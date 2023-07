Indignación en Italia: la Justicia dictaminó que manosear a alguien por menos de diez segundos no es delito

Non siamo un paese per donne, lo dicono i numeri:

1 femminicidio ogni 3 giorni.

Stipendi più bassi rispetto a quelli degli uomini.

Sentenze che le vedono vittime due volte.

Palpeggiare una donna per #10secondi non è reato.

La violenza ora si misura in secondi...#12luglio #Roma pic.twitter.com/kVaTxlNQK8