Un pueblo de Italia le pagará a los extranjeros la mitad de su alquiler por mudarse ahí: está a una hora de Florencia

Buscar opciones cómodas y rentables a la hora de irse a vivir a otro país no suele ser una tarea sencilla, sin embargo, hay veces que resulta más fácil de lo pensado: una ciudad italiana le pagará a los extranjeros recién llegados que se muden ahí la mitad de su alquiler, en el marco de una estrategia para fomentar el crecimiento de población.

Según informó la revista Time Out, se trata de Radicondoli, un pequeño pueblo toscano que se encuentra a solo una hora de Florencia y es realmente chico: tiene menos de 1000 habitantes, está en el medio de la nada y la ciudad más cercana, Siena, está ubicada a 50 minutos en auto.

El pueblo está en la cima de una colina en la Toscana y es un símbolo de tranquilidad: casi no hay ruido y es ideal para pasear por calles medievales adoquinadas, con preciosos edificios y vistas hermosas durante cada mañana. De todos modos, para vivir allí es necesario aprender italiano, ya que los residentes no hablan ni siquiera inglés.

Para atraer a nuevos residentes, el ayuntamiento de Radicondoli está invirtiendo 300 mil euros en la financiación de empresas y la construcción de nuevas instalaciones con la esperanza de revitalizar la economía local. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, estimular el desarrollo económico y residencial, e invitar a nuevos amigos a unirse a la comunidad“, explicaron en su página web.

La gente de Radiconcoli es muy unida

Además de un descuento del 50% del alquiler, las autoridades también ofrecen subvenciones para quienes viajen diariamente al trabajo, nuevas escuelas y guarderías, y fondos para que la gente pueda instalar calefacción ecológica.

Sin embargo, para acceder a estos subsidios, los inquilinos deberán comprometerse a vivir en Radicondoli durante al menos cuatro años. Una vez cumplidos, el ayuntamiento cubrirá entre el 15 % y el 25 % del costo de una vivienda para quienes compran por primera vez, hasta un máximo de 20.000 euros. Esta subvención no tiene que devolverse, siempre y cuando no te mudes en una década.

En Radiconcoli, la vida no es especialmente rápida, sino que es ideal para quienes buscan un tiempo de tranquilidad y relajación, con mayor contacto con la naturaleza y conviviendo sin ruido. Según la revista, también se caracteriza por su gastronomía: recomendó las pizzas de autor de la pizzería familiar La Pergola y disfrutarla en la terraza de la ladera.