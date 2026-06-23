El pato Merlín, la “mascota” viral del Mundial que llegó a la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una camiseta de la selección mexicana, una bufanda mundialista y varios graznidos como única declaración pública, el pato Merlín irrumpió este lunes en la conferencia matutina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y acaparó la atención de periodistas, funcionarios y usuarios de redes sociales.

El animal, que en los últimos días se transformó en una de las imágenes más difundidas del Mundial 2026, llegó acompañado por la familia que lo cuida y que ahora busca convertir esa popularidad en una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Merlín ingresó caminando al escenario de la llamada “Mañanera del Pueblo” junto a Karla Gómez, una comerciante ambulante de 48 años, y sus hijos, Carlos y Cristian. Después tomó asiento frente a los medios mientras su dueña relataba la historia detrás del fenómeno viral.

El pato Merlín HANDOUT - Mexican Presidency

“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta”, afirmó Gómez. Durante su intervención, presentó a su familia como “la parte trabajadora” de México y destacó el esfuerzo cotidiano que realiza para sostener su hogar.

La fama de Merlín explotó la semana pasada durante las celebraciones callejeras por la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. Mientras miles de aficionados festejaban en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital mexicana, el pato recorrió la zona entre los hinchas vestido con los colores nacionales. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y transformaron al ave en una especie de mascota no oficial del torneo.

Según contó Gómez, Merlín tiene apenas dos años y llegó a la familia como un regalo de una clienta para Cristian, de 14 años. Desde entonces acompaña a sus dueños durante las jornadas de trabajo en el centro histórico de la ciudad. La mujer aseguró que el animal es “el patrón” del pequeño negocio familiar de venta de agua y refrescos y que suele supervisar las actividades de todos los integrantes de la casa.

El pato Merlín, vestido con la camiseta de la selección mexicana de fútbol (abajo a la derecha), entra a la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (izquierda), acompañada por sus cuidadores, los hermanos Carlos y Christian Gómez Marco Ugarte - AP

La dueña del pato también describió con detalle sus cuidados diarios. Explicó que mantiene una alimentación balanceada basada en pequeños peces e insectos, aunque los domingos recibe un premio especial: un taco de carnitas. Además, suele utilizar una especie de zapatillas para proteger sus patas porque le gusta caminar largas distancias mientras acompaña a la familia.

Durante la conferencia, Sheinbaum aseguró que el gobierno ayudará a los Gómez para que la popularidad de Merlín se traduzca en beneficios concretos. Sin embargo, no precisó qué tipo de asistencia recibirán. La mandataria sostuvo que el pato se convirtió en un símbolo de las familias mexicanas y de la imagen que el país proyecta durante la Copa del Mundo.

“Ha sido un símbolo del Mundial, por lo que son las familias mexicanas”, afirmó la presidenta antes de posar para una fotografía junto al animal y sus dueños.

La escena, sin embargo, no provocó solamente sonrisas. Poco después de la transmisión comenzaron a multiplicarse las críticas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que la presidenta recibiera al pato mientras familiares de personas desaparecidas continúan reclamando una audiencia personal desde el inicio del Mundial.

Merlín, el pato que se ha convertido en la mascota no oficial del Mundial de 2026 MEXICAN PRESIDENCY - Mexican Presidency

A esas objeciones se sumaron organizaciones dedicadas a la protección animal. La Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca advirtió que la popularidad de mascotas exóticas puede incentivar compras impulsivas y posteriores abandonos. “Los animales no necesitan dueños por moda, necesitan dueños responsables”, señaló la entidad.

Agencias AP y Reuters