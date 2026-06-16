El príncipe Haakon de Noruega reduce su agenda para acompañar a Mette-Marit, quien se encuentra gravemente enferma

OSLO.– El príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus, decidió reducir su agenda oficial para acompañar a su esposa, la princesa Mette-Marit, cuyo estado de salud se deterioró de manera significativa en los últimos meses a raíz de una grave enfermedad pulmonar. La decisión fue confirmada por el Palacio Real, que informó que su alteza adaptará sus compromisos para poder pasar más tiempo con la princesa, de 52 años, mientras atraviesa una situación considerada “crítica” por sus médicos.

En este contexto, la Casa Real enfrenta crecientes dificultades para sostener el funcionamiento institucional, al punto que ya comenzó a analizarse una eventual reforma constitucional que permita a la princesa Ingrid asumir funciones de regencia.

Mette-Marit padece desde 2018 una forma rara y progresiva de fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable que provoca el endurecimiento y la cicatrización del tejido pulmonar, dificultando cada vez más la respiración y la correcta oxigenación del organismo. En los últimos meses, los estudios clínicos evidenciaron un deterioro sustancial en su capacidad respiratoria. “La formación de tejido cicatricial en sus pulmones aumentó significativamente durante el último año y las pruebas muestran un empeoramiento notable en los últimos tres meses. Esto es peligroso“, advirtió el neumonólogo Are Holm, su médico tratante, tras una reciente evaluación en el Hospital Nacional de Oslo.

La boda del príncipe Haakon de Noruega con Mette-Marit

El agravamiento del cuadro llevó a que la princesa fuera incluida en una lista de espera para un trasplante de pulmón, una intervención considerada de último recurso y reservada para pacientes con pronósticos severos. Según explicó Holm, este tipo de procedimientos se contempla cuando la expectativa de vida sin intervención se reduce a uno o dos años, siempre que el paciente conserve condiciones generales que le permitan afrontar la cirugía. De hecho, su inclusión en la lista a comienzos de junio confirmó la gravedad de su estado.

En este contexto, Haakon ya había cancelado varias actividades oficiales, incluida su participación en el Consejo de Ministros semanal, y regresó anticipadamente de un viaje a Japón para acompañar a su esposa en sus consultas médicas. En las últimas horas, el príncipe heredero se retiró a último momento de su agenda prevista, canceló su participación en una recepción con cónsules en el Palacio Real y también suspendió un compromiso previsto para el día siguiente, en un nuevo ajuste motivado por la salud de la princesa.

La familia real también reordenó su dinámica interna, ya que la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años y segunda en la línea de sucesión, interrumpió sus estudios de Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney, en Australia, y regresó de urgencia a Noruega para estar junto a su madre. “Quiere estar con ella”, explicó el propio Haakon, en referencia al delicado momento que atraviesa la princesa.

La princesa Ingrid regresó de Australia para estar junto a su madre en un momento crítico Rune Hellestad - Corbis - Corbis Entertainment

Como consecuencia del deterioro de su salud, el Palacio confirmó además la suspensión de todas las obligaciones oficiales de Mette-Marit durante el tiempo que dure la espera del trasplante, así como el aplazamiento de los festejos previstos por las bodas de plata del matrimonio real, programados inicialmente para agosto. “Debido al estado de salud de la princesa heredera, el príncipe heredero ajustará su agenda en adelante para poder pasar más tiempo con ella durante este período”, señaló el Palacio Real al justificar las cancelaciones.

La trama judicial que complica la situación

Este complejo escenario familiar se ve agravado por la situación judicial de Marius Borg Hoiby, primogénito de la princesa, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon. Un tribunal de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión tras hallarlo culpable de dos violaciones —una de ellas cometida en la residencia oficial de la pareja—, además de otros delitos como maltrato a una expareja, amenazas e infracciones de tráfico. La justicia lo absolvió, sin embargo, de otros dos cargos de violación.

La condena de Marius Borg Hoiby añade presión a un escenario familiar ya complejo

El caso, que generó un fuerte impacto en la opinión pública noruega, incluye un total de 32 cargos y expuso durante el juicio una vida marcada por excesos, consumo de drogas y episodios de violencia. La fiscalía había solicitado una pena superior, mientras que la defensa anticipó que apelará las condenas más graves. El tribunal rechazó además un pedido de libertad presentado por sus abogados para que pudiera acompañar a su madre durante su enfermedad.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, el escándalo ha contribuido a erosionar la imagen de la monarquía en Noruega.

Agencia AFP