La semana difícil de Carlos III: del robo de libros que reveló secretos sobre Lady Di a una esperada aparición de Harry

LONDRES.– El rey Carlos III de Inglaterra se enfrenta a unos días difíciles, desde portadas sensacionalistas que sacan a relucir unos supuestos comentarios crueles ​sobre su ⁠difunta exesposa ⁠Diana hasta el regreso de su hijo rebelde, el príncipe Harry, a la vida pública en un acto en ​Londres.

El monarca británico recibió el jueves en Escocia a algunas de las figuras más destacadas del ‌mundo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), a las que ​instó a encontrar un camino que proteja a ​la humanidad.

Sin embargo, casi todos los diarios británicos dedicaron sus portadas a los detalles de un libro que pronto publicará el hermano de Diana y en el que se cita a Carlos diciendo, en los días posteriores a la muerte de la princesa en 1997: “Tengan por seguro que la olvidaremos muy pronto”.

Lady Di junto al entonces príncipe Carlos Archivo

En respuesta, el Palacio de Buckingham ​emitió un comunicado inusualmente contundente: “Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y sesgar los recuerdos ⁠de formas que los demás no perciben, incluso muchos años después de la pérdida”.

El Daily Mail tituló en su página web: “El rey en guerra”. El Daily Telegraph escribió en su portada: “El Palacio responde al hermano de Diana”, mientras que The Sun afirmó: “Los recuerdos pueden variar… otra vez”, en referencia a una respuesta anterior de la Casa Real a las críticas de Harry y su esposa estadounidense, Meghan.

El libro, escrito por el conde Charles Spencer sobre su hermana Diana, que falleció a los 36 años en un accidente de tráfico en París mientras ‌era perseguida por los fotógrafos, se publicará el próximo martes.

Sin embargo, el contenido del libro se filtró luego de que al menos cuatro copias del texto fueran robadas de un camión en Holanda el martes, según informaron medios británicos.

El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante una reunión con líderes del sector de la inteligencia artificial (IA) en Dumfries House, Cumnock, Escocia Jonathan Brady - Pool PA

El escándalo que envuelve a las revelaciones del libro llega además justo cuando Harry, y posiblemente Meghan, se ⁠preparan para asistir a varios actos benéficos en las próximas semanas.

Con el fin de evitar cualquier ‌confusión, el palacio escribió a las autoridades británicas para aclarar que el hijo menor del ⁠rey y su esposa no son miembros activos de la realeza, y que ⁠deben ser tratados como ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos.

Un portavoz de Harry y Meghan afirmó que les había sorprendido la medida.

Polémica por la publicación del libro de Spencer

Las acusaciones del hermano de Diana aparecen en “Swan Song: Diana, My Sister” (El canto del cisne: Diana, mi hermana), un libro que saldrá a la venta el martes y cuyos primeros extractos fueron publicados el miércoles por el tabloide Daily Mail.

Según la BBC, cuatro copias de la edición en holandés fueron robadas de un camión mientras se dirigía desde la imprenta de la editorial holandesa hasta su depósito, lo que precipitó la publicación del tabloide británico, que preveía publicar el libro por ‌entregas.

Según los pasajes publicados por el Daily Mail, el hermano de Diana mantuvo un tenso intercambio con quien entonces era príncipe de Gales sobre los funerales de la princesa. Spencer afirma que Carlos se enfureció durante una conversación sobre la participación de los príncipes Guillermo y Harry, que tenían entonces 15 y 12 años, en el cortejo fúnebre detrás del féretro de su madre.

El hermano de Diana asegura que intentó oponerse a que los dos jóvenes participaran en la procesión, al considerar que su hermana no habría querido someter a sus hijos a una prueba pública de esa magnitud.

El príncipe Guillermo, Earl Spencer, el príncipe Harry y el entonces príncipe Carlos caminan frente a la Abadía de Westminster durante el funeral de Diana JEFF J MITCHELL - POOL

También relata que, durante una conversación telefónica, Carlos dijo algo que él interpretó como su “desprecio hacia Diana” y su “horror ante la emoción mundial provocada por su desaparición”.

“Puede estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”, le habría dicho, según Spencer, antes de que este colgara el teléfono.

