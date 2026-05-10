El crucero afectado por hantavirus llegó al puerto de Tenerife para evacuar a los pasajeros

El crucero MV Hondius llegó este domingo por la madrugada al puerto español de la Granadilla, en el sur de Tenerife, España. En ese lugar, los pasajeros evacuarán el barco tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y mantiene alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La embarcación arribó escoltada por un barco de la Guardia Civil. Parte de la tripulación luego seguirá hasta los Países Bajos.

Previamente, en un comunicado, Oceanwide Expeditions indicó que todos los pasajeros a bordo del crucero y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar “hacia las 08H00, hora local” del domingo. También informaron que cada persona será trasladada inmediatamente a su respectivo vuelo para volver a su lugar de origen.

La ministra española de Salud, Mónica García, anunció el sábado por la noche en el puerto que “todo el mecanismo (está) en marcha para la llegada del buque (...) con todas las garantías de salud pública”. Además, aseguró que la prueba realizada a una ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante resultó negativa para hantavirus.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se hizo presente en dicho puerto desde el sábado, para ayudar a supervisar el desembarco del crucero.

En una comunicación anterior, Ghebreyesus intentó llevar calma en relación a la gravedad de este virus: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”. Sin embargo, admitió que la cepa del hantavirus registrada en el crucero “es grave”.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus.

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