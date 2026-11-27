La cantidad de extranjeros con residencia en España pasó de 6,2 millones a 10,4 durante la gestión de Sánchez; la derecha habla de una “invasión”, mientras el gobierno defiende una mirada aperturista

En uno de los cayucos que llegaron el martes pasado a El Hierro, la más occidental de las islas Canarias, había un cuerpo. En otro, un bebé de cuatro días. Su madre había dado a luz en el Atlántico, durante la travesía. Ese día, unas 2000 personas alcanzaron la pequeña isla española, hacinadas en precarias embarcaciones que habían zarpado de Senegal y de Gambia. Nunca antes la isla había recibido a tantas personas en una sola jornada.

En Canarias, sin embargo, los cayucos forman parte del paisaje habitual. En lo que va del año, más de 26.000 personas desembarcaron en el archipiélago, cerca de la mitad solo en noviembre. Nadie sabe cuántos murieron en el camino.

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Migrantes desembarcan de un cayuco en el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro ANTONIO SEMPERE - AFP

A dos días de las elecciones generales en España, el muelle de La Restinga es también escenario de la disputa electoral. Ahí, donde el martes desembarcaron los migrantes, había estado el viernes anterior Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP) y favorito en los sondeos. Ante los vecinos, defendió la llegada de trabajadores extranjeros, pero con contrato, y prometió devolver a quienes entraran de forma irregular. “La gente no puede invadir un país”, advirtió.

Al día siguiente, en la vecina Tenerife, el presidente socialista Pedro Sánchez habló de su padre. Durante el franquismo, como tantos españoles, se había ido a Alemania en busca de trabajo. Sánchez recordó esa historia al hablar de quienes hoy llegan a España para ganarse la vida y destacó su aporte a la prosperidad de las islas y del resto del país. La tarea de su gobierno, dijo, es “reconocer derechos a quien no los tiene”.

Cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, unos 6,2 millones de residentes en España habían nacido en otro país. Hoy son 10,4 millones, uno de cada cinco habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su peso también se advierte en la economía. Entre 2022 y 2025, los inmigrantes aportaron cerca de la mitad del crecimiento del PBI español y más de dos tercios del aumento del empleo, según estimaciones del Banco de España.

Un simpatizante del Partido Popular muestra una remera con la imagen de Alberto Núñez Feijóo durante un acto de campaña en Madrid Francisco Seco - AP

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Unos días antes de la visita de Sánchez, también en Tenerife, Santiago Abascal había hablado de quienes llegaban a El Hierro en cayucos. El líder de Vox, el partido de ultraderecha que Feijóo podría necesitar para gobernar, sostuvo que esa inmigración “lo estropea todo, incluso la seguridad en nuestras calles”. Anoche, en el debate, fue más allá y acusó al presidente de “importar violadores”.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del debate. Si el aumento de la inmigración se tradujera por sí solo en más delincuencia, dice en diálogo con LA NACION Jesús Javier Sánchez Barricarte, catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, el fuerte crecimiento de la población extranjera debería haberse reflejado en un salto de las condenas, y sus datos no lo muestran. Las cifras generales del INE van en la misma dirección. Entre 2017 y 2023, el número de residentes de nacionalidad extranjera pasó de 4,6 a 6,1 millones. La tasa bruta de adultos condenados en el conjunto de España no aumentó. Fue de 7,5 por cada 1000 mayores de edad en 2017, de 7 en 2023 y de 7,4 en 2025.

Migrantes viajan hacinados en una embarcación de madera rumbo al puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro AP

Para estudiar la relación más de cerca, Sánchez Barricarte analizó unos 5,6 millones de delitos con sentencia firme entre 2007 y 2023. Quería saber si las provincias con una mayor proporción de extranjeros registraban también más delitos con condena por habitante. Al comparar provincias similares en edad, sexo, desempleo, nivel educativo y grado de urbanización, no encontró esa relación. “Lo que mejor predice la delincuencia de una provincia es qué parte de su población vive en ciudades”, explica.

Al comparar a los adultos por nacionalidad, sí aparece una brecha. Entre 2007 y 2023, los extranjeros estaban sobrerrepresentados en las estadísticas judiciales. Su tasa de delitos con condena fue, en promedio, 2,7 veces la de los españoles. Parte de la diferencia se explica porque entre los extranjeros hay más varones jóvenes en proporción, y ese es el grupo con la tasa más alta en ambas poblaciones. Al comparar personas de la misma edad y sexo, la tasa de los extranjeros fue 1,9 veces la de los españoles. La distancia relativa también se redujo con los años porque la tasa ajustada creció más entre los españoles (120%) que entre los extranjeros (70%). Parte de ese aumento general se explica por la reforma penal de 2015, que convirtió las antiguas faltas en delitos leves.

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Hay un detalle importante para leer esas cifras. Sánchez Barricarte señala posibles sesgos en los casos que llegan a los tribunales. Entre ellos menciona que la policía identifica con más frecuencia a integrantes de minorías étnicas y que ciertos delitos tienden a quedar fuera de los registros.

