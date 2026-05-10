Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 10 de mayo

El Ministerio del Interior de Bahrein anunció el desmantelamiento de una organización acusada de tener vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica y la detención de 41 personas. “En consonancia con investigaciones previas de la fiscalía sobre casos de espionaje para entidades extranjeras y simpatía por la agresión iraní, los servicios de seguridad han desmantelado una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria”, declaró el ministerio.

Las autoridades de Bahrein “han llevado a cabo detenciones selectivas de algunas de las figuras chiítas más prominentes del país”, había advertido previamente Sayed Ahmed Alwadaei, del Instituto Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), con sede en Londres.