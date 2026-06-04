El momento exacto en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt

FRANKFURT.– Un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa sufrió este jueves el colapso de su tren de aterrizaje delantero mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto de Frankfurt. El incidente dejó varios empleados heridos, obligó a cancelar un vuelo con destino a Los Ángeles y abrió una investigación para determinar qué ocurrió.

Según informó Lufthansa, el accidente se produjo a las 12.45 hora local cuando la aeronave se preparaba para operar el vuelo LH450 entre Frankfurt y el aeropuerto internacional de Los Ángeles. En ese momento, los pasajeros aún no habían abordado el avión, aunque sí había miembros de la tripulación y personal de tierra trabajando en la aeronave.

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La compañía confirmó que varios empleados resultaron heridos y recibieron atención médica. Hasta el momento no trascendió la cantidad exacta de afectados ni la gravedad de las lesiones.

Las imágenes del incidente mostraron una escena inusual en uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Fotografías tomadas en el lugar exhibieron al avión rodeado por vehículos de emergencia, mientras que un fotógrafo observó que la aeronave quedó parcialmente apoyada sobre su fuselaje tras el colapso del tren delantero.

Lufthansa informó que investiga las circunstancias exactas del hecho junto con las autoridades competentes. La empresa también señaló que envió técnicos y personal de apoyo al lugar para asistir en las tareas posteriores al accidente.

Los motores entraron en contacto con el suelo cuando cedió el tren delantero Mike Seeboth - DPA

De acuerdo con una reconstrucción publicada por Jake Hardiman en el sitio especializado Simple Flying, el avión involucrado era el Boeing 787-9 matrícula D-ABPQ, una aeronave relativamente nueva dentro de la flota de Lufthansa.

El aparato había realizado su primer vuelo en abril de 2025 y la aerolínea lo había incorporado oficialmente a sus operaciones en enero de este año.

Hardiman señala además que la aeronave se encontraba conectada a la manga de embarque cuando ocurrió el incidente, ya que parte de la tripulación estaba a bordo. Un video difundido por medios especializados muestra el momento posterior al colapso y la rápida llegada de equipos de asistencia.

Los motores entraron en contacto con el suelo cuando cedió el tren delantero. Además, al menos una de las compuertas asociadas al sistema de aterrizaje habría sufrido daños visibles. Sin embargo, Lufthansa todavía no emitió una evaluación oficial sobre el alcance de los daños estructurales.

La aerolínea opera actualmente 17 Boeing 787-9 Dreamliner KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

La cancelación del vuelo LH450 afectó a los pasajeros que tenían previsto viajar desde Frankfurt hacia California. El avión estaba programado para despegar poco después del incidente, por lo que la compañía debió reorganizar la operación y gestionar la reubicación de los viajeros.

La aerolínea opera actualmente 17 Boeing 787-9 Dreamliner y planea incorporar más unidades en el marco de una estrategia destinada a reemplazar aeronaves menos eficientes y simplificar su estructura operativa.

El episodio recordó otro caso ocurrido en junio de 2021, cuando un Boeing 787-8 de British Airways sufrió un colapso similar del tren delantero en el aeropuerto londinense de Heathrow. Una investigación posterior concluyó que un pasador de seguridad había sido colocado incorrectamente dentro del mecanismo de bloqueo del tren de aterrizaje. No obstante, las autoridades aún no establecieron ninguna relación entre aquel antecedente y el incidente registrado este jueves en Frankfurt.

Por ahora, la causa del colapso permanece bajo investigación.

Agencias Reuters y Xinhua