Elecciones en Brasil 2026: la fecha de cuándo se vota al próximo presidente

Los ciudadanos brasileros aguardan por las próximas elecciones en su país. A la espera de esta cita democrática, muchos se preguntan cuál es la fecha para emitir el sufragio.

Los electores habilitados para votar por el padrón definitivo deberán asistir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre cuando se celebren las elecciones.

En octubre se celebran las elecciones en Brasil

Cabe destacar que, en caso de no haber un triunfo en la primera vuelta, los candidatos con mayor cantidad de votos se volverán a medir en la instancia de balotaje.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Pablo Marçal Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Los políticos con mayor intención de voto en Brasil ANDRE BORGES - AFP

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.