llevarse a cabo las correspondientes pesquisas, Scotland Yard pudo determinar que dicho automóvil había sido enviado Japón poco después de ser siniestrado en Imola -como le ocurrió al piloto- y llegó a Reino Unido a finales del año pasado.

Finalmente, en colaboración con investigadores y concesionarios de automóviles del extranjero, la policía británica concluyó que se trataba del auto de Gerhard Berger. Una vez lograron obtener además una confirmación visual, efectivos procedieron con su confiscación. El Ferrari rojo se encontraba todavía en suelo británico y la policía pudo interceptarlo antes de su salida hacia Estados Unidos. La investigación sigue su curso sin que se hayan producido por el momento detenciones.

El Ferrari rojo de Berger se encontraba todavía en suelo británico y la policía pudo interceptarlo antes de su salida hacia Estados Unidos. Policía Metropolitana de Londres

La unidad contra el crimen organizado de vehículos de Scotland Yard recuperó 418 vehículos por valor de 39 millones de dólares en 2023, destacaron las fuerzas de seguridad británicas en su último reporte. 326 de ellos estaban vinculados a bandas criminales organizadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Policía Metropolitana, quien todavía no tuvo la fortuna de dar con su Ferrari F355 plateada fue Alesi. A 29 años del siniestro, el francés todavía espera que aparezca.

El Ferrari F355 plateada de Jean Alesi Alesi fue robado el mismo día que el auto de Berger. Todavía se desconoce su paradero Ferrari

Actualmente, Berger y Alesi tienen 64 años y 59 años respectivamente. El austríaco se desempeñó como piloto de Fórmula 1 durante catorce temporadas, entre 1984 y 1997. El austríaco corrió 210 grandes premios, de los que ganó diez, terminando dos veces en tercera posición del Mundial de pilotos con la escudería Ferrari.

Con información de Reuters y AFP

LA NACION