El príncipe Harry y Meghan regresan hoy al Reino Unido con su familia, según la BBC

LONDRES.– Días después de anunciarse el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido, la BBC confirmó que los duques de Sussex arribarán hoy al Reino Unido junto a su familia tras más de seis años de exilio autoimpuesto, y en medio de la incertidumbre que rodea la vuelta de la pareja.

Según el medio británico, se espera que la pareja junto a sus hijos, Archie y Lilibet, lleguen al país en un vuelo privado proveniente de California, Estados Unidos. Se cree que la familia se instalará en una propiedad privada –que no pertenece a la realeza– en las afueras de Londres.

(FILES) Britain's Prince Harry and his fiancée US actress Meghan Markle pose for a photograph in the Sunken Garden at Kensington Palace in west London on November 27, 2017, following the announcement of their engagement. Six years after stepping down as working royals, Prince Harry and his wife Meghan are moving back to the United Kingdom within weeks, British press reported late August 19, 2026. In a surprise move, Harry, the youngest son of King Charles III, and his wife Meghan, "plan to leave the United States by the end of the month to settle in a private, non-royal residence, which is said to be located outside London", The Telegraph said. (Photo by Daniel LEAL / AFP) DANIEL LEAL - AFP

El príncipe Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y abandonaron Reino Unido en 2020, pasando a ganarse la vida mediante lucrativos contratos con empresas como Netflix y Spotify.

Aunque desde entonces las relaciones con el resto de la familia real se han deteriorado, Harry ha manifestado recientemente interés en una reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Carlos III, quien recibe tratamiento por una forma de cáncer no revelada.

(FILES) Britain's King Charles III and Britain's Prince Harry, Duke of Sussex walk behind the coffin of Queen Elizabeth II, adorned with a Royal Standard and the Imperial State Crown and pulled by a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery, during a procession from Buckingham Palace to the Palace of Westminster, in London on September 14, 2022. Prince Harry and his wife Meghan, who cut ties with the British royal family in 2020, are moving back to the United Kingdom, British press reported on August 19, 2026. In a surprise move, the youngest son of King Charles III and Meghan, "plan to leave the United States by the end of the month to settle in a private, non-royal residence, which is said to be located outside London," The Telegraph said. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) LOIC VENANCE - AFP

Según una fuente cercana a los Sussex, Meghan seguirá al frente de su empresa As Ever desde el Reino Unido, mientras que Harry podrá dedicar más tiempo a trabajar con sus organizaciones benéficas con sede en el país. Ninguno retomará sus funciones oficiales sino que permanecerán en el país como ciudadanos privados y miembros no activos de la familia real.

El príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya han sido inscriptos en escuelas británicas y empezarán sus clases en septiembre.

Relación tormentosa

Los duques de Sussex han mantenido una relación tormentosa con la familia real desde que se trasladaron a una mansión en el exclusivo enclave de Montecito, en el sur de California.

En una serie de entrevistas y en las memorias de Harry, “Spare”, la pareja afirmó que dejó Reino Unido para escapar de las restricciones de la vida real y criticó a funcionarios del palacio por ser insensibles con la salud mental de Meghan, al tiempo que alegó que al menos un miembro de la familia real expresó opiniones racistas cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Meghan se describe a sí misma como birracial.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, visits the Birmingham Children’s Hospital in the city of Birmingham, central England, on July 9, 2026, to celebrate the 20th anniversary of the very first WellChild Nurse. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) AARON CHOWN - POOL

Esas tensiones se agravaron por la prolongada batalla legal de Harry con los tabloides británicos, a los que acusa de haber intervenido ilegalmente sus teléfonos e invadido su privacidad cuando era más joven.

El príncipe perdió recientemente una demanda contra la editorial del Daily Mail, aunque obtuvo una sentencia en 2023 que condenó a la editorial del Daily Mirror por espionaje telefónico. También alcanzó un acuerdo con la editorial de The Sun, que se disculpó por entrometerse en su vida y aceptó pagar una indemnización sustancial.

El príncipe Harry, sale del Tribunal Superior de Justicia tras la primera jornada de un juicio contra Associated Newspapers Ltd., en Londres Dan Kitwood - Getty Images Europe

El príncipe también se ha visto envuelto en una disputa legal con el gobierno británico después de que un comité gubernamental se negara a autorizar protección policial para el príncipe y su familia cuando están en el Reino Unido. Harry sostiene que él y su familia necesitan protección policial armada porque corren riesgo simplemente por ser miembros de la familia real, independientemente de si desempeñan funciones oficiales.

Por el momento, no está claro qué medidas se adoptarán a partir del regreso de Harry y su familia al Reino Unido para garantizar su seguridad ni quién asumirá los costos.

El acercamiento de Harry

Tras perder el año pasado una batalla judicial por el tema de la seguridad, Harry dijo que esperaba reconstruir las relaciones con su familia.

“Me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más”, dijo Harry por entonces a la BBC. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre”, agregó.

El príncipe William, el príncipe Harry y Meghan Markle, asisten a un servicio con motivo de la recepción del féretro de la reina Isabel II en el Palacio de Westminster, Londres ALKIS KONSTANTINIDIS - POOL

El príncipe regresó el mes pasado al Reino Unido para una serie de compromisos benéficos. Meghan y los chicos se unieron a Harry durante parte de la visita y pasaron tiempo con el rey en su finca de Highgrove, en el oeste de Inglaterra. Fue la primera vez que Archie y Lilibet vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

Aunque Harry se ha reunido recientemente con su padre, no hay señales de un acercamiento en la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

Agencias AP y ANSA