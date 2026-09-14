En el día de su cumpleaños, el Papa puso fin a la austeridad de Francisco y les hizo un “regalo” a los cardenales

ROMA.- En el día de su 71 cumpleaños, mientras recibía mensajes de felicitaciones desde todo el mundo, el papa León XIV, les hizo un “regalo” a los cardenales y demás altos cargos de la curia romana, la administración central de la Iglesia católica. Al considerar terminado el período de austeridad provocado por la crisis económica debida a la pandemia, el Pontífice decidió abrogar los ajustes realizados por Francisco en ese momento, por lo que los cardenales recuperarán ese 10% cortado de su sueldo.

“Esas medidas de contención salarial adoptadas por mi predecesor el 23 de marzo de 2021, que fueron necesarias para hacerle frente al excepcional desafío de la pandemia y que ya habían sido parcialmente modificadas en junio de 2025, pueden ahora ser superadas, en la certidumbre de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano seguirán, con instrumentos diversos, con el compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”, escribió el papa León XIV en un “motu proprio” -decreto papal-, difundido por la Sala de Prensa del Vaticano.

Las felicitaciones al #PapaLeonXIV por su cumpleaños.

Con motivo del 71º cumpleaños del Pontífice, la Diócesis de #Roma invoca para su #obispo «fuerza y sabiduría» para que pueda guiar la construcción de la «civilización del amor». https://t.co/rvkfVSHf0H — Vatican News (@vaticannews_es) September 14, 2026

Allí explicó que, tras haber consultado el tema con la “competente” Secretaría para la Economía, que encabeza un prefecto laico, el español Maximino Caballero Ledo, estableció abrogar la carta apostólica en forma motu proprio “Un futuro sostenible”, de su predecesor argentino, a partir del primero de septiembre de este año. Confirmó, no obstante, que se mantiene de forma definitiva la suspensión de los aumentos de sueldo por antigüedad cada dos años.

En marzo de 2021, debido a problemas de déficit por la crisis económica provocada por el coronavirus, y el consecuente cierre durante meses de los Museos Vaticanos -la gallina de los huevos de oro del pequeño Estado-, el papa Francisco había decretado un impopular ajuste de cinturón de los cargos más altos. Con el fin de “salvaguardar los actuales puestos de trabajo”, explicó entonces, dictaminó un recorte del 10% de los sueldos de los cardenales; del 8% para los demás superiores y del 3% para clérigos y miembros de Institutos de vida consagrada o de sociedad de vida apostólica de escalafón menor. La reducción entró en vigor a partir del 1° de abril de ese año y el ajuste no afectó a los cerca de 6000 empleados de las entidades vaticanas.

León XIV decretó el aumento para los cardenales ALBERTO PIZZOLI - AFP

Se estima que un cardenal -o un prefecto de un dicasterio (ministerio) del vaticano- recibe un salario de aproximadamente unos 5000 euros por mes y el beneficio de un departamento para vivir.

Construcción

El decreto que marcó el fin del período de austeridad para los purpurados y demás superiores no fue la única medida importante de Robert Prevost en el día de su 71 cumpleaños. Con un quirógrafo -documento escrito a mano-, el papa León también decidió ampliar, con una nueva construcción, los espacios del Archivo y la Biblioteca del Vaticano.

“Con el fin de dar testimonio del cuidado que, a lo largo de los siglos, mis predecesores han dedicado a las instituciones que preservan y salvaguardan la memoria administrativa y cultural de la Sede Apostólica —tras haber recabado la información y los dictámenes técnicos necesarios—, decreto que el área conocida como ‘Fontana dell’Autoparco’, junto con los terrenos adyacentes, se asigne al Archivo Apostólico Vaticano y a la Biblioteca Apostólica Vaticana, de conformidad con los límites indicados en el plano adjunto, y que se proceda a la construcción de un nuevo edificio —aplicando los principios arquitectónicos y tecnológicos más modernos y cumpliendo con la normativa vigente— destinado principalmente a satisfacer las necesidades del Archivo Apostólico Vaticano y de la Biblioteca Apostólica Vaticana, con un espacio distribuido equitativamente entre ambas instituciones y una parte reservada para otros servicios del Estado de la Ciudad del Vaticano”, decidió.

El artista francés Jean René, conocido como JR, posa frente a su instalación específica para el lugar "Diluvium" en el Vaticano Andrew Medichini - AP

Fiel reflejo de la importancia que para él tiene esta antigua institución de conservación -repleta de manuscritos y demás tesoros-, el Papa inauguró este lunes allí la muestra “Aqva, catástrofe y maravilla”, que pone en diálogo el patrimonio guardado durante siglos en la biblioteca en relación con el agua -en su doble función de generadora de vida y al mismo tiempo como fuerza destructora-, con lenguajes contemporáneos. Lo más impactante de esta muestra es “Diluvium” una instalación monumental del artista francés contemporáneo JR con forma de ola gigante, que fue montada en la fachada renacentista del edificio.

Durante la sua visita alla Biblioteca Apostolica, a #LeoneXIV viene offerta una torta per festeggiare il suo 71° #compleanno.



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León, que fue agasajado durante la visita a la espectacular Biblioteca con una torta con una velita y el canto del “Tanti auguri”, no ocultó su emoción al improvisar unas palabras muy personales. “Antes de saludarlos con un breve discurso que preparé, sólo quisiera decir que Dios en su Providencia y a veces con algo de humorismo, nos recuerda siempre que Él está con nosotros: muchos de ustedes no saben que mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, justo en mi cumpleaños para saludarlos a todos ustedes”, reveló.