Cientos de migrantes buscaban entrar a Ceuta

Inmigración irregular

¿Y qué se sabe de la inmigración irregular, la que ocupa buena parte de la campaña? Para el período de 2017 a 2023, el sociólogo estudió a los adultos de nacionalidad extranjera, excluidos los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de otros países de altos ingresos. Dentro de ese grupo, la proporción estimada de personas sin papeles se multiplicó por más de cuatro. En los mismos seis años, la tasa de delitos con condena, ajustada por edad y sexo, bajó un 2% en el grupo en su conjunto, que incluye a personas con y sin papeles. Sin embargo, las tasas de condena por homicidio y por delitos sexuales sí subieron en ese grupo (un 19% y un 28%, respectivamente), aunque muy por debajo del aumento de la irregularidad.

Otro investigador, Alejandro Iribas de la Puerta, estudió los delitos que llegaban a conocimiento de la policía. Al comparar las denuncias en las provincias españolas entre 2010 y 2019, estimó que, por cada punto porcentual que aumentaba la proporción de inmigrantes en situación irregular, la tasa de hurtos subía entre un 6% y un 10%. El efecto era transitorio. En los robos con violencia, las lesiones y los homicidios no encontró un efecto significativo.

Las cifras de Sánchez Barricarte también muestran diferencias entre nacionalidades, incluso entre países de mayoría musulmana. Los paquistaníes, tanto adultos como menores, y los adultos de Malí registraron tasas de condena inferiores a las de los españoles. Entre los varones de 14 a 17 años, en cambio, la tasa de los marroquíes fue 7,8 veces la de los españoles de su edad y la de los argelinos, 6,6 veces. En ambos casos, la brecha se concentraba sobre todo en los delitos contra la propiedad y se achicaba en la edad adulta, sobre todo entre los marroquíes.

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Pedro Sánchez toma la palabra en un mitin de campaña del PSOE el lunes en Córdoba, España Madero Cubero - EUROPA PRESS DPA

Para entender en qué condiciones crecen esos chicos, el sociólogo remite a un estudio sobre pobreza infantil. Entre 2021 y 2023, el 77% de los menores de origen marroquí vivía en la pobreza, frente al 19% de los de origen español. “Con estos datos no puedo demostrar que la pobreza sea la causa, pero todo apunta a que detrás de la nacionalidad lo que hay son condiciones de vida”, dice.

La percepción

Los cayucos que llegan a El Hierro ofrecen una de las imágenes más visibles de la inmigración en España. Pero ¿cuán representativa es esa imagen? Muchos de quienes hoy viven en el país sin papeles llegaron en avión, con pasaporte y como turistas, y se quedaron. Según estimaciones de Funcas, a comienzos de 2025 el 91% de los extranjeros en situación irregular tenía la nacionalidad de algún país de América Latina.

Los grupos más numerosos eran los colombianos (cerca de 290.000), los peruanos (casi 110.000) y los hondureños (unos 90.000). Entre quienes solicitaron la regularización extraordinaria de 2026, dos de cada tres procedían de América Central o del Sur. Colombia encabezó la lista (25,9% de las solicitudes), seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Los argentinos presentaron unas 27.000 solicitudes, el 2,3% del total, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así fue el operativo de desalojo en Ceuta Fabian Suspensivo - ZUMA Press Wire DPA

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“No es lo mismo ser argentino que gambiano en España”, dice a LA NACION Natalia, una activista ecuatoriana que vive en Zaragoza. “De un argentino o de un chileno se suele decir que habla el mismo idioma, que comparte la religión, que se parece más a la gente de aquí. Sobre los africanos pesan otros prejuicios”.

Más allá de las cifras, está la percepción de lo que ocurre. “En sociología llamamos a esto pánico moral: una alarma desproporcionada respecto de la magnitud real del fenómeno”, explica Sánchez Barricarte.

Sebastian Rinken, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de España, lleva años estudiando esas percepciones. Según sus trabajos, el rechazo a la diversidad de origen y cultural alcanza a entre el 20% y el 25% de la población, una proporción similar a la que encontraba hace diez o quince años. Lo que cambió, dice a LA NACION, es quién recoge ese descontento. “Ahora el malestar tiene otro vocero y es precisamente Vox”.

Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, saluda al retirarse de un acto de campaña en Logroño CESAR MANSO - AFP

Entre los votantes de Feijóo sí se advierte un giro reciente. En un año, la proporción de electores del PP que ven la inmigración como una amenaza pasó del 27% al 40%, según una encuesta de precampaña de More in Common España.

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Para explicar por qué encuentra eco una palabra como “invasión”, Rinken vuelve a lo ocurrido en julio en Ceuta, la ciudad española en el norte de África donde la llegada masiva de migrantes desbordó el sistema de acogida. “Las imágenes