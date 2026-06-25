El futbolista argentino de 38 años Lucas Trejo, que actualmente juega para el Club Sport Marítimo de La Guaira de la Segunda División venezolana, publicó en sus redes sociales un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su familia, que estaba en un edificio ubicado en Playa Grande, La Guaira, que se derrumbó debido a los dos terremotos que afectaron a Venezuela. “No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió.

El defensor central, nacido en Córdoba pero con gran parte de su carrera profesional desarrollada afuera de la Argentina, concentraba con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela al momento del desastre, según la página oficial del club, y utilizó sus redes sociales para lanzar un pedido de ayuda. Trejo busca a su esposa e hijos: Yanina Maranella y los niños Aarón y Ainhoa.

Aparentemente, los tres estaban en el edificio Cumanagotto. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el paradero de sus familiares, mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate en la zona.

El desesperado mensaje de un futbolista argentino

El futbolista de perfil zurdo cuenta con un largo recorrido internacional en el puesto de defensor central. Pasó por el fútbol de España (L’Escala FC) y compitió en la máxima categoría de Grecia con el Atromitos FC y el Ethnikos Asteras. Ya en Venezuela, Trejo se convirtió en una figura destacada de la liga local al coronarse campeón del Torneo Apertura 2017 con el Monagas SC y disputar la Copa Libertadores 2018. También defendió las camisetas del Deportivo Táchira, Zamora FC, Portuguesa FC y Nueva Esparta.

El pedido de ayuda de un futbolista argentino que vive en Venezuela para hallar a su familia. @lucastrejo_lt

El argentino también tuvo experiencias en clubes de Perú (Deportivo Municipal), México (Zacatepec), Colombia y Estados Unidos. En Argentina, en tanto, jugó en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto entre los años 2011 y 2014.

En una entrevista concedida años atrás al medio venezolano Pizarra del DT, Trejo se refirió lo bien que se sentía en el país: “El mejor lugar donde me sentí fue acá. Soy muy feliz. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como hoy lo soy acá. Este lugar marcó mi vida y siempre voy a ser muy agradecido con Venezuela”.

El desesperado pedido de ayuda de un futbolista cordobés que reside en Venezuela para encontrar a su familia tras los devastadores terremotos. @lucastrejo_lt

Venezuela, bajo emergencia

De acuerdo a los últimos reportes actualizados, hasta ahora se contabilizaron al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, añadió que los equipos de rescate se apresuraban hacia las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos este miércoles por la noche se tratan de los más fuertes que golpearon a Venezuela en más de un siglo. El principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado, y hasta se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1700 kilómetros de la capital venezolana, Caracas.

Las transmisiones de televisión mostraron imágenes de rescatistas usando herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros donde antes había edificios. Residentes aterrorizados de la capital salieron en masa a las calles y, tras los sismos, muchas personas caminaban entre los escombros buscando a sobrevivientes entre edificios colapsados y postes eléctricos caídos.

Imágenes en la televisora estatal VTV mostraron a primera hora del jueves cómo se ayudaba a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, a salir de entre los escombros en el estado norteño de La Guaira, que Rodríguez describió como una “zona de desastre” y una de las áreas más afectadas por los sismos debido al gran número de edificios colapsados.

“Hay decenas de edificios colapsados”, indicó Rodríguez en un reporte inicial en la madrugada del jueves, en el que describió “labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.