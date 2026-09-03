Elecciones en Brasil 2026: quiénes son los candidatos a presidente

En octubre, los ciudadanos brasileros deberán asistir a la votación que definirá al próximo mandatario del país y cobra relevancia saber quiénes son los candidatos a presidente.

Los electores habilitados para votar por el padrón definitivo deberán asistir a las urnas para emitir el sufragio en las elecciones generales, que se celebrarán el próximo domingo 4 de octubre.

La fecha de las elecciones presidenciales en Brasil EVARISTO SA - AFP

En caso de que ninguno de los postulantes alcance un triunfo en primera vuelta, los candidatos con mayores votos se volverán a medir en la instancia de balotaje.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre:

Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Los políticos con mayor intención de voto en Brasil ANDRE BORGES - AFP

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones presidenciales

Según una encuesta publicada el lunes por el instituto Nexus, el líder del Partido de los Trabajadores cuenta con un 39% de las intenciones de voto frente al 33% del representante de la derecha Flávio Bolsonaro.

En tercer lugar se ubica el outsider Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como una alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que sorprendió al crecer nueve puntos respecto al sondeo anterior del instituto hasta llegar al 11% de intención de voto.

A Cury le siguen el conservador Ronaldo Caiado, con el 5%, el libertario Renan Santos, con el 3%, y el derechista Romeu Zema, con un 1%.

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.