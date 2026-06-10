Por qué un analista internacional advirtió que el problema actual de Trump es el Mundial 2026 y no la guerra en Medio Oriente

Con las miradas puestas en el Mundial, el conflicto en Medio Oriente sumó otro capítulo de tensión. Tras el ataque norteamericano en represalia por el derribo de un helicóptero, que desencadenó en nuevos ataques iraníes, Donald trump volvió a amenazar al régimen iraní y evidenció que el la llegada a un acuerdo parece estar cada vez mas lejos.

En comunicación con LN+, el analista internacional Mookie Tenembaum analizó la situación actual del mandatario norteamericano, luego de las declaraciones cruzadas sobre una posible tregua entre ambos países y los últimos bombardeos estadounidenses en Medio Oriente.

“Trump tiene un problema y es el mundial. El mundial empieza mañana y el acuerdo que él pensaba o creía que iba a ocurrir no está ocurriendo. De hecho, está perdiendo un poco la paciencia con ellos (...), esta historia no se terminó“, remarcó el especialista.

Asimismo, subrayó: “Hay mucho ruido dentro de todo esto a un día antes del Mundial, porque la atención va a mirar, por supuesto, hacia el Mundial, y menos para lo que pasa en la política.

Ataques de EE.UU. en Ormuz

El ataque de Estados Unidos en Medio Oriente

En las últimas horas, un helicóptero americano chocó contra un un dron iraní. Frente a este episodio, el experto sostuvo: “No se sabe si fue una impericia americana o fue el dron que trató de tirarlo abajo, no sabemos, pero Estados Unidos lo tomó como un ataque".

“Estados Unidos hizo determinados ataques, ellos lo llaman de autodefensa. Irán inmediatamente respondió con misiles a Bahrein, a Jordania, en este caso, que es un nuevo actor en toda esta historia”, agregó.

El posteo de Trump

En medio de este aprieto en el cual se encuentra Donald Trump, el experto sostuvo: “Yo creo que lo que pensaron fue que Irán en algún momento se va a rendir. Y es lógico, pero no hicieron lo suficiente para que Irán se rinda“.

“Estados Unidos no entró en la guerra como debería haber entrado y cuando hizo el cese de fuego no lo está haciendo cumplir como dijo que lo va a hacer cumplir. Es un tema de cumplimiento. La diferencia entre palabras y hechos.”, sumó.

La participación de Irán en el Mundial

Debido a que Estados Unidos es una de las sedes donde se disputará el campeonato, es por ello que el experto sostuvo: “Estamos a la puerta del Mundial. Dentro de unos días juega Irán en Los Ángeles, donde está, la mayor concentración de iraníes anti-Irán en el mundo.

“Los Ángeles tiene una colonia iraní muy fuerte, con muy poca simpatía hacia el gobierno iraní. Nos espera un espectáculo dentro del espectáculo”, sumó.

En cuanto a la dinámica de la selección iraní, relató: “Entran a Estados Unidos, juegan y se tienen que ir, no se pueden quedar más durante el día. Solamente un grupo de las personas que van con ellos, el médico, los asistentes, pero nadie de nivel político dentro de la AFA iraní”.