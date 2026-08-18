El OIEA encontró “toneladas de material nuclear” en un sitio no declarado en Siria

DAMASCO.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) encontró “toneladas de material nuclear” en un sitio de Siria que no había sido declarado por el anterior gobierno, según reveló este martes el director de la agencia de la ONU, el argentino Rafael Grossi, durante una visita a Damasco.

Grossi aseguró que el material hallado “podría haber sido utilizado con fines ilícitos” y elogió la “valiente decisión” de las nuevas autoridades sirias de informar sobre su existencia y permitir el ingreso de los inspectores internacionales al lugar.

El descubrimiento salió a la luz después de que el nuevo gobierno sirio enviara una carta al OIEA el 17 de julio para informar sobre la presencia de material nuclear en una localidad que hasta entonces no había sido declarada. Las autoridades que asumieron el poder tras el derrocamiento de Bashar al Assad permitieron posteriormente que la agencia inspeccionara el sitio.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Raffaele Grossi, habla durante una conferencia de prensa con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani Mohammed Al-Rifai - dpa DPA

Durante su visita a Siria, Grossi recorrió uno de los lugares involucrados y los especialistas del organismo recogieron muestras para avanzar con el análisis del material. Según un comunicado conjunto publicado por el OIEA, la misión incluyó un sitio ubicado en Deir Ezzor y una segunda localización relacionada con el material nuclear identificado recientemente por las autoridades sirias.

El canciller sirio, Assad al Shaibani, calificó el sitio clandestino como un “legado dejado por el antiguo régimen”. En una conferencia de prensa conjunta con Grossi, el funcionario sostuvo que las evaluaciones técnicas realizadas hasta el momento indican que el material encontrado “no representa ningún riesgo”.

Shaibani explicó además que el material permanecerá en territorio sirio y quedará sujeto al sistema de salvaguardias del OIEA, el mecanismo internacional destinado a controlar el material nuclear. De ese modo, la agencia podrá inventariarlo y mantenerlo bajo supervisión.

Grossi destacó especialmente la decisión del nuevo gobierno de “abrir el sitio a los inspectores del OIEA”. El objetivo, explicó, es registrar el material encontrado e incorporarlo formalmente al sistema internacional de salvaguardias nucleares que administra la agencia de Naciones Unidas.

“Estamos empezando a pasar página, y pasar página no significa olvidar el pasado”, afirmó el diplomático argentino desde Damasco.

La declaración apuntó al proceso de transición que atraviesa Siria después de que una coalición rebelde derrocara a Al Assad en diciembre de 2024 y asumiera posteriormente el control del país.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, habla durante una rueda de prensa con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Raffaele Grossi, tras su reunión Mohammed Al-Rifai - dpa DPA

El hallazgo se conoce en un escenario marcado por las consecuencias de casi 14 años de guerra civil y por los intentos de las nuevas autoridades de revisar el legado del gobierno anterior. La existencia de material nuclear fuera de los sitios declarados aparece ahora entre los asuntos que el nuevo poder sirio deberá abordar bajo supervisión internacional.

La visita también encuentra a Grossi en un momento clave de su carrera diplomática. El actual jefe del OIEA es uno de los siete postulantes a suceder a Antonio Guterres como secretario general de la ONU y cuenta con el respaldo formal del gobierno argentino para alcanzar el cargo.

En la primera votación preliminar del Consejo de Seguridad, celebrada días atrás, Grossi terminó tercero, con siete adhesiones positivas, dos votos negativos y seis países que optaron por no expresar opinión. Quedó detrás de la costarricense Rebeca Grynspan y de Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana.

La próxima votación preliminar será el 21 de agosto. Grossi apuesta como una de sus principales credenciales a su experiencia al frente del OIEA y a su intervención directa en algunas de las crisis internacionales más delicadas, una trayectoria a la que ahora se suma la inspección del material nuclear descubierto en Siria.

Agencias AP y AFP