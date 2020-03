El misterio que desvela al país: ¿por qué es el foco europeo?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020

¿Por qué Italia se convirtió en el país de Europa más golpeado por el coronavirus, con un récord de casos (más de 15.000) y de muertos (más de 1000), solo por detrás de China?

Es la pregunta del millón en un país asustado, en cuarentena, con sus 60 millones de habitantes encerrados e incrédulos por lo que están viviendo. Y nadie tiene una respuesta científica para dar en este momento, sino que harán falta años de estudio para saberlo.

Renata Ghelardi, médica diabetóloga que trabaja en el Hospital Vizzolo Predabissi, uno de los tres de la provincia de Milán en este momento dedicado exclusivamente a enfrentar el brote, como muchos otros virólogos y epidemiólogos italianos cree que el coronavirus ya estaba dando vueltas en Italia a mediados de enero, pero nadie se dio cuenta.

"Entonces se registraron pulmonías atípicas que se relacionaron con la influenza que había en ese momento, pero que no fueron identificadas con el Covid-19 porque se hacía el test diagnóstico de hisopado solo a quienes venían de China. Así, tuvimos un retraso en el diagnóstico", dijo Ghelardi a LA NACION.

La experta también cree que la cuestión se relaciona con el hecho de que Italia cerró los vuelos directos a China -donde comenzó el brote-, pero que igual siguió llegando gente desde allí, con escala en otros países. "Aunque es relativo, porque otros países europeos que no hicieron lo mismo, sino que tomaban la temperatura en el aeropuerto a quienes llegaban de China, tampoco pudieron evitar el contagio. El problema es que muchas personas son positivas al coronavirus, es decir, lo transmiten, pero son asintomáticas", explicó.

"Deberíamos haber hecho más tests con hisopado también a personas que no habían estado en China o en contacto con chinos, ese fue el error. Lo que es seguro es que el cierre total de lugares como Codogno, el pueblo en la provincia de Lodi donde comenzó el brote italiano, fue efectivo", agregó. "En suma, para mí hubo una combinación de factores, entre los cuales también diría que fue el de la mala suerte porque nos tocó primero a nosotros, los italianos... Porque viendo la curva del número de casos que se están dando en Alemania, Francia y España, su situación es como la nuestra hace ocho días y lo alarmante es que todavía no entendieron que tienen que cerrar todo", advirtió.

"Si hay muchos casos en Italia no se le puede echar la culpa a la sanidad pública, sobre todo porque la gran mayoría sucede en el norte, donde la sanidad pública es muy buena, sino a un retraso en el diagnóstico: no se pensaba que se trataba del nuevo coronavirus", coincidió Roberto Torchio, neumonólogo de Turín.

Este médico consideró que lo más verosímil es que el virus llegó desde China hasta Lombardía -epicentro del brote con más de 8700 casos y 744 muertos- porque allí hay muchos chinos y empresas con relaciones comerciales con China.

"Por otro lado, los chinos suelen tener comunidades muy cerradas, tienen sus médicos y si hubo algunos que se enfermaron nunca se supo... Por lo que tiendo a pensar que fue todo muy causal", explicó Torchio a LA NACION.

Sobre el número de muertos, no dudó en recordar que Italia es uno de los países más viejos del mundo, junto a Japón, y que la gran mayoría son personas de más de 70 años que ya presentaban un cuadro clínico complicado por problemas cardiovasculares u oncológicos.

Al igual que Ghelardi, Torchio consideró que, como el virus es muy veloz, países como Francia, España y Alemania sufrirán lo mismo que Italia, pero con un retraso de ocho días "si no toman medidas drásticas en forma urgente".

¿Y el paciente cero? Los dos expertos coincidieron en afirmar, como también lo hizo The New England Journal of Medicine recientemente, que se trata de un ejecutivo alemán que tuvo reuniones con chinos en Múnich. "Pero se contagió de manera asintomática, por lo que fue difundiendo el virus, que para algunos no es nocivo, pero que para otros, que tienen las defensas bajas, puede resultar mortal", explicó Ghelardi. "No hay certezas científicas -insistió-, pero se cree que en verdad hubo muchos 'pacientes cero' que eran asintomáticos y que infectaron a más personas. Eso sucedió con el denominado 'paciente 1', un hombre de 38 años de Codogno y sin ninguna conexión con China, a quien por suerte alguien decidió hacerle un test por su pulmonía. Contagió a muchísima gente, incluso a su mujer embarazada, que ahora por suerte está mejor".