El Palacio de Buckingham refutó firmemente estas afirmaciones, aunque evitó pronunciarse directamente sobre el fondo de las acusaciones y recordó que, por principio, no comenta los libros que se publican sobre la familia real.

Durante el funeral de Diana en Londres el 6 de septiembre de 1997, Guillermo y Harry caminaron detrás del féretro de su madre hasta la Abadía de Westminster, acompañados por su padre Carlos, el príncipe Felipe y Charles Spencer, en una imagen que conmovió al mundo.

Earl Spencer, hermano de Diana, los príncipes Guillermo y Harry y el entonces príncipe Carlos en la Abadía de Westminster, en Londres, para asistir al funeral de Diana JOHNNY EGGITT - POOL

Aquel día, Spencer pronunció un elogiado discurso fúnebre en el que prometió que su familia velaría por los dos jóvenes príncipes.

Las tensiones entre el palacio y los familiares aristocráticos de Diana, los Spencer, tras su muerte han sido muy comentadas, y se dramatizaron en la película “The Queen” y en la serie de televisión “The Crown”.

Muchos consideraron que Buckingham tardó en reconocer la oleada mundial de duelo por la muerte de Diana, lo que obligó a la familia real a admitir que la cercanía de Diana con la gente había llegado al público de un modo que se le escapaba al resto de la entidad. El enfoque más sensible de Guillermo y Harry —y, en los últimos años, del rey— es un legado de aquella época.

Lady Di con su famoso “vestido de la venganza” Vanitatis / El confidencial

La llegada del libro del conde Spencer coincide además con la exposición en Londres de un vestido negro, que Diana hizo famoso como el “vestido de la venganza”, antes de que se subaste en ‌Estados Unidos en diciembre.

Diana lució ese vestido de ​noche de seda negro sin tirantes en un acto en Londres en 1994, horas después de que Carlos admitió haber cometido adulterio durante su matrimonio, convirtiéndose en una de las imágenes más famosas de una de las mujeres más fotografiadas del mundo.

Harry vuelve a la vida pública en Londres

El príncipe Harry y su esposa Meghan han mantenido un perfil bajo desde su regreso a Reino Unido tres semanas atrás, pero al acercarse sus primeras actividades públicas, surgen tensiones por su seguridad y su relación con la monarquía.

El duque y la duquesa de Sussex se trasladaron desde California el 26 de agosto y no han hecho pronunciamientos públicos. Sin embargo, en los últimos días Meghan ha compartido en Instagram imágenes de su nueva vida británica, en coincidencia con el 42º cumpleaños del príncipe, el martes.

Radicada en la región de Cotswolds en el centro de Inglaterra, según medios, Meghan publicó un montaje de videos con su hijo Archie, de 7 años, y su hija Lilibet, de 5, disfrutando del campo inglés.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres, en 2019 TOLGA AKMEN - AFP

Antes de eso, el hijo menor del rey Carlos III solo fue visto en público el 7 de septiembre cuando aparecieron en Instagram fotos de una visita a un estudio de grabación de Londres.

Harry tiene previsto aparecer esta semana en varios eventos de su organización de beneficencia Invictus Games, para veteranos de guerra heridos. El 21 de septiembre asistirá a la ceremonia de premiación de la organización de caridad WellChild, a la que apoya desde hace casi 20 años.

Los duques de Sussex, no obstante, no son considerados “miembros en activo de la familia real”, según una carta emitida por Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango del Palacio de Buckingham.

El príncipe Harry hace un gesto mientras habla durante un acto para conmemorar que falta un año para los Juegos Invictus de Birmingham 2027 AARON CHOWN - POOL

Jennie Bond, una excorresponsal de la BBC para asuntos reales, señaló que la carta -enviada por instrucción de Carlos a “figuras clave” del gobierno, el ejército, así como a Harry y Meghan- es una “declaración de hechos contundente”.

Revela que “la puerta sigue claramente cerrada a cualquier ambición de la pareja de reanudar sus vidas como miembros activos de la realeza”, publicó Bond en el diario digital iPaper.

Los británicos parecen poco entusiasmados con el posible regreso de la pareja a las tareas reales: solo el 16% lo respalda, contra la mitad que lo rechaza, según una encuesta reciente de YouGov.

Agencias AP, AFP y Reuters