Saltar al contenido principal
LA NACION

Elecciones en Brasil 2026: la fecha de cuándo se vota al próximo presidente

En el mes de octubre, los ciudadanos brasileños asistirán a las urnas para elegir a quien ocupará el máximo cargo ejecutivo dle país

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cuándo son las elecciones en Brasil
Cuándo son las elecciones en Brasil[e]LUCIO TAVORA - xh

Los ciudadanos brasileros aguardan por las próximas elecciones en su país. A la espera de esta cita democrática, muchos se preguntan cuál es la fecha para emitir el sufragio.

Los electores habilitados para votar por el padrón definitivo deberán asistir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre cuando se celebren las elecciones.

En octubre se celebran las elecciones en Brasil
En octubre se celebran las elecciones en Brasil

Cabe destacar que, en caso de no haber un triunfo en la primera vuelta, los candidatos con mayor cantidad de votos se volverán a medir en la instancia de balotaje.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

CandidatoPartido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Los políticos con mayor intención de voto en Brasil
Los políticos con mayor intención de voto en BrasilANDRE BORGES - AFP

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.

LA NACION
Más leídas de El Mundo
  1. Una pareja de jóvenes murió en Venecia cuando su bote chocó contra un taxi acuático
    1

    Una pareja de jóvenes murió en Venecia cuando su bote chocó contra un taxi acuático

  2. El percance de la reina Máxima y su hija Amalia durante el Día del Príncipe que no pasó inadvertido
    2

    El percance de la reina Máxima y su hija Amalia durante el Día del Príncipe que no pasó inadvertido

  3. El FBI anunció que capturó en Venezuela al décimo fugitivo de la lista de más buscados del mundo
    3

    El FBI anunció que capturó en Venezuela al décimo fugitivo de la lista de más buscados del mundo

  4. El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una integrante de su familia
    4

    El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una querida integrante de su familia