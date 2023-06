El pronóstico de Pepe Mujica sobre las elecciones en la Argentina y el futuro del peronismo

escuchar

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica habló en una entrevista sobre las elecciones presidenciales en la Argentina y pronosticó una derrota del oficialismo, aunque aclaró que el peronismo “va a seguir existiendo”. El exmandatario también habló sobre las polémicas declaraciones de Lula da Silva esta semana sobre el régimen venezolano y consideró que seguramente el líder brasileño “algo buscaba” con esa postura.

“Yo creo que van a perder”, dijo Mujica sobre el Frente de Todos sobre las elecciones que tendrán lugar en octubre, en una entrevista con el medio uruguayo El Observador.

“Pero el peronismo va a seguir existiendo. Ha aguantado dictaduras y sigue estando –continuó-. Y no quisiera tener al peronismo en contra, porque como oposición... ¡Dios me libre!”, expresó.

Alberto Fernández se reunió con los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Mujica, Cerezo y Samper Presidencia

En relación al vínculo entre el peronismo y su partido, el Frente Amplio, el exguerrillero señaló: “El grueso del Frente es antiperonista. No entendió nunca el peronismo, y es difícil de entender. Porque no es entendible, es un sentimiento histórico”. “Con Lula fuimos hace un tiempo a la CGT y es como una iglesia laica”, agregó Mujica.

Sobre los posibles candidatos del oficialismo para las elecciones, después de que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, descartaran postularse, el expresidente del Frente Amplio consideró que el peronismo “no tiene mucho recambio a la vista, de peso”.

Sobre Lula

Sin embargo, insistió en que el movimiento “seguirá existiendo” a diferencia de, según él, el Partido de los Trabajadores que lidera Lula en Brasil. “Allá sacás a Lula y el PT no pasa a nada. Tiene su estructura, pero no sé si no tienen más estructura los Sin Tierra que el PT”, dijo.

“Lula hizo una alianza en la que juntó al Dios y al Diablo, más bien en una misión de tratar de rescatar la democracia. No es que [el expresidente Jair] Bolsonaro fuera una tiranía, pero tomaba un aspecto cada vez más peligroso. Hay gente que apoyó a Lula no porque lo convenza Lula, sino más que nada por miedo al otro. Por eso pudo juntar a todos. Ahora no la va a tener fácil”, opinó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la izquierda, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, finalizan una conferencia de prensa en el palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el lunes 29 de mayo de 2023. (AP Foto/Gustavo Moreno)

Mujica también habló sobre Lula después de una semana en la que recibió críticas por afirmar en una reunión con Nicolás Maduro en Brasilia que hay una “narrativa” detrás de las acusaciones de que Venezuela se ha transformado en una dictadura. Incluso, el brasileño se ganó una afrenta de los presidentes uruguayo, Luis Lacalle Pou, y chileno, el izquierdista Gabriel Boric, en su cumbre de líderes sudamericanos.

“Algo buscaba. Si Lula hace eso es porque algo busca”, consideró Mujica en la entrevista, y sugirió que el presidente brasileño tiene una estrategia en mente para la situación en Venezuela y que “tal vez ahora está tanteando”.

Además, Mujica se alineó detrás de Lacalle Pou –del rival Partido Nacional-, quien en Brasilia pidió no multiplicar los espacios multilaterales de la región, como con el resurgimiento de Unsaur. “Basta de instituciones”, pidió Lacalle, quien, citando al paraguayo Mario Abdo, enfatizó: “Si no, terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto matcheemos las ideologías”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hace un gesto junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de la foto familiar en el palacio de Itamaraty en Brasilia el 30 de mayo de 2023 SERGIO LIMA - AFP

Mujica reconoció que Unasur “ha servido para poco”. “Creo que hay que hacer menos ruido y hacer más cosas”, agregó. “Empecemos con lo que somos. Estamos soñando con un Banco Central (del bloque), y si tenemos una CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Me dijeron que podían hacer un trabajo de propuesta para uniformizar los requisitos de la Aduana, que cada uno tiene su Biblia. Y eso no nos cuesta plata”, propuso.

LA NACION