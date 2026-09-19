El presidente de Bolivia eliminó el subsidio al diésel tras la aprobación de un préstamo del FMI

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció la eliminación total de la subvención al diésel, cuyo precio fluctuará según el mercado internacional. La medida se tomó luego de que el Congreso aprobara un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1900 millones para recuperar la “deteriorada economía boliviana”, y que conlleva la suspensión total del subsidio a los combustibles y recortes al gasto público.

“Es la decisión más responsable con el país. Subsidio o futuro. Hay que tomar medidas, por muy duras que sean”, manifestó Paz Pereira en un mensaje difundido por televisión.

Durante su alocución, el mandatario centroderechista explicó que el gobierno gasta semanalmente US$55 millones en el subsidio a los combustibles, lo cual calificó como “insostenible” para la economía.

Además, anunció que su gestión compensará a las familias de menores ingresos con un bono, créditos para la vivienda, reprogramación de deudas tributarias y la eliminación de gravámenes para la importación de maquinaria y equipos para los gremios y la industria.

El mensaje de Paz Pereira tras la aprobación del préstamo del FMI

“Se están cerrando acuerdos trascendentales para Bolivia”, había anticipado el presidente boliviano, y agregó que su gobierno “tomará decisiones. Algunas serán difíciles porque los precios internacionales nos están obligando a decisiones complejas”.

En palabras de Paz Pereira, “el dinero destinado a las subvenciones se asignará a la exploración y producción de hidrocarburos”. No obstante, la gasolina seguirá subsidiada hasta fin de año, según un decreto anterior, y dejará de estarlo definitivamente en enero de 2027.

Antes de esta maniobra, el gobierno boliviano ya había anunciado un alza en el precio del diésel para grandes consumidores a mediados de agosto, pero la medida no mejoró el abastecimiento de ese carburante, que se convirtió en el más escaso, afectado gravemente la producción agropecuaria. Ante este cuadro de situación, los transportistas deben hacer fila hasta por tres días para abastecerse.

Pese a que Paz Pereira no tiene una mayoría legislativa sólida, el crédito fue aprobado por legisladores de centro y de derecha, que dominan las dos cámaras. La izquierda gobernó el país durante casi dos décadas, con los presidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, cuya gestión se extendió entre 2020 y 2025.

Por su parte, el ministro de Economía, Christian Morales, dijo en la sesión del Senado que también se viabilizarán “otros créditos por unos US$5.000 millones, que estarán destinados a inversiones, infraestructura y educación”.

En los últimos meses el valor y la escasez de combustibles sumió en una gran crisis civil al pueblo boliviano [e]JAVIER MAMANI - XinHua

La aprobación del crédito del FMI se dio un día después de que el Poder Legislativo votara a favor de ampliar por 90 días el estado de excepción, establecido por Paz Pereira tras las duras protestas de 53 días que paralizaron gran parte del país andino entre junio y julio, y en las que se pedía la renuncia del mandatario.

Sumado a su discurso televisivo, Paz Pereira posteó en la red social X, donde contextualizó que este crédito -el más alto concedido a Bolivia por el FMI en los últimos años- ayudará a “blindar nuestras reservas y estabilizar la economía”.

En la vereda de enfrente, las exigencias del FMI alertaron a los sindicatos de Bolivia, que no se pronunciaron sobre la nueva medida de Paz Pereira, pero anticiparon su rechazo a cualquier incremento de precios y amenazan con reactivar las protestas.

En el país andino, la escasez de diésel es más grave que la de la gasolina, ya que debe importar casi el 85% de lo que se consume, mientras que la importación de la gasolina ronda el 55% del consumo interno. Los dos carburantes son escasos. De esta forma, el contrabando, la corrupción y el mercado negro agravaron más la situación, ya que buena parte del combustible subsidiado se desvía a dicho mercado, donde se vende a mayor precio o sale del país, según las autoridades.

En consonancia con ese cuadro de situación, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos rechazaron el endeudamiento externo por su impacto directo en la economía del país, y advirtieron que las exigencias del FMI tendrán efecto en la inflación —que el año pasado cerró en 20%— y en la economía de las familias.

Paz Pereira heredó una serie de problemas acumulados durante los gobiernos anteriores, entre ellos el deterioro de la producción de gas natural, la reducción de la generación de divisas, las dificultades para importar productos, la inflación y el creciente malestar social.

La escasez de combustibles que Bolivia importa para vender a precio subvencionado es crónica y está disparando el malestar social. Por todo esto, según el prisma de los expertos, la subvención significa una sangría de las finanzas públicas y es una de las causas de la peor crisis que vive el país en 40 años.

Con información de AP y AFP