El príncipe Harry y Meghan regresan hoy al Reino Unido con su familia, según la BBC
De acuerdo al medio británico, los duques de Sussex arribarán junto a sus tres hijos
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LONDRES.– Días después de anunciarse el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido, la BBC confirmó que los duques de Sussex arribarán hoy al Reino Unido junto a su familia tras más de seis años de exilio autoimpuesto, y en medio de la incertidumbre que rodea la vuelta de la pareja.
Según el medio británico, se espera que la pareja junto a sus hijos, Archie y Lilibet, lleguen al país en un vuelo privado proveniente de California, Estados Unidos. Se cree que la familia se instalará en una propiedad privada –que no pertenece a la realeza– en las afueras de Londres.
El príncipe Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y abandonaron Reino Unido en 2020, pasando a ganarse la vida mediante lucrativos contratos con empresas como Netflix y Spotify.
Aunque desde entonces las relaciones con el resto de la familia real se han deteriorado, Harry ha manifestado recientemente interés en una reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Carlos III, quien recibe tratamiento por una forma de cáncer no revelada.
Según una fuente cercana a los Sussex, Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever desde el Reino Unido, mientras que Harry podrá dedicar más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede en el país. Ninguno retomará sus funciones oficiales sino que permanecerán en el país como ciudadanos privados y miembros no activos de la familia real.
El príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya han sido inscriptos en escuelas británicas y empezarán sus clases en septiembre.
Relación tormentosa
Los duques de Sussex han mantenido una relación tormentosa con la familia real desde que se trasladaron a una mansión en el exclusivo enclave de Montecito, en el sur de California.
En una serie de entrevistas y en las memorias de Harry, “Spare”, la pareja afirmó que dejó Reino Unido para escapar de las restricciones de la vida real y criticó a funcionarios del palacio por ser insensibles con la salud mental de Meghan, al tiempo que alegó que al menos un miembro de la familia real expresó opiniones racistas cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Meghan se describe a sí misma como birracial.
Esas tensiones se agravaron por la prolongada batalla legal de Harry con los tabloides británicos, a los que acusa de haber intervenido ilegalmente sus teléfonos e invadido su privacidad cuando era más joven.
El príncipe perdió recientemente una demanda contra la editorial del Daily Mail, aunque obtuvo una sentencia en 2023 que condenó a la editorial del Daily Mirror por espionaje telefónico. También alcanzó un acuerdo con la editorial de The Sun, que se disculpó por entrometerse en su vida y aceptó pagar una indemnización sustancial.
El príncipe también se ha visto envuelto en una disputa legal con el gobierno británico después de que un comité gubernamental se negara a autorizar protección policial para el príncipe y su familia cuando están en el Reino Unido. Harry sostiene que él y su familia necesitan protección policial armada porque corren riesgo simplemente por ser miembros de la familia real, independientemente de si desempeñan funciones oficiales.
Por el momento, no está claro qué medidas se adoptarán a partir del regreso de Harry y su familia al Reino Unido para garantizar su seguridad ni quién asumirá los costos.
El acercamiento de Harry
Tras perder el año pasado una batalla judicial por el tema de la seguridad, Harry dijo que esperaba reconstruir las relaciones con su familia.
“Me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”, dijo Harry por entonces a la BBC. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre”, agregó.
El príncipe regresó el mes pasado al Reino Unido para una serie de compromisos benéficos. Meghan y los chicos se unieron a Harry durante parte de la visita y pasaron tiempo con el rey en su finca de Highgrove, en el oeste de Inglaterra. Fue la primera vez que Archie y Lilibet vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.
Aunque Harry se ha reunido recientemente con su padre, no hay señales de un acercamiento en la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono.
Agencias AP y ANSA