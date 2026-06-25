Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, brindó una conferencia de prensa luego de los dos terremotos que sacudieron Caracas y declaró el estado de emergencia. “En estos momentos, hay que mantener la unión para salvar vidas”, manifestó la mandataria.

“Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, precisó Rodríguez, quien además declaró el estado de emergencia nacional. La primer mandataria no hizo referencia a la existencia de víctimas fatales.

El mensaje de Delcy Rodríguez en cadena nacional, tras los terremotos en Venezuela

Escoltada por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del país caribeño, Diosdado Cabello, la presidenta encargada sostuvo que “los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, fueron largamente afectados”.

“Inmediatamente después de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a las tareas del rescate”, precisó Rodríguez, quien aclaró que la red de gas doméstico fue desconectada para evitar otros incidentes.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) los terremotos mencionados por Rodríguez tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia, alrededor de las seis de la tardes del miércoles. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas.

La mandataria hizo referencia al cierre del aeropuerto de Maiquetía, a 39 kilómetros de Caracas “por graves daños en su infraestructura”. En otro pasaje de su alocución, hizo referencia a los mandatarios que le ofrecieron su ayuda.

Los hermanos Rodríguez y Cabello encabezaron la conferencia

“Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que, luego de los sismos, se comunicaron para manifestar solidaridad: Estados Unidos, Panamá, Qatar, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Brasil y México. También a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los organismos multilaterales financieros”, destacó Rodríguez.

La presidenta encargada también se dirigió a los equipos de rescatistas que trabajan a sol y sombra desde las seis de la tarde del miércoles. “Quiero pedir a los médicos y enfermeras que se dirijan a sus puestos de trabajo; y a los damnificados, pedirles tranquilidad”, dijo Rodríguez, y agregó: “Todas nuestras autoridades se abocaron a las tareas de rescate”.

“Estamos trabajando en lo relacionado a las pérdidas materiales y los daños de infraestructura”, sumó Rodríguez al referirse a los movimientos de la tierra. “Por otro lado, también tuvimos afectaciones del servicio eléctrico pero, en general, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional”.

Sobre la continuidad del período lectivo, Rodríguez subrayó que “en los próximos días de la semana no se dictarán clases y se suspenderán todas las actividades que no sean consideradas esenciales”. “Para que eso funcione, activamos toda la red de salud pública y privada del país, para atender a todos los heridos en este momento de gran sensibilidad para Venezuela”, remató la presidente a cargo.