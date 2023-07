El presidente Luis Lacalle Pou volvió a separarse de su esposa Lorena Ponce de León

escuchar

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se separó nuevamente de Lorena Ponce de León, luego de una reconciliación de pocos meses, según informó en redes sociales el periodista Ignacio Álvarez, información que luego El País confirmó con fuentes de Torre Ejecutiva.

“Lacalle Pou y Loli se volvieron a separar. No habían llegado a vivir juntos de nuevo. Fue hace un mes y medio, y en buenos términos”, escribió Álvarez en Twitter este jueves.

En mayo de 2022, ambos confirmaron que se habían separado luego de 22 años de matrimonio. Son padres de tres hijos: Violeta, Luis Alberto y Manuel.

Meses después, sin embargo, se los vio en varios eventos juntos y Ponce de León había asegurado que se encontraban en “algo parecido” a un proceso de reconciliación.

“Estamos bien con mi mujer” , declaró por su parte Lacalle Pou en marzo de este año.

Sin embargo, los intentos de acercamiento no prosperaron y hace un mes y medio resolvieron separarse, otra vez en buenos términos, según trascendió.

La pareja ya había atravesado por una separación previa en 2011, cuando vivieron cuatro meses en casas distintas. Esto fue contado por el propio Lacalle Pou en entrevistas periodísticas durante la última campaña electoral.

Lorena Ponce de León

Nacida en Montevideo, Ponce de León es paisajista. Estudió en el Colegio Alemán primero, y más tarde en la Scuola Italiana. Conoció a su marido cuando él aún no había terminado Derecho y ella tenía 16 años. Se reencontraron cinco años más tarde en un asado y nueve meses después él le propuso casamiento.

En el pasado Lacalle Pou se mostró abierto a a hablar sobre su pareja. No solo reconoció la separación, también reveló que tuvieron que hacerse tratamientos de fertilidad para tener a sus hijos.

Apodada “Loli”, Ponce de León tiene un rol muy activo en el gobierno. Fuentes del gobierno señalaron a El País que el programa Sembrando, que lleva adelante Ponce de León y que funciona en la órbita de Presidencia, continuaría bajo su liderazgo después de la separación.

Ponce de León también tuvo un rol protagónico durante las campañas electorales de Lacalle Pou y mantuvo agenda propia en las giras internacionales del presidente.

Para su aniversario 21, hace dos años, Ponce de León le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. “Hoy cumplimos 21 años de casados. Tantas anécdotas, recuerdos, historias, aprendizajes, tantas enseñanzas que nos ha dado este tiempo juntos y tantos que todavía nos queda por aprender. Lo más importante, el amor y la búsqueda constante por el entendimiento del uno por el otro y lo mejor de esta vida, nuestros tres hijos: Luis, Violeta y Manuel”, escribió.

“Una mala cita”

Durante una entrevista publicada en El País en 2019, Ponce de León había revelado detalles sobre cómo se conocieron. A los 16 años, instalada en Carrasco, Lorena salía del liceo (Scuola Italiana) directo al local en donde trabajaba como vendedora de ropa. Fue por esa época que la invitó a salir el hijo del entonces presidente Luis Alberto Lacalle. “Lo tenía de vista, pero era el hijo del presidente y me daba un poco de presión. Le dije que sí por curiosidad. Fue una mala cita, nos aburrimos al punto de que todavía no podemos recordar qué fue lo que hicimos”.

Ninguno volvió a llamar. Pasaron cuatro años, llegó otro novio, y empezó a trabajar de promotora en Punta del Este. Allí, en verano, ocurrió el segundo encuentro. “Estábamos en un boliche y se me cayó el cigarro al piso. Me agacho para recogerlo y un chico se agacha conmigo y me ofrece uno: era él. Me quedó una sensación linda, nos miramos un rato y pensé, ‘ta, no’; y cada uno se fue por su lado”.

Luis Lacalle Pou y Lorena Ponce de León

Tras esta escena, hizo la carrera de técnica forestal y se inscribió en la Escuela de Jardinería de la Intendencia de Montevideo. De los 200 postulantes, solo 70 ingresarían por sorteo; ella quedó en el puesto 69. Mientras tanto, Lacalle Pou se recibió de abogado.

“La prima de Luis estudiaba conmigo y se le ocurrió que, a pesar del fracaso anterior, seríamos una buena pareja, así que me invitó a un asado para festejar su recibimiento. Fui, y me encontré con que el resto de los invitados eran parejas y los únicos solteros éramos él y yo. Nos fuimos a bailar y al día siguiente me invitó a un casamiento”.

Esa noche empezó el noviazgo. Unos meses después, ella con 21 y él con 24, se casaron. “Creo en la reencarnación y que las almas se encuentran, y creo que lo nuestro estaba predestinado”, dijo en 2019 Ponce de León.

