Fue un momento de alta tensión y muy desagradable. Después de haber redondeado una gran carrera en Monza, con el tercer puesto en el Gran Premio de Fórmula 1, el español Carlos Sainz, fue víctima de un robo en Milán. Cuando regresó al hotel Armani, después de retirar el equipaje, el piloto de Ferrari salió a la calle y allí le arrebataron su Rolex valuado en más de 300.000 euros . Lejos de quedarse con los brazos cruzados salió disparado a darles alcance a los asaltantes.

Sainz estaba en la calle cuando dos individuos se le acercaron y le robaron el reloj que llevaba puesto en su muñeca, un Richard Mille. El español, sin dudarlo, reaccionó ante el asalto y después después de la intensa prueba que había tenido que superar esa misma tarde, comenzó a correrlos y a gritar que lo habían robado. Recibió la ayuda de algunas personas que paseaban en ese momento por la calle y por suerte lograron bloquear la fuga en la zona de Monte Napoleone, donde la policía intervino rápidamente.

Le roban al piloto de carreras español, Carlos Sainz el reloj de 500.000 euros tras salir de un hotel en Milán, Italia y persigue y detiene a los ladrones en plena calle.

“Esta tarde, en la zona de Monte Napoleone de Milán, la Policía Estatal detuvo en Milán a tres ciudadanos marroquíes de 18, 19 y 20 años por conspiración para robar al piloto de Ferrari Carlos Sainz. Alrededor de las 20.30, frente al hotel Armani, en via Manzoni, los tres se acercaron al piloto que estaba en compañía del mánager y uno de ellos le arrebató un reloj. El piloto de Fórmula 1 que iba en el coche del mánager intentó bloquear la fuga de los tres y luego abandonó el coche y, con la ayuda de transeúntes, logró detener a un ladrón en via Pietro Verri. El segundo fue atrapado en via della Spiga por el responsable del piloto de Ferrari, y el tercero fue apresado no muy lejos por otro miembro del personal con la colaboración de los transeúntes”, explicó la Policía en un comunicado oficial.

Momento en el que la policía de Milán; detuvo al ladrón que le robó un Reloj al piloto de la #Formula1 Carlos Sainz.



Momento en el que la policía de Milán; detuvo al ladrón que le robó un Reloj al piloto de la #Formula1 Carlos Sainz.

La experiencia de Leclerc con un robo

Este tipo de robos que sufrió Sainz y que están vinculados al arrebato de relojes de lujo de suelen tener los pilotos de la Fórmula 1. En abril de 2022, otro que fue víctima de una situación muy similar fue Charles Leclerc. Un grupo de falsos admiradores se acercaron al piloto monegasco para pedirle sacarse una foto y le sustrajeron un Richard Mille valorado en unos 2 millones de euros, justo en vísperas del Gran Premio de Emilia-Romagna que se disputó en Imola.

Charles Leclerc sufrió un robo similar al de Sainz, también en Italia Kym Illman - Getty Images Europe

Cuatro personas fueron acusadas de ser responsables del robo, tres italianos y una mujer, que fueron detenidas casi un año después del crimen. Además de los dos propios autores del robo, que utilizaron una moto eléctrica para escaparse, también fueron detenidos un hombre y una mujer que presuntamente participaron en el robo siguiendo al piloto para conocer sus movimientos.

