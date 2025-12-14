Chile elige a su próximo presidente: un balotaje ordenado, con Kast como favorito y sin clima de sorpresa

SANTIAGO, Chile.– Las urnas abrieron este domingo en todo Chile en una inusual jornada gris y millones de electores comenzaron a votar en una segunda vuelta presidencial que llega con un escenario más definido y sin expectativas de sorpresa. El republicano José Antonio Kast, abanderado de la derecha, parte como favorito en la mayoría de las encuestas, mientras que la comunista Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, enfrenta el desafío de acortar una brecha que se fue ampliando durante la campaña.

Desde las primeras horas de la mañana, los locales de votación comenzaron a recibir a los primeros votantes con el voto obligatorio como telón de fondo. La jornada se desarrolla con normalidad y sin incidentes mayores, en un país que suele convertir los días electorales en una rutina cívica previsible y ordenada.

Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025. EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

El balotaje se explica, en buena medida, por el resultado ajustado de la primera vuelta del 16 de noviembre. Jara había quedado en primer lugar con 26,85%, seguida de cerca por Kast con 23,92%, una diferencia menor a tres puntos que dejó abierto el escenario y obligó a ambos a rediseñar sus estrategias.

Desde entonces, la dinámica cambió. Kast logró consolidarse como el principal referente del arco opositor y sumar el respaldo explícito de figuras clave de la derecha, como Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, mientras que Jara intentó ampliar su base hacia el centro y movilizar al electorado oficialista en un contexto menos favorable.

En ese proceso, la seguridad y la migración se consolidaron como los ejes dominantes de la campaña, desplazando a otros temas y ordenando buena parte del debate público. Kast hizo de la lucha contra el crimen organizado, el endurecimiento del control migratorio y la crítica al manejo del gobierno de Gabriel Boric sus principales banderas.

La policía custodia el local de votación de la estación Mapocho durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. Natacha Pisarenko� - AP�

Para el cientista político Rodrigo Arellano, Kast llega a este domingo con una ventaja política clara. “Ha sido bastante consistente en su estrategia”, explica, apoyado en un mensaje centrado en seguridad y empleo. A diferencia de su candidatura de 2021, añade, el líder republicano “ha dado señales claras de gobernabilidad, incorporando sensibilidades que antes no lo acompañaban”.

Ese proceso permitió a Kast convertirse en el abanderado natural de la derecha, unificando apoyos que en la primera vuelta estaban dispersos y reforzando su perfil como alternativa de poder, más allá de su núcleo duro.

Vota Kast

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, llega a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. Esteban Felix� - AP�

El propio José Antonio Kast votó poco antes de las 10 de la mañana en el colegio Ana María Mogas, en Buin, la comuna que lo vio nacer. Llegó acompañado por su esposa, Pía Adriasola -a la que tomó fuertemente de la mano todo el trayecto- y por su hijo, el diputado José Antonio Kast Adriasola. A las puertas del establecimiento lo esperaba un grupo de simpatizantes y vecinos que lo recibió al grito de “¡se siente, se siente, Kast presidente!”, en una escena cuidadosamente coreografiada por su equipo. El ingreso, sin embargo, no estuvo exento de tensión: se produjeron empujones entre la prensa y adherentes que gritaban “¡fuera, periodistas comunistas!”, una postal que volvió a exponer el clima de alta polarización que atraviesa el país.

Tras sufragar, Kast buscó bajar el tono y apeló a la tradición institucional chilena. Señaló que quien resulte electo deberá gobernar para todos y remarcó que los principales problemas del país trascienden las identidades partidarias. Llamó a preservar un clima de respeto durante y después de la jornada electoral y subrayó que el día de votación pertenece a la ciudadanía más que a la disputa política. También adelantó que, de llegar a La Moneda, su sector considera los primeros 90 días como una etapa clave para sentar las bases de su programa, aunque advirtió que no todos los problemas estructurales podrán resolverse en ese plazo.

Consultado por LA NACION y TN sobre la relación con la Argentina y un eventual vínculo con el presidente Javier Milei, Kast dijo que aspira a “tener la mejor relación con todos nuestros vecinos” y subrayó la necesidad de construir un vínculo pragmático. Confirmó que conoce a Milei y a dirigentes de su entorno y que habló con el mandatario argentino tras pasar a la segunda vuelta.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla junto a su esposa, María Pía Adriasola, afuera de un local de votación tras emitir su voto. JAVIER TORRES� - AFP�

“Tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien”, afirmó, y sostuvo que eso requiere armonía y reglas claras. En ese marco, destacó un esquema de complementariedad: Argentina como potencia productiva y Chile como puerta de salida al Pacífico para bienes y servicios. “Todo lo que hemos venido haciendo es pensando en que a nuestros compatriotas les vaya bien”, señaló, y vinculó esa agenda a la inversión y el empleo: “Quiero salarios altos, pero sin inversión no hay trabajo. Eso es lo que estamos impulsando”.

Del otro lado, Arellano observa un cambio notorio en la campaña oficialista. “La segunda vuelta es una Jeannette Jara muy distinta”, señala. Según el analista, el comando endureció el tono y optó por una estrategia más confrontativa para reactivar a un electorado que en la primera vuelta no logró imponerse con holgura.

Ese clima se percibe también en la calle. Javiera, 48 años, esteticista, pasea a su perro por Providencia antes de acercarse a votar y dice no dudar a la hora de marcar su preferencia. “Por supuesto voto por la derecha. Con Boric el país se fue al diablo: se llenó de narcotraficantes venezolanos”, afirma.

La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, habla con periodistas antes de dirigirse a votar a la casa de sus padres en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. Natacha Pisarenko� - AP�

A pocas cuadras de allí, Álvaro, 24 años, estudiante de ingeniería, camina apurado hacia el subte, rumbo a la estación Tobalaba, para llegar a su local de votación. “A muchos nos asusta lo que pueda pasar si gana Kast. El gallo es un fascista”, dice.

En el extremo sur del país, el presidente Gabriel Boric emitió su voto a media mañana en Punta Arenas, su ciudad natal. Llegó caminando al liceo donde le correspondía sufragar, acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y con su hija Violeta en brazos. Antes de ingresar al local, llamó a participar de la jornada con un mensaje breve: “¡A votar! A seguir construyendo nuestra democracia”, dijo, mientras era saludado por vecinos que se acercaron a abrazarlo y a tomarse fotografías.

La elección se desarrolla bajo voto obligatorio, con mesas abiertas entre las 8 y las 18, transporte público reforzado y una papeleta única. El impacto del padrón ampliado y el destino de los votos que en la primera vuelta fueron para Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente y tercera fuerza en un resultado sorpresivo, constituyen las principales incógnitas de la jornada.