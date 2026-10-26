Elecciones en Brasil: qué puede pasar con la estrategia de Flavio Bolsonaro para anular el balotaje

BRASILIA.– Ministros del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF) descartan la posibilidad de anular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y reconocen el resultado que garantizó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esta postura contradice la posición del senador Flavio Bolsonaro (PL), quien se negó a reconocer la derrota y anunció que recurrirá a la justicia para intentar invalidar los comicios.

La opinión predominante entre los miembros de ambos tribunales es que cualquier impugnación presentada por la campaña del candidato del PL no debería prosperar, ya que no existen elementos que justifiquen la anulación del proceso electoral. Al anunciar la victoria de Lula la noche del domingo, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, afirmó que la extensión del horario de votación —tras denuncias de problemas en el transporte público— no comprometió el escrutinio, y expresó su confianza en la integridad del proceso electoral.

En Sus Primeras Palabras Tras Su Derrota, Flavio Bolsonaro Dijo Que Las Elecciones Deberían “Ser

“A pesar de todas estas circunstancias, tomamos todas las medidas necesarias y el resultado fue absolutamente exitoso. Reitero: no hubo ninguna alteración derivada de la decisión judicial”, afirmó Nunes Marques. “No sería posible, en pocas horas, establecer con certeza que ningún efecto colateral —especialmente en el aspecto tecnológico, derivado de una decisión judicial— pudiera afectar significativamente el escrutinio”, agregó.

El TSE también desmintió la afirmación de Flavio Bolsonaro de que los fiscales del PL habrían sido “retirados de la sala blindada” durante el escrutinio.

Según el Tribunal, dicha afirmación es “falsa”, ya que ese espacio no está abierto a visitas. “Todas las demás unidades y áreas del Tribunal, como la Sala de Totalización, pueden ser visitadas por fiscales de partidos, observadores internacionales, abogados y miembros del Ministerio Público, entre otros, quienes acompañan desde allí, y desde el inicio, la totalización y la divulgación de los resultados de la elección”, señaló la Justicia Electoral en un comunicado.

Más argumentos

La ventaja de aproximadamente 4,4 millones de votos obtenida por Lula también es citada por magistrados del TSE y del STF como argumento en contra de la impugnación del resultado electoral presentada por Flavio Bolsonaro. El presidente recibió 64,2 millones de votos, lo que equivale al 51,79% de los votos válidos, mientras que el candidato del PL obtuvo 59,8 millones (48,21%).

Un análisis realizado por el sitio G1, basado en datos del TSE provenientes de 497.897 mesas electorales, muestra que 35.521 votos fueron registrados después de las 17 del domingo. Esta cifra equivale al 0,81% de la ventaja de Lula sobre Flavio Bolsonaro. Esta información se extrajo de los denominados logs (registros), archivos que documentan los eventos ocurridos durante el funcionamiento de las urnas, junto con sus respectivos horarios.

Seguidores de Lula da Silva celebran el triunfo del presidente de izquierda Lucas Landau - AP

Otro argumento mencionado por los magistrados para rechazar las alegaciones de Flavio Bolsonaro es el hecho de que la propia campaña del candidato del PL solicitó al TSE extender la votación hasta las 19 en municipios de los estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y San Pablo.

Minuto a minuto

En el ámbito interno, integrantes del TSE y del STF reconocen que hubo errores en el desempeño de ambos tribunales durante este episodio.

Por un lado, la decisión del magistrado Cristiano Zanin, del STF, generó críticas dentro de la Justicia Electoral, al ser considerada una interferencia en las competencias del tribunal electoral.

Por el otro, un sector del Supremo cuestionó el tiempo que tardó Nunes Marques en analizar las denuncias sobre dificultades en el transporte de los electores. En la mañana del domingo, los electores de Salvador informaron de dificultades para llegar a los centros de votación debido a la reducción de la flota de autobuses. A las 13.15 horas, el Tribunal Regional Electoral de Bahía ordenó el restablecimiento del servicio y dispuso la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, quien se encontraba fuera del país. Siete minutos más tarde, la campaña de Lula recurrió al Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar la ampliación del horario de votación hasta las 19 en tres ciudades del estado de Bahía. El presidente del Tribunal afirmó que la solicitud sería analizada.

El juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin HANDOUT - Brazilian Supreme Court

Por la tarde, las peticiones se multiplicaron. A las 15.27, la campaña de Flavio Bolsonaro también solicitó al TSE la extensión del horario en 17 municipios de los estados de San Pablo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, afectados por fuertes lluvias.

A las 15.46 horas, el Partido de los Trabajadores (PT) acudió al Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la ampliación de la votación en tres ciudades de Bahía. Ante nuevos reportes de dificultades en el transporte, el partido extendió, a las 16.29 horas, su solicitud a todo el territorio nacional.

Cuatro minutos después, la petición fue asignada al magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal.

La decisión de Zanin se dio a conocer a las 17.03, tres minutos después de la hora prevista para el cierre de la votación, cuando algunos centros de votación ya habían cerrado y el escrutinio estaba en marcha. El magistrado ordenó la prórroga de la jornada electoral hasta las 19 en todo el país; sin embargo, la medida generó dificultades operativas para la Justicia Electoral.

A las 17.49, el magistrado Nunes Marques instruyó a los tribunales regionales a mantener abiertas las mesas de votación que aún seguían en funcionamiento.

Incomodado por la situación, el presidente del TSE conversó por teléfono con Zanin, explicándole que no sería técnicamente posible reabrir las urnas que ya habían cerrado la votación y emitido sus actas. A las 18, Zanin dictó una nueva resolución, aclarando que su decisión no afectaba a las urnas que ya habían cerrado.

Reconocimiento

La votación concluyó a las 19, momento en el que el TSE reanudó la divulgación de los resultados. Tras el escrutinio de los votos y la proclamación de la victoria de Lula, Nunes Marques llamó a ambos candidatos para felicitarlos por su participación en el proceso electoral.

El presidente del STF, Edson Fachin, afirmó que la voluntad soberana de los electores debe ser respetada y defendió la estabilidad institucional. En una declaración tras la confirmación del resultado, el magistrado subrayó que cualquier divergencia debe resolverse dentro de los límites de la Constitución, respetando la soberanía popular.

Luiz Inacio Lula da Silva, durante la votación del domingo NELSON ALMEIDA - AFP

Los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre (Unión Brasil), y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), también reconocieron la victoria de Lula y lo llamaron para felicitarlo por su reelección.

“Hoy ha ganado la democracia. No hay nada que cuestionar”, declaró Alcolumbre.

Motta, por su parte, elogió la seguridad y la rapidez del escrutinio, y afirmó que el presidente tendrá la oportunidad de reconciliar al país.

“Tenemos un proceso electoral digno de todo reconocimiento; no solo por su seguridad, sino también por la rapidez del escrutinio. Como presidente de la Cámara, quiero asegurar que nuestra institución seguirá comprometida con el país”, dijo el presidente de la Cámara.