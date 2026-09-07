El triunfo de AfD en Alemania pone a prueba el “cortafuegos” tras casi ocho décadas

BERLÍN.– Durante casi ocho décadas en la Alemania de posguerra, la clase política tradicional se ha negado a colaborar con partidos que considera extremistas. Este acuerdo entre líderes centristas se conoce como “cortafuegos”. Quienes lo impulsan afirman que buscan impedir que potenciales autoritarios lleguen al poder, como lo hizo Hitler.

Este argumento se enfrenta ahora a su mayor prueba tras las elecciones del domingo en Sajonia-Anhalt, un pequeño estado de 2,1 millones de habitantes en el este del país que votó decisivamente por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD).

El resultado fue un ejemplo de la profunda discrepancia entre los alemanes sobre qué constituye un riesgo para la democracia. El domingo, los encuestadores preguntaron a los votantes si consideraban a la AfD un peligro para la democracia, como hacen los partidos tradicionales alemanes. Aproximadamente la mitad la percibió como una amenaza, según las encuestas de boca de urna publicadas por una cadena de televisión pública. Votaron casi exclusivamente por sus rivales, desde la extrema izquierda hasta el centroderecha.

Los colíderes del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel (derecha) y Tino Chrupalla, asisten a una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el lunes 7 de septiembre de 2026 Kay Nietfeld - DPA

La otra mitad de los votantes afirmó que no existía ninguna amenaza.

Casi todos apoyaron a la AfD.

Fue una clara muestra de la creciente división entre los partidos tradicionales alemanes, que gobiernan desde el centro-derecha y el centro-izquierda, y los votantes populistas, convencidos de que la política convencional ya no puede resolver sus problemas urgentes.

Para la clase política tradicional, la extrema derecha representa una amenaza para la democracia. Los líderes de la AfD han lanzado mensajes velados sobre el nazismo, repitiendo lemas nazis y minimizando la importancia del Holocausto, además de retratar a las minorías como ciudadanos de segunda clase.

Para los simpatizantes de la AfD, especialmente en los estados del este del país, que atraviesan dificultades económicas, la AfD se ha convertido en su última oportunidad para hacer oír su voz, un sentimiento reforzado por la negativa de los partidos gobernantes a colaborar con ella.

Dos mujeres sostienen pancartas durante una manifestación en la Puerta de Brandeburgo tras los resultados de las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt Fabian Sommer - dpa DPA

Estos votantes expresan su preocupación por los altos niveles de inmigración procedente de Medio Oriente durante la última década y por la serie de atentados mortales perpetrados por inmigrantes en Alemania en los últimos años. Se quejan de los altos precios de la electricidad y el combustible, así como de las escasas perspectivas laborales, y aún guardan resentimiento por el trato recibido por parte de los alemanes occidentales tras la reunificación del país en 1990.

Dicen estar menos preocupados por la posibilidad de que la AfD vulnere los derechos de algunos alemanes y más preocupados por el hecho de que los partidos tradicionales estén silenciando a los votantes de la AfD.

“Creo que sería muy positivo que llegaran al gobierno, porque así podrían demostrar que no son tan malos como dicen, que en realidad no son un partido nazi”, declaró Heike Reichelt, una trabajadora farmacéutica de 57 años y simpatizante de la AfD, el domingo por la noche en Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt.

Punto de inflexión

El recuento final de votos en Sajonia-Anhalt mostró un resultado dominante para la AfD, pero no hay garantía de que llegue al gobierno. El partido obtuvo casi el 44% de los votos en una participación récord y 39 escaños en un Parlamento de 83. Incluso viniendo de un estado relativamente pequeño ubicado en el bastión oriental de la AfD, el resultado sacudió la política alemana y puso en tela de juicio la idea de una barrera política, en un momento en que la AfD lidera las encuestas nacionales.

Roger Stöcker, politólogo de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo, lo calificó como “un punto de inflexión histórico”.

En el estado de Sajonia-Anhalt, la AfD podría formar gobierno persuadiendo a un pequeño partido populista para que se uniera a ella o captando a miembros disidentes de la Democracia Cristiana de centroderecha, el partido del canciller Friedrich Merz.

El canciller Friedrich Merz asiste a una rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal de la CDU en la Casa Konrad Adenauer, en Berlín, este lunes Michael Kappeler - DPA

A nivel nacional, en Berlín, es probable que Merz se enfrente a nuevos interrogantes dentro de su coalición de gobierno. Algunos podrían presionar para considerar futuras alianzas con la AfD. Otros podrían abogar por medidas de aislamiento más drásticas, como la prohibición de la AfD en la política federal.

En todo el país, los analistas se preguntan si la estrategia actual podrá mantenerse. Señalan que la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones tradicionales, como los partidos políticos con larga trayectoria y los medios de comunicación convencionales. La AfD ha creado redes de comunicación independientes en las redes sociales, eludiendo con gran éxito a los periodistas tradicionales.

Los resultados de Sajonia-Anhalt “demuestran el rotundo fracaso del cortafuegos”, afirmó Thorsten Benner, director del Instituto Global de Políticas Públicas, una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín. “Esto ha permitido a la AfD captar cada vez más votantes como la alternativa más creíble al ‘sistema’, que se percibe como una alianza cuyo único propósito es excluir a la AfD”.

No hay indicios de que Merz o sus socios de coalición vayan a reconsiderar su postura. Lars Klingbeil, vicecanciller y socialdemócrata de centroizquierda, declaró el domingo a un entrevistador: “No tenderemos la mano a la AfD”.

Los líderes tradicionales temen que un gobierno de la AfD se vuelva autoritario y, dadas las conexiones del partido con Rusia, filtre secretos a los enemigos de Alemania. El servicio de inteligencia interior alemán ha catalogado a la AfD como un grupo “sospechoso de extremismo”, una acusación que el partido considera políticamente motivada.

Ulrich Siegmund, candidato principal de Alternativa para Alemania (AfD) y copresidente del grupo parlamentario estatal en Sajonia-Anhalt, habla junto a los presidentes federales y copresidentes del grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, Tino Chrupalla (C) y Alice Weidel, en la celebración electoral de la AfD en el Teatro Altes tras la proyección de los resultados de las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt Sebastian Gollnow - dpa DPA

Sus rivales afirman que un gobierno de la AfD negaría a musulmanes, inmigrantes y personas homosexuales los mismos derechos que al resto de los ciudadanos.

En Sajonia-Anhalt, el programa de la AfD obligaría a los estudiantes migrantes a asistir a escuelas segregadas y prohibiría las banderas del Orgullo en edificios públicos. El partido también se ha comprometido a deportar a millones de migrantes, lo que requeriría autorización federal.

Los simpatizantes de la AfD acusan a los partidos gobernantes de socavar el voto. Ven en un partido que dice verdades que nadie más se atreve a decir, como la oposición al apoyo de Alemania a Ucrania en su guerra contra Rusia. Otros partidos han copiado en ocasiones la retórica de AfD, sobre todo en materia de inmigración, pero con escaso éxito electoral.

Existen paralelismos con el ascenso de Donald Trump en la política estadounidense. Su rápido ascenso en las primarias republicanas se basó en la promesa de ir más allá que sus rivales para frenar la inmigración y la llegada de refugiados a Estados Unidos. Al igual que los votantes de AfD, los partidarios de Trump consideraban sus planes de sentido común, no extremistas.

Benner afirmó que esta dinámica plantea una difícil disyuntiva. Si los líderes tradicionales alemanes creen realmente que AfD amenaza la democracia, deberían intentar ilegalizarla. De lo contrario, podrían permitir que AfD se integre en el sistema que ahora critica, con la esperanza de que la participación en el poder la modere.

Ambas alternativas, reconoció, tienen sus inconvenientes.