El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió una prórroga para ejercer su defensa en el juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra luego del colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin posibilidad de acceder a su dinero. El mandatario, que el jueves al mediodía presentó su renuncia en medio de ese escándalo financiero y que permanece en el puesto debido a que el Congreso no se la aceptó, indicó que presentarse esta mañana a las 10 -como está estipulado- resulta “insuficiente” para garantizar los estándares de un Estado de derecho.

Según publicó el diario ABC, Peña presentó una nota con este pedido al presidente del Congreso, Basilio Núñez. Allí habló de la notificación que recibió para formular su defensa y asegura no contar con la antelación necesaria.

“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, indicó el aún presidente.

La carta que presentó Santiago Peña - Imágen: ABC

El juicio en su contra se precipitó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someterlo a destitución, tras desestimar un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana. Horas antes, una reunión bicameral destinada a tratar la renuncia presentada por el mandatario fracasó por falta de quorum, lo que impidió su salida y habilitó a la Cámara alta a avanzar y a designar a los fiscales acusadores.

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