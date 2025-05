Revelan un audio inédito de José “Pepe” Mujica en el que critica la “pobreza intelectual” de los sindicalistas

MONTEVIDEO.- Las honras fúnebres continúan este jueves con el velatorio en el Palacio Legislativo del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, que falleció el pasado martes luego de padecer cáncer de esófago.

Mientras tanto, revelaron un audio inédito del líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el que se lo escucha hablar de diferentes temas, como la “pobreza intelectual” de algunos dirigentes sindicales y de una charla que tuvo con el multimillonario mexicano Carlos Slim.

El audio forma parte de una conversación que Mujica tuvo con el periodista Gabriel Pereyra, y fue difundido este jueves en Informativo Sarandí (690 AM). Según contó el comunicador, la charla fue el pasado 12 de marzo, dos meses antes de morir.

En primer término se reveló una parte en la que habló del mundo agropecuario. “Somos hijos de la ganadería y la ganadería necesitaba poca gente, y expulsó gente de entrada, y al expulsar la gente se fue la conciencia agropecuaria. Si hubiéramos sido un país de campesinos, seríamos otra cosa”, comentó el expresidente.

El velorio de Mujica PABLO PORCIUNCULA - AFP

En otro tramo se refirió al mundo sindical. “Vos no podés ver una fábrica aislada, tenés que ver cómo juega la cadena, cómo llega la materia prima, los eslabones. Eso es clave. Y están razonando con la fábrica y no ven todo lo que hay atrás. Mirá el sindicato de Conaprole, hay veces que es para matarlos”, lanzó.

Más adelante, en referencia al mismo tema, señaló: “Tenemos el problema de darle trabajo bueno y calificado al interior, pero lo que más me calienta es que estas cosas tendrían que ser preocupación sindical”. En este sentido, agregó: “Me da asco escuchar a los dirigentes sindicales, la pobreza intelectual que tienen en la cabeza”.

“Ya no se puede defender el trabajo en un lugar, una esquina, tenés que mirar toda la cadena, y tenés que educar a los trabajadores. Construir es educarlos. Mirá, hay dos cosas: el conocimiento, que es una cosa, y la cultura, que es otra. Pero para llegar a la cultura hay que tener un grado de desarrollo. Me pasó a mí cuando era joven, a mí no me gustaba la música clásica, y me embalé con una muchacha que le gustaba y me empezó a llevar, después la muchacha quedó por el camino, pero la música quedó”.

Por otro lado, Mujica habló de su vínculo con los millonarios y contó una charla que tuvo con Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

El multimillonario mexicano Carlos Slim ofrece una conferencia de prensa el lunes 10 de febrero de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

“Estuvimos con Slim en una conferencia hace poco con Lucía. Yo fui porque, como había sido presidente, me invitaron. ¿Sabés lo que me dijo? ‘Para que la economía funcione hay que darles plata a los pobres. Hablé tres veces con [Manuel] López Obrador, logré que aumentara el salario mínimo 330%, vas a ver cuántos desocupados hay en México’”, recordó Mujica de esa charla, y reconoció que “es cierto” porque en México “habrá crímenes con la droga”, pero la desocupación actualmente no supera el 3%.

Para Mujica, si los sectores pobres no tienen plata “se tranca todo”, y los multimillonarios lo saben. “Cuando han llegado a amasar esa fortuna, nabos no son”, expresó.

Llegan Lula y Boric

En tanto, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y su par chileno, Gabriel Boric, arribarán este jueves a Uruguay para dar el último adiós a Mujica.

La llegada de los presidentes sumará un tono político a los homenajes, que comenzaron el miércoles con un emotivo cortejo fúnebre seguido por miles en las calles de Montevideo.

Entre aplausos, flores y cánticos, los simpatizantes tiñeron el centro de la capital uruguaya con el rojo, azul y blanco de las banderas del Frente Amplio, partido de Mujica. Luego hicieron largas filas para ver el féretro en el Palacio Legislativo, donde se montó una capilla ardiente.

Agencia AFP y diario El País (GDA)