El pasado de una inmigrante que llegó a nado a Ceuta queda bajo la lupa tras sus publicaciones en redes

CEUTA.– El testimonio de una inmigrante marroquí que llegó a Ceuta a nado durante la entrada masiva de finales de julio quedó en el centro de una polémica después de que publicaciones anteriores en redes sociales mostraran una vida marcada por los viajes, los estudios y trabajos vinculados a la hostelería y el modelaje, en contraste con algunos aspectos de la historia difundida por El País.

Wafae Atid, de 28 años, contó al diario español que había abandonado Marruecos porque su familia le impedía estudiar, viajar y decidir cómo vestir. “Las mujeres estamos por debajo de los hombres. Acaban con tus sueños, no te dejan ir a la escuela. Intentan impedir que viajes, quieren que te quedes en casa”, afirmó en una entrevista publicada el 19 de agosto.

La joven explicó que sus padres habían interrumpido sus estudios y que su familia, de tradición musulmana, no aceptaba que se alejara de su entorno. También dijo que había dejado de creer en el islam y que su objetivo era llegar a Barcelona, donde esperaba encontrar trabajo.

📹Vídeo | Los motivos de la joven Wafae para no volver a Marruecos: “Las mujeres estamos por debajo de los hombres y no quiero cubrirme como pide mi familia” https://t.co/VZmYoC1Ccs pic.twitter.com/61KIexeu8N — EL PAÍS (@el_pais) August 19, 2026

El relato había sido recogido previamente por Reuters, en un reportaje publicado el 18 de agosto sobre las condiciones de las mujeres migrantes que permanecían en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Atid describió entonces episodios de acoso y la inseguridad que sufrían las mujeres que dormían a la intemperie y aseguró que prefería permanecer en España antes que regresar con su familia.

“Es realmente terrible… Muchos hombres intentan acosar a las chicas todas las noches, a veces incluso cuando van al baño. Las siguen”, dijo Atid. “Son de diferentes nacionalidades, africanos, árabes”, agregó.

La entrevista llevó a usuarios de redes sociales a buscar información pública sobre su pasado, donde se encontraron publicaciones que muestran una actividad internacional que incluye viajes a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, además de estudios y experiencias laborales.

A diferencia de la imagen de una persona que huye de la pobreza o la miseria, Wafae parece provenir de un entorno acomodado.

Una vida documentada en redes

Entre los materiales encontrados figura una cuenta pública de Instagram atribuida a Atid, con videos grabados en Qatar. En uno de ellos, publicado en diciembre de 2025, la joven se presenta en inglés como una mujer procedente de Marruecos que había viajado al emirato para apoyar a su selección durante la Copa Árabe de la FIFA.

Se la ve viajando por varios países en primera clase

Otra publicación de finales de diciembre la sitúa en Lusail y hace referencia al partido entre Marruecos y Jordania, correspondiente a la final de la competición, que Marruecos ganó por 3-2.

En otros videos, se la ve bailando de forma provocativa, como podría hacerlo una mujer occidental, pero que estaría prohibido según las leyes del Islam, con una camiseta de la selección española, festejando el triunfo en la final del Mundial.

También aparecen perfiles en LinkedIn y otras redes sociales que la vinculan con estudios de inglés en el American Language Center de Tánger, formación en Dubai y trabajos relacionados con hoteles y restaurantes. Su huella digital se remonta al menos a 2022, cuando una cuenta vinculada a eventos y desfiles publicó un video en el que era identificada como modelo.

En TikTok, además, aparecen publicaciones en las que Atid viaja, participa en actividades sociales y posa junto a jugadores de la selección marroquí. También muestra su afición por el fútbol español, en particular por el Barcelona y el delantero Lamine Yamal, además de la selección española y otros clubes.

La joven usa una canción en Tiktok que en la que afirma ser española pero tener corazón moro

En uno de los videos que tiene anclado en su cuenta de la red social china, aparecen fotografías en las que Atid se muestra compartiendo comidas en restaurantes y disfrutando de distintos momentos de su vida social. La publicación está acompañada por una canción cuya letra dice: “Enamorada de Marruecos, mi segunda casa. Vecina española, mi corazón es moro”.

Agencia Reuters y diario El País