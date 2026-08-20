Los interrogantes sobre el regreso del príncipe Harry y Meghan a Gran Bretaña

LONDRES.– El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle planean regresar a Gran Bretaña con sus dos hijos, seis años después de abandonar sus funciones como miembros de la familia real y mudarse a Estados Unidos, según informaciones publicadas por varios medios británicos que sorprendieron incluso por la aparente falta de anticipación al rey Carlos III del proyecto.

Harry (41 años) y Meghan (45), se instalarían en una residencia privada en Inglaterra y sus hijos Archie (7) y Lilibet (5), estarían matriculados en un colegio británico para comenzar el próximo curso en septiembre. La pareja todavía no confirmó oficialmente la mudanza, pero las versiones coincidentes de la prensa británica apuntan a que el regreso podría concretarse en las próximas semanas.

La decisión abre numerosos interrogantes sobre la seguridad de la familia, su relación con la monarquía y el lugar que Harry y Meghan ocuparían en la vida pública británica después de años de enfrentamientos con la Casa Real y con los medios de comunicación.

El príncipe Harry, Meghan y sus hijos regresarán al Reino Unido Agencia AFP

El regreso supone un giro importante respecto de la posición expresada por Harry en los últimos años. En una entrevista con la BBC en 2025, el príncipe dijo que no podía imaginar un escenario en el que pudiera llevar nuevamente a su esposa y sus hijos a Reino Unido, debido en particular a las preocupaciones por su seguridad.

“Es realmente triste no poder mostrarles a mis hijos mi patria”, había dicho entonces.

La seguridad sigue siendo uno de los principales interrogantes. Harry mantiene una disputa judicial con el Ministerio del Interior británico desde que dejó de desempeñar funciones oficiales y perdió el nivel de protección policial que recibía como miembro activo de la realeza. En 2025 perdió una batalla judicial para recuperar esa protección financiada por el Estado.

El primer ministro británico, Andy Burnham, evitó este jueves pronunciarse sobre quién financiará la seguridad de los duques de Sussex y calificó el asunto de “privado”.

“Es una cuestión que concierne a Harry y Meghan, y les deseamos lo mejor en los pasos que están dando”, dijo Burnham durante una visita a West Yorkshire.

La decisión de instalarse nuevamente en Reino Unido también sorprende por el momento elegido. Según medios británicos, Carlos III fue informado del proyecto recién el domingo, pese a que el príncipe habría estado trabajando desde hace tiempo en la posibilidad de regresar.

La agencia británica PA reportó que el monarca celebró la posibilidad de ver “más a la familia a título personal, pero su estatus de simples particulares no cambiará”.

El acercamiento con Carlos

El posible regreso coincide con una etapa de cierto acercamiento entre Harry y su padre, el rey Carlos III, de 77 años.

A principios de julio, Harry, Meghan y sus dos hijos se reunieron en privado con Carlos y la reina Camilla en Highgrove House, una residencia real situada al oeste de Londres. Fue el primer encuentro entre los niños y su abuelo desde 2022.

Harry aseguró que quieren revincularse con su padre, tras años de distanciamiento LOIC VENANCE - AFP

Harry expresó reiteradamente su deseo de reconciliarse con su familia. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”, dijo a la BBC el año pasado. En esa misma entrevista manifestó su preocupación por la salud de su padre, diagnosticado con cáncer en 2024.

Para el historiador especializado en la monarquía Ed Owens, el deseo de que sus hijos crezcan en Reino Unido es uno de los principales motivos de la mudanza. “Quieren que sus hijos crezcan como ciudadanos británicos tanto como estadounidenses”, afirmó.

Pero la reconciliación familiar podría ser parcial, ya que la relación entre Harry y su hermano mayor, Guillermo, príncipe de Gales y heredero al trono, permanece profundamente deteriorada.

El excorresponsal real de la BBC Peter Hunt dijo que el anuncio sorpresa pondría a Guillermo “fuera de sí”.

“A corto plazo, Harry podrá profundizar su acercamiento con su padre. Y su presencia de vuelta en casa hará más difícil que su hermano eluda una reconciliación”, analizó.

Las heridas de la ruptura

Harry y Meghan abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y posteriormente se instalaron en California con el objetivo de ser financieramente independientes. Desde entonces, ambos expusieron públicamente sus diferencias con la monarquía.

La entrevista con Oprah Winfrey, el documental de Netflix y las memorias de Harry, Spare (En la sombra), publicadas en 2023, revelaron detalles privados de la familia real y provocaron una de las mayores crisis internas de la monarquía británica en décadas.

Las memorias de Harry, tituladas "Spare" contienen fuertes acusaciones sobre varios miembros de la familia Real JUSTIN TALLIS - AFP

Meghan denunció que había sufrido problemas de salud mental y falta de apoyo durante su permanencia en la familia real. La pareja también afirmó que al menos un integrante de la familia había realizado comentarios sobre el color de piel que tendría su hijo antes de su nacimiento.

En sus memorias, Harry describió además una relación especialmente conflictiva con Guillermo y afirmó que su hermano lo había agredido físicamente durante una discusión relacionada con Meghan. También lanzó duras críticas contra Camilla, a quien tildó de “peligrosa” y acusó de haber cultivado vínculos con la prensa para mejorar su propia imagen.

¿Dónde y cómo vivirán?

Según las informaciones difundidas por la prensa británica, Harry y Meghan ya habrían elegido una vivienda que no pertenece a la Corona.

Entre las zonas mencionadas aparece Northamptonshire, al norte de Londres y cerca de Althorp, la propiedad de la familia Spencer, a la que pertenecía la princesa Diana, madre de Harry. Otra alternativa serían los Cotswolds, una región rural del centro-oeste de Inglaterra muy popular entre celebridades y miembros de la alta sociedad.

La elección de una residencia alejada de Londres podría permitirles mantener un perfil bajo y reducir su exposición a los tabloides británicos, con los que Harry mantiene una relación particularmente conflictiva.

El príncipe llevó adelante una prolongada batalla judicial contra distintos grupos de medios. Obtuvo victorias contra los editores de The Daily Mirror y The Sun por prácticas ilegales de espionaje y uso de investigadores privados, aunque también sufrió derrotas en otros procesos.

Harry mantuvo varios procesos judiciales contra tabloides británicos Kin Cheung - AP

Harry y Meghan conservan apoyo entre sectores jóvenes de la población británica, pero continúan siendo impopulares entre buena parte del público.

Una encuesta reciente de YouGov situó en 33% la proporción de británicos con una opinión favorable sobre Harry, mientras que Meghan obtuvo apenas 22%.

Las revelaciones de la pareja en un documental en Netflix no cayeron bien en la sociedad británica Netflix

Otro interrogante será qué ocurrirá con las actividades profesionales de la pareja. Tras abandonar la monarquía, Harry y Meghan firmaron acuerdos comerciales, entre ellos un lucrativo contrato con Netflix, y desarrollaron proyectos vinculados con contenidos audiovisuales, podcasts y estilo de vida.

Meghan también impulsó su propia marca, As Ever, dedicada a productos como mermeladas, velas y té.

El Daily Mail, uno de los medios más críticos de los Sussex, interpretó el posible regreso como una señal de que los proyectos de la pareja en Estados Unidos no habrían alcanzado las expectativas iniciales.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times