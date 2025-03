El Papa, internado con neumonía: qué se sabe de la salud de Francisco

ROMA.- Después de la doble crisis respiratoria aguda sufrida ayer por el Papa, debida a abundantes secreciones bronquiales y que volvió a disparar todas las alarmas, este martes las cosas volvieron a estabilizarse.

“Hoy las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables. No tuvo episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo”, informaron los médicos que lo atienden desde hace 19 días en el hospital Gemelli, pasadas las 19 locales.

“Permaneció sin fiebre, siempre alerta, colaborando con terapias y orientado”, agregaron, al precisar que “esta mañana pasó a oxigenoterapia de alto flujo y ha realizado fisioterapia respiratoria”. “Esta noche, como programado, se reanudará la ventilación mecánica no invasiva hasta mañana por la mañana”, añadieron, al destacar que el “pronóstico sigue siendo reservado”.

“Durante el día alternó oración y descanso y esta mañana recibió la eucaristía”, concluyeron.

Como ya habían hecho saber por la mañana, fuentes del Vaticano insistieron en que la estabilidad de las condiciones clínicas del Papa se da en un cuadro general que sigue siendo complejo. De ahí el por qué del pronóstico aún reservado. Como en la víspera, no obstante, resaltaron que las crisis respiratorios que tuvo Jorge Bergoglio, de 88 años, no fueron algo “inesperado”, sino normal dentro de la evolución de su neumonía, que evidentemente necesita de más tiempo para solucionarse. Por otro lado y en lo que significó un dato positivo, tanto a nivel cardíaco como en cuanto a parámetros sanguíneos, la situación no tuvo alteraciones y seguía, también, estable, indicaron.

Consultada por LA NACION, Annalisa Bilotta, médica del hospital Internacional Salvator Mundi de esta capital, subrayó que hubo “un paso para adelante” con respecto a lo ocurrido en la víspera. “Me parece que hay un curso clínico más tranquilo y el Papa sólo va a tener la ventilación mecánica no invasiva durante la noche”, dijo, al referirse a la máscara que cubre nariz y boca que significa un soporte más pesado y para una situación más grave, a diferencia de la oxigenación de alto flujo que es una asistencia más leve, a través de cánulas nasales. “Hoy no ha tenido ni crisis respiratoria ni de broncoespasmo, hizo fisioterapía respiratoria, así que fue un buen día para el Papa, que tuvo una situación más serena, sin complicaciones. Aunque los médicos no se pronuncian más allá de eso y mantienen un pronóstico reservado porque se trata de una situación delicada que va para largo... Pero podemos decir que ha sido un paso adelante”, añadió.

El papa Francisco se toca la frente durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 12 de febrero de 2025 Alessandra Tarantino - AP

Ya en la mañana fuentes del Vaticano habían hecho saber que la situación, con respecto a la víspera, había cambiado para mejor. “Esta mañana los médicos le retiraron al Papa la ventilación mecánica no invasiva, por lo que retornó a la oxigenación de alto flujo”, había informado la Sala de Prensa de la Santa Sede. “El Papa sigue con su tratamiento, con su fisioterapia respiratoria y está descansando”, había indicado. Pareció una buena señal que Francisco hubiera reanudado esos ejercicios con especialistas que ayudan a la respiración.

Otra fuente del Vaticano había filtrado que el Papa estaba sentando en un sillón, que no había recibido visitas y reiteró que, debido a una neumonía que tarde en resolverse, aún “no está fuera de peligro”.

“El Papa durmió toda la noche, ahora sigue descansando”, había dicho temprano por la mañana su vocero, Matteo Bruni, sin más detalles.

Tras dos días de condiciones clínicas “estables” el sábado y el domingo, el lunes había llegado un baldazo de agua helada cuando el parte médico informó que el Papa había tenido por la tarde “dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, provocados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consiguiente broncoespasmo”. Entonces, por ese motivo, “se realizaron dos broncoscopias que requirieron aspiración de secreciones abundantes y se reanudó la ventilación mecánica no invasiva”.

El hospital Gemelli, donde está internado Francisco Kirsty Wigglesworth - AP

En medio de gran aprensión y muchas preguntas sobre cómo evolucionará el líder máximo de la Iglesia Católica, siguen llegando periodistas, camarógrafos y productores a Roma: desde el inicio de la internación de Francisco, el 14 de febrero, en efecto, la Sala de Prensa de la Santa Sede registró a 700 nuevos acreditados temporarios, es decir, más del doble de los corresponsales acreditados de forma permanente, que son más de 500, hizo saber este martes Bruni. “Algunos en verdad vinieron, se quedaron tres días, se fueron y fueron reemplazados por otros”, subrayó el vocero.

Esta noche, por segunda semana, continuó la maratón de rezo del rosario por la salud del Santo Padre en la Plaza San Pedro, seguida a diario por miles de personas. Guió la oración el cardenal británico Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El domingo próximo, primer domingo de Cuaresma -el período de 40 días que precede la Pascua-, en tanto, comenzarán los habituales ejercicios espirituales de la curia romana, “en comunión espiritual con el Santo Padre”, hizo saber la Sala de Prensa, que precisó que las meditaciones estarán a cargo del padre Roberto Pasolini, franciscano que es predicador de la Casa Pontificia. Bruni aclaró que el título de estas meditaciones, “La esperanza de la vida eterna”, fue decidido hace mucho tiempo.

El vocero también puntualizó que fue grabado “tiempo atrás” el Video del Papa con la intención de oración para el mes de marzo -difundido esta tarde romana a través de la Red Mundial de la Oración del Papa y la cuenta de X del Pontífice-, sobre el tema de las familias en crisis. En el video, a diferencia de otros anteriores, no hay imágenes del Papa hablando, sentado en su escritorio, sino que tan sólo se oye su voz, que aparece sin dificultades de respiración. “El video fue modificado por respeto a la figura del Papa. Si ahora no está bien, no muestra a un Papa que está bien”, explicaron fuentes vaticanas, que detallaron que por eso sólo aparecen imágenes de familias y fotos del Papa junto a ellas.

#OremosJuntos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo incluso en sus diferencias las riquezas de cada uno. #IntencióndeOración @clicktopray_es #ClickToPray pic.twitter.com/8hKUbk55DD — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 4, 2025

