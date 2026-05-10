Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 10 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Irán espera que jugadores que sirvieron en la Guardia Revolucionaria reciban visa el Mundial
La federación de fútbol de Irán afirmó que el país “definitivamente” participará en el Mundial de la FIFA 2026 y sostuvo que los países anfitriones del torneo -Estados Unidos, Canadá y México- deben considerar las preocupaciones de Teherán sobre los viajes del equipo y el trato que recibirá.
Con información de AP.
Revelan que Israel construyó y defendió una base secreta en Irak para la guerra contra Irán
NUEVA YORK.– Israel estableció un puesto militar clandestino en el desierto iraquí para respaldar su campaña aérea contra Irán y lanzó ataques aéreos contra las tropas iraquíes que estuvieron a punto de descubrirlo, según informó este sábado The Wall Street Journal.
Irán evalúa la propuesta de EE.UU. mientras persisten dudas sobre una solución diplomática
Estados Unidos espera la respuesta de Irán a su última propuesta para poner fin al conflicto, mientras persisten los intercambios de fuego y sigue sin concretarse un acuerdo definitivo, según informó CNN.
Witkoff y Rubio almuerzan con el primer ministro de Qatar en medio de las negociaciones con Irán
Según informó CNN, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron para almorzar con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en Miami este sábado.
Arrestaron a 41 personas vinculadas a los Pasdaran iraníes en Bahrein
El Ministerio del Interior de Bahrein anunció el desmantelamiento de una organización acusada de tener vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica y la detención de 41 personas. “En consonancia con investigaciones previas de la fiscalía sobre casos de espionaje para entidades extranjeras y simpatía por la agresión iraní, los servicios de seguridad han desmantelado una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria”, declaró el ministerio.
Las autoridades de Bahrein “han llevado a cabo detenciones selectivas de algunas de las figuras chiítas más prominentes del país”, había advertido previamente Sayed Ahmed Alwadaei, del Instituto Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), con sede en Londres.
“Se trata de una operación sin precedentes, de una magnitud nunca antes vista, ni siquiera durante la represión de 2011”, afirmó el activista de derechos humanos. Desde el 28 de febrero, Baréin ha sido blanco de cientos de misiles y drones lanzados por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense contra Teherán. El país alberga el cuartel general de la 5ta.
Rubio se reúne con el primer ministro de Qatar
El secretario del Departamento de Estado norteamericano, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro de Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mientras Estados Unidos espera una respuesta de Irán.
Instan a los iraníes a limitar el consumo de electricidad y gas
Las autoridades iraníes están instando a la población a consumir menos electricidad y gas, ya que el bloqueo estadounidense ha interrumpido el flujo de suministros hacia Irán. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a los iraníes a usar menos electricidad para evitar restricciones gubernamentales, según informaron los medios estatales.
“En la situación actual, debemos evitar la presión sobre la red eléctrica del país mediante la participación ciudadana y la gestión del consumo”, declaró Pezeshkian. El vicepresidente Saghab Esfahani sugirió que la sociedad podría reducir el consumo de combustible mediante “acciones sencillas”. “Basta con que cada persona consuma entre uno y un litro y medio menos de gasolina al día”, afirmó Esfahani, según la agencia de noticias iraní Mehr. Irán se ha visto sometido a una importante presión económica debido al bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz y a las continuas sanciones internacionales.
Irán espera que jugadores que sirvieron en la Guardia Revolucionaria reciban visas para el Mundial
La federación de fútbol de Irán afirmó que el país “definitivamente” participará en el Mundial de la FIFA 2026 y sostuvo que los países anfitriones del torneo -Estados Unidos, Canadá y México- y sostuvo que todos los jugadores y el cuerpo técnico, “especialmente a quienes cumplieron el servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, se les deben “conceder visas sin problemas”.
Así declaró Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán según medios iraníes, reportó la agencia AP. En el comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, Taj señaló que Irán había presentado el viernes condiciones vinculadas a la participación -incluidas garantías sobre visas, seguridad y el trato a jugadores y funcionarios iraníes- y añadió que la República Islámica participaría “sin retroceder en nuestras creencias, cultura y convicciones”.
Las declaraciones se produjeron después de que las autoridades canadienses le negaran el mes pasado la entrada a Taj antes de un Congreso de la FIFA, presuntamente por sus vínculos pasados con la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán, que tanto Estados Unidos como Canadá han designado como organización terrorista.
Taj ha dicho en repetidas ocasiones que Irán buscaría garantías de la FIFA de que los funcionarios iraníes, los jugadores, la bandera nacional y el himno serían tratados con respeto durante el Mundial. El asunto podría afectar potencialmente a uno de los jugadores clave de Irán, Mehdi Taremi, capitán del equipo y delantero que había completado su servicio militar obligatorio en la Guardia.
Seguí leyendo
Para atacar a Irán. Revelan que Israel construyó una base militar secreta en Irak sin que el país se enterara
“Fue un genocida”. Petro salió al cruce de Díaz Ayuso por su defensa del conquistador Hernán Cortés
Preocupación e incertidumbre. El enojo y resignación en Tenerife ante la llegada del barco que transporta los pasajeros con hantavirus
- 1
Por qué Estados Unidos no logra derrotar a Irán
- 2
Las cinco áreas en las que EE.UU. perdió liderazgo y está siendo superado por China
- 3
Revelan que Israel construyó y defendió una base secreta en Irak para la guerra contra Irán
- 4
El enojo y resignación en Tenerife ante la llegada del barco que transporta los pasajeros con hantavirus