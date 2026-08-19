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Un temblor de magnitud 4,8 sacudió Lima, según los últimos reportes del Instituto Geofísico de Perú

El sismo se registró durante la madrugada; por el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas

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Ubicación estimada del epicentro del terremoto en Perú. Fuente: X
Ubicación estimada del epicentro del terremoto en Perú. Fuente: X

LIMA.– Un sismo de magnitud 4,8 se registró durante la madrugada de este miércoles a 42 kilómetros al suroeste del distrito peruano de Lurín, en la región de Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, informó El Comercio.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú aseguró vía X que el movimiento telúrico no generó una alerta de tsunami para el litoral del país.

“Es un evento de magnitud moderada que probablemente a muchos de nosotros nos ha despertado, pero somos un país sísmico. Eso lo hemos venido repitiendo muchas veces, y también que siempre hay que estar preparados”, dijo Hernando Tavera, jefe del IGP, en diálogo con el medio peruano RPP Noticias.

No está bien decir que se está incrementando la actividad sísmica. Simplemente es decir que están ocurriendo los sismos dónde han tenido que ocurrir siempre. No hay nada extraño en eso”, aclaró el experto.

Ante la circulación de noticias vinculadas a presuntos terremotos, el IGP pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de poner en práctica las medidas de prevención disponibles. Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

No tratemos de pensar que se está incrementando y que algo mas fuerte va a ocurrir. No podemos ni asegurar ni desmentir eso, pero lo que si es cierto es que tenemos que estar siempre preparados”, insistió Tavera.

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Con información de El Comercio (GDA)

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