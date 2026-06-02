Hallaron en un bosque de Nuevo México el cuerpo de una mujer junto a un arma después de un año de búsqueda

Las autoridades de Nuevo México, en los Estados Unidos, confirmaron en las últimas horas que los restos encontrados la semana pasada en uno de los bosques de ese estado pertenecen a Melissa Casias, de 54 años, quien había estado desaparecida durante poco menos de un año.

El hallazgo había tenido lugar la semana pasada por parte de un excursionista en el Bosque Nacional Carson, donde las autoridades también encontraron una pistola cerca del lugar, consignó el medio New York Post.

De todos modos, las causas de muerte aún se investigaban.

Los Álamos

El caso adquiere especial relevancia dado que Casias, que estaba desaparecida desde el 26 de junio del año pasado, trabajaba como asistente administrativa en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un organismo creado durante la Segunda Guerra Mundial para el Proyecto Manhattan.

La torre de 30 metros sobre la cuál se detonó la primera bomba nuclear por parte de los Estados Unidos, en el desierto del estado de Nuevo México Getty

Como muestra la película ‘Oppenheimer’ (2023), de Christopher Nolan, el Proyecto Manhattan fue un programa destinado a la creación de la bomba atómica, y Los Álamos aún hoy sigue siendo uno de los centros más reservados de Estados Unidos en materia nuclear.

Casias había sido denunciada como desaparecida el 26 de junio del año pasado, cuando su esposo, quien también trabaja en el laboratorio, declaró que la mujer había abandonado las instalaciones de Los Álamos con el argumento de que había olvidado su credencial de acceso.

La hija de ambos también indicó a las autoridades que su madre le había llevado un sándwich y le mencionó que ese día planificaba trabajar desde casa.

El caso

El día de su desaparición, Casias borró toda la información de sus teléfonos celulares y dejó los dispositivos en su casa junto a sus documentos.

La última vez que la mujer fue vista con vida fue alrededor de las 14:20, caminando sola por la ruta estatal 518, a aproximadamente cinco kilómetros de su domicilio.

Una de las últimas imágenes de Casias con vida (Foto: New York Post)

La investigación sigue abierta y las autoridades aún no pudieron determinar la causa de la muerte, la fecha en que ocurrió o si el arma encontrada pertenecía efectivamente a la mujer.

Casias es una de las cuatro personas que desaparecieron o murieron repentinamente en los últimos años y que tenían vínculos con los programas nucleares de Estados Unidos, añadió New York Post.