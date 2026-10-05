La ola conservadora volvió a Brasil con insólitos paralelismos con EE.UU. y solo una “bomba” la podría frenar

NUEVA YORK.– Flavio Bolsonaro tuvo un domingo que debería resultar muy familiar para argentinos, estadounidenses, colombianos y chilenos: una gran elección de una ola en la que el candidato de derecha superó todas las encuestas, mientras los votantes, enojados por el alto costo de vida, la inseguridad y una clase dirigente corrupta, dieron la espalda al statu quo.

De hecho, esto viene ocurriendo en todo nuestro hemisferio desde hace años: si Flavio efectivamente gana la segunda vuelta del 25 de octubre, como parece probable, los candidatos de derecha o de centroderecha habrán ganado 14 de las últimas 17 elecciones democráticas en América Latina.

Los paralelismos con Estados Unidos, especialmente, rozan lo insólito. Los resultados recuerdan lo que ocurrió en Estados Unidos en 2024: el triunfal regreso de los “Trumps tropicales” imponiéndose sobre un presidente de más de 80 años que perdió el contacto con la realidad política (como si Joe Biden nunca se hubiera retirado). Mientras la indignación llevó al electorado a dejar de lado los pecados del mandato anterior: la gestión de la pandemia del Covid, los escándalos y una insurrección popular en la capital (en Brasil fue el 8 de enero; en Estados Unidos, el 6 de enero).

La foto de Flavio Bolsonaro junto a Trump

Al igual que en Estados Unidos, esta es una enorme elección de la ola conservadora en el Congreso y en las gobernaciones que —salvo una remontada sorpresiva de Lula— permitirá a los Bolsonaro no solo regresar, sino hacerlo con más poder que antes, con capacidad para avanzar con su agenda y tomar represalias contra sus enemigos, incluidos los llamados poderes del Estado profundo. La variante brasileña podría incluir pedidos de destitución de jueces de la Corte Suprema y una purga de la burocracia federal.

Entonces, ¿Lula todavía podría regresar? Solo si la llamada “bomba” es real: la existencia, de la que se viene hablando desde hace tiempo, de nuevas pruebas comprometedoras relacionadas con Banco Master u otros escándalos, que supuestamente estarían siendo “reservadas” para la segunda vuelta. Podría tratarse de un mito urbano, pero desde al menos junio he escuchado hablar de ello a autoridades bien informadas. Para cambiar el resultado a favor de Lula, dada la contundencia de los números de la elección del domingo y la contundente fortaleza de la derecha bolsonarista en las elecciones para otros cargos, realmente tendría que tratarse de una bomba de hidrógeno, como las que se hacían detonar en el Pacífico Sur.

Lula da Silva enfrenta el desafío de revertir el resultado de la primera vuelta y retener la presidencia

Habrá entusiasmo en los mercados, y estará en gran medida justificado. Flavio Bolsonaro tendrá un margen de maniobra mayor de lo esperado para impulsar su agenda. Esto comenzará con negociaciones con el Congreso para una amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, que actualmente cumple arresto domiciliario. Pero, dada la magnitud del resultado, a Bolsonaro debería quedarle suficiente capital político para abordar la principal vulnerabilidad económica de Brasil en la actualidad: un déficit presupuestario nominal que en los últimos meses se acercó a un preocupante 10% del PBI. Funcionarios económicos respetados que hasta ahora habían sido reticentes a sumarse al equipo de Flavio podrían ahora perder sus inhibiciones.

Si a esta nueva perspectiva de políticas públicas se suman los demás activos de Brasil, entre ellos el aumento de los precios de sus materias primas, el crecimiento de la exploración petrolera y un sector agroindustrial muy fuerte, hay razones para pensar que se avecinan buenos tiempos económicos para Brasil.

Para la Argentina y América Latina, ahora existe una ventana de oportunidad para impulsar una agenda común en materia de seguridad, infraestructura, integración económica y otras áreas. No debería ser necesario que los líderes estén alineados ideológicamente para que estas cosas sucedan, pero en la práctica ciertamente ayuda, porque es más probable que los líderes confíen unos en otros. La pregunta es cuánto durará esta ventana, dada la incertidumbre que rodea a las elecciones en la Argentina del año próximo.

Brian Winter es analista especializado en América Latina y editor jefe de Americas Quarterly.