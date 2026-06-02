Cuál es el pájaro que anuncia el amanecer con su canto y es señal de buena suerte

Cada mañana, antes de que suene la alarma o de que el movimiento de la ciudad se ponga en marcha, un canto agudo y repetitivo irrumpe en el silencio. Para muchos, se trata de un sonido familiar que marca el inicio del día, aunque pocos saben qué ave lo produce. Si bien suele atribuirse a las golondrinas o a los zorzales, los especialistas señalan que el verdadero protagonista de este concierto matutino es el chingolo.

Con la creciente presencia de aves silvestres en parques, plazas y jardines, el canto de este pájaro se volvió cada vez más frecuente. Su capacidad de adaptación le permitió convivir con las personas y encontrar refugio tanto en espacios naturales como en entornos urbanizados.

El chingolo es una de las aves autóctonas más comunes del país (Foto: Redes Sociales)

¿Cómo reconocer a un chingolo?

El chingolo es un pequeño pájaro nativo de América del Sur que se distingue por el copete gris en la cabeza, las líneas negras que recorren su rostro y su característico collar rojizo en la nuca. A pesar de su tamaño, posee una voz potente que resulta fácil de reconocer.

Su canto consiste en una melodía breve, clara y repetitiva que suele escucharse en las primeras horas de la mañana. Por este motivo, muchas personas lo consideran un verdadero “despertador natural”. A diferencia de otras especies, que comienzan a vocalizar más tarde, el chingolo aprovecha los primeros rayos de luz para hacerse oír.

La especie se encuentra presente en toda la Argentina y también en gran parte de Sudamérica. Puede observarse en campos, montañas, bosques, parques urbanos y jardines. Incluso en regiones australes como Tierra del Fuego logra adaptarse a los fríos inviernos, a excepción de los lugares de altas cumbres.

¿Cómo reconocer a un chingolo en la ciudad?

¿Por qué muchas personas confunden al chingolo con el gorrión?

Una confusión frecuente consiste en identificar al chingolo como un gorrión. Sin embargo, se trata de aves totalmente diferentes. Mientras que el gorrión fue introducido desde Europa y suele habitar las áreas urbanas, el chingolo es una especie autóctona del continente americano. Además, presenta comportamientos distintos y una mayor capacidad para ocupar ambientes naturales y rurales.

Su aspecto también permite diferenciarlos. El chingolo exhibe marcas faciales bien definidas y un característico tono rojizo en la parte posterior del cuello, rasgos ausentes en el gorrión europeo. Incluso los observadores de aves pueden reconocerlos por sus cantos. Según sus experiencias, el canto del chingolo es una secuencia de notas claras que terminan en un trino rápido. La melodía se repite varias veces y puede escucharse desde ramas bajas, arbustos, postes o cables eléctricos. En cambio, las golondrinas pasan gran parte del tiempo en vuelo y emiten vocalizaciones menos llamativas.

Aunque pareciera un dato menor, el canto cumple una función fundamental en la vida de esta especie. Los machos utilizan sus vocalizaciones para delimitar territorio y advertir a otros ejemplares sobre su presencia. Al mismo tiempo, el canto actúa como una señal destinada a atraer pareja durante la temporada reproductiva.

La actividad vocal alcanza su punto máximo en primavera y verano, cuando la competencia por el territorio y la reproducción aumenta. Las primeras horas del día ofrecen además condiciones ideales para que el sonido viaje más lejos, debido a la menor presencia de ruidos ambientales.