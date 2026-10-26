Elecciones en Brasil: qué pasa con el real y con las acciones tras el triunfo de Lula

BRASILIA.– Los mercados financieros reaccionan este lunes a la inesperada victoria del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en las elecciones del domingo frente al senador Flavio Bolsonaro, el candidato de derecha preferido por la mayoría de los analistas.

El actual mandatario fue reelecto con más del 51,7% de los votos válidos frente al senador del Partido Liberal. El líder progresista revirtió el escenario de la primera vuelta, pone freno a la ola de triunfos de la derecha en la región y seguirá al frente de la economía más grande de América Latina.

El dólar comercial abrió con una fuerte alza del 8,65%, y se situó en 5,42 reales, la mayor valorización intradía desde enero. Tras la interrupción de las negociaciones, el dólar llegó a cotizar a 5,60 reales cuando las operaciones se reanudaron, poco antes de las 10, lo que representó una suba del 12,2%.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) habla tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Simon Quijano-Evans, estratega senior de mercados emergentes en Macro Hive, prevé que el dólar podría subir inicialmente hasta los 5,20 reales o más. El viernes, última jornada antes del balotaje, el dólar comercial cerró en 4,99 reales.

No obstante, Quijano-Evans espera que el real se recupere gradualmente tras este estrés inicial. Señala las limitaciones a la capacidad de Lula para implementar una política fiscal significativamente más expansiva, los elevados tipos de interés reales en Brasil y el amplio diferencial de tasas respecto a Estados Unidos, además de la expectativa de que el Banco Central mantenga una postura cautelosa.

Los analistas consideran que, tras el estrés de los primeros días, el mercado tenderá a seguir las decisiones gubernamentales de Lula para evaluar el potencial a mediano y largo plazo para la bolsa y el dólar.

“A pesar de que este pesimismo predomina a corto plazo, habrá que observar cómo avanzan las agendas económicas a mediano plazo. Tras las elecciones de 2022, existía cierto pesimismo ante el regreso de Lula. Sin embargo, 2023 fue un año positivo para la bolsa tras la aprobación del nuevo marco fiscal. El proyecto fue aprobado, el ánimo mejoró y, posteriormente, la bolsa tuvo un buen desempeño. Por ello, debemos seguir de cerca cómo se organizará el gobierno de cara a 2027. Ese es el punto al que prestamos mayor atención”, escribió Gustavo Sung, economista jefe de Suno Research, en un informe.

Fuerte impacto en los mercados tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, firmado por los economistas Alberto Ramos y Panteleymon Semka, destaca que Lula deberá gobernar con un Congreso de mayoría conservadora y que, además, su capital político será limitado, dado que no podrá optar a la reelección en 2030.

Por ello, señalan que, tras un ajuste significativo de los precios —esperado para este lunes—, “el rumbo de los mercados dependerá probablemente de las declaraciones sobre la política económica”, así como de las designaciones para el gabinete —especialmente quién ocupará la cartera de Hacienda— y de “una presentación más precisa de la estrategia de consolidación fiscal para los próximos cuatro años”.

“También será fundamental dar a conocer un análisis detallado y transparente del costo fiscal de las medidas y promesas de campaña, así como de las revisiones y ajustes necesarios en el Presupuesto de 2027”.

Acciones

En el exterior, las acciones brasileñas registran una fuerte caída.

La B3, la Bolsa de Valores de San Pablo, abre recién a las 10. El índice de futuros de la Bolsa, cuya negociación comienza a las 9, se desplomó un 15% —alcanzando el límite inferior—, lo que llevó a la B3 a activar el circuit breaker: este es un mecanismo utilizado en los mercados financieros que paraliza las operaciones ante variaciones muy bruscas, permitiendo así que los inversores revisen sus estrategias.

Poco antes de la apertura de las operaciones, la B3 había ampliado el límite de variación del circuit breaker para el índice de futuros, pasando del 10% al 15%, anticipándose a dicha volatilidad. Esta medida es válida exclusivamente para este lunes.

En el mercado al contado, la normativa actual de la B3 sobre el circuit breaker contempla la interrupción de las operaciones cuando el índice cae o sube un 10% o más, deteniendo la actividad durante 30 minutos. Si, tras la reanudación de las operaciones, las variaciones alcanzan el 15%, el mercado se suspende por una hora adicional.

Fuerte desplome de los activos brasileños Eugene Hoshiko - AP

Las primeras señales apuntaban a un fuerte desplome de los activos brasileños: un ETF (fondo de inversión vinculado a un índice) que sigue el desempeño de acciones brasileñas cotizadas en Nueva York cayó un 27% en la fase de preapertura del mercado. En Japón, un ETF de acciones brasileñas retrocedió un 15% esta madrugada, registrando su mayor pérdida diaria desde 2008.

“Esperamos una reacción brusca de los mercados este lunes, con un reajuste agresivo de precios, una venta masiva de activos y futuros de tipos de interés que probablemente alcanzarán su límite superior poco después de la apertura”, señaló Luis Felipe Vital, jefe de macroestrategia en Warren Investimentos.

La negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los comicios aumentaron la incertidumbre entre los inversores.

“Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado —o, al menos, permita que el proceso constitucional siga su curso—”, afirmó Chris Turner, estratega de ING en Londres.

La ​​atención se centrará ahora en la elección de Lula para el cargo de ministro de Hacienda y en lo que esto revela sobre su enfoque fiscal.

“La señal clave para los mercados será el compromiso de la próxima administración de Lula con la disciplina fiscal, comenzando por el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda en las próximas semanas”, señaló Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

Agencia Reuters y diario O Globo