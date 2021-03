El peor momento: la crisis sanitaria en América del Sur en pleno récord de casos

América del Sur está lejos de pasar la página de la pandemia. Brasil superó ampliamente la semana pasada el 80% de ocupación de las unidades de terapia intensiva y abrió los cementerios día y noche por el altísimo ritmo de entierros, mientras que ayer superó por primera vez los 3000 muertos diarios (3251); Venezuela decretó ayer una cuarentena radical de 14 días para detener el avance de la variante P1; en Colombia, solo dos distritos están libres de coronavirus, y Uruguay, el que era el país modelo, batió el lunes el récord de contagios y muertes en un solo día.

Las nuevas mutaciones –específicamente la llamada variante de Manaos o P1–, la llegada del otoño y las limitaciones en la vacunación han socavado los esfuerzos de muchos países de la región. De hecho, América del Sur en su conjunto atraviesa el peor momento de la pandemia, con un máximo diario el 22 de marzo de 106.291 casos y 2916 muertes.

Sin embargo, no todos los países experimentan la misma situación epidemiológica. En el ranking de nuevos contagios diarios por millón de habitantes promedio de los últimos siete días, Uruguay ocupa el primer puesto con 467,51. Le siguen Brasil (354,8), Chile (312,85), Paraguay (294,39), Perú (233,62), la Argentina (158,95), Colombia (102,18), Ecuador (83,83), Bolivia (63) y Venezuela (27,16), según los datos de Our World in Data.

En muertes por millón de habitantes de los últimos siete días, las posiciones cambian y Brasil lleva la delantera con 10,85. Le siguen Perú (5,18), Paraguay (5,05), Chile (4,39), Uruguay (3,87), la Argentina (2,64), Colombia (2,54), Ecuador (1,93), Bolivia (1,22) y Venezuela (0,29).

Mientras tanto, la inoculación, entre la escasez y los problemas logísticos, avanza lentamente y la región en su conjunto podría tardar años en alcanzar la inmunidad colectiva. Según la calculadora de Bloomberg, a este ritmo, Chile conseguiría el umbral del 75% en tres meses; Uruguay, en siete; la Argentina, en 21; Brasil, en 23; Colombia, en 4,4 años; Perú, en 5,1 años, y Paraguay, Ecuador y Bolivia tardarían más de 10 años. Sin embargo, se espera que con la llegada de más dosis, el programa Covax, el aprendizaje en los centros de vacunación y la habilitación de plantas para la producción local, los tiempos se aceleren.

En su peor momento

De la región, Brasil, Uruguay y Paraguay viven la etapa más severa desde el comienzo de la pandemia con cifras diarias de infecciones y fallecimientos sin precedentes.

Aunque el presidente Jair Bolsonaro afirmó el lunes que “a Brasil le está yendo bien”, los hechos demuestran lo contrario. El país actualmente es el epicentro mundial de la Covid-19, con casi 3000 muertos diarios en promedio en los últimos siete días y 24 de los 26 estados y la capital, Brasilia, en colapso sanitario y con escasez de oxígeno. Ante el sombrío panorama, los gobernadores tuvieron que recurrir a nuevas cuarentenas y toques de queda nocturnos.

El aumento de casos se explica, en parte, por la expansión de la variante P1, que preocupa a todos los gobiernos de la región. Esta nueva cepa tiene la mutación N501Y, que puede permitir que el virus se propague con mayor facilidad. También lleva otra mutación llamada E484K, que podría permitirle resistir a los anticuerpos generados contra formas anteriores del virus.

Pacientes infectados con COVID-19 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Emilio Ribas de Sao Paulo, Brasil MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La variante P1 ya se detectó en siete departamentos de Uruguay, que se prepara para tomar nuevas restricciones por el drástico aumento de casos y decesos. Más preocupante aún, el país se asoma a una situación de colapso en los cuidados intensivos de la que han alertado los expertos, con un 62,3 % de ocupación en la actualidad, según los datos oficiales citados por EFE.

Y aunque Uruguay, que está segundo en la región en ritmo de vacunación, pronto habrá conseguido inocular al 10% de su población, todavía tiene un largo camino por recorrer hasta alcanzar la inmunidad de rebaño.

Paraguay, por su lado, se prepara para una cuarentena total a partir del fin de semana. La decisión aún no está confirmada, pero el ministro de Salud, Julio Borba admitió ayer que ya se conversó sobre el confinamiento en Semana Santa con el presidente Mario Abdo y varios gremios de la producción, de eventos nocturnos, restaurantes, entre otros, informó el diario Última Hora.

La decisión se tomaría de manera de evitar los contagios de Covid-19, que han alcanzado cifras récord en los últimos días, y ante la preocupante situación que enfrenta el sistema sanitario.

Cerca de los picos

Chile y Perú aún no han superado las cifras de contagios y fallecimientos de junio y agosto de 2020, respectivamente, pero están cerca.

A pesar de la impresionante campaña de vacunación de Chile, que lo ha colocado en la cima del ránking mundial de dosis diarias aplicadas en los últimos siete días, los casos están en alza desde enero –con un descenso temporal en febrero–, por lo que casi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo el país volverán a la cuarentena total desde este jueves, anunció el Gobierno este lunes.

Según las autoridades, los traslados entre regiones que se hicieron durante las vacaciones, la falsa sensación de seguridad por el avance de la inoculación y las fiestas clandestinas son las principales causas de este aumento. Los Carabineros de Chile informaron ayer que intervinieron en más fiestas ilegales durante los tres primeros meses de 2021 que en todo el año pasado.

El peligroso récord de las fiestas ilegales en Chile Archivo

En tanto, Perú superó ayer los 400 médicos fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, convirtiéndose en el segundo país de América Latina con mayor letalidad entre el personal de salud, después de Brasil, según informó ayer el decano del Colegio Médico de Perú, el doctor Miguel Palacios Celi.

Además, el Gobierno anunció un conjunto de medidas extraordinarias para que se cumplan durante la Semana Santa 2021, con el objetivo de que no se incremente el número de contagios en el país. Durante el fin de semana largo, solo estará permitido salidas peatonales o en bicicleta para aquellas personas que se dispongan a comprar productos de primera necesidad. Esta cuarentena tendrá lugar a nivel nacional, sin hacer distinción por el nivel de alerta de riesgo de las zonas.

Riesgo moderado

La Argentina, Colombia y Bolivia han dejado atrás un fuerte pico en enero, pero aún no se encuentran fuera de peligro, en especial los primeros dos, que en los últimos días han experimentado un leve repunte de los contagios.

Actualmente en Colombia hay solo dos municipios libres de coronavirus, Campohermoso y San Juanito.

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández remarcó la semana pasada durante la cadena nacional la importancia de desalentar los viajes al exterior en el marco de las nuevas cepas del coronavirus. El lunes, en una conferencia virtual, se sumó la posibilidad de endurecer las medidas en las fronteras, especialmente en Brasil, Paraguay y Bolivia.

Entretanto, ante sospechas de que la variante de nuevo coronavirus que circula en Brasil esté en Bolivia, el Ministerio de Salud boliviano anunció que está enviando pruebas a laboratorios brasileños. En la región amazónica de Beni, fronteriza con Brasil, en los últimos días se reportó un incremento de casos que llamó la atención de las autoridades de salud por la rapidez del avance de la enfermedad, por lo que se tomaron previsiones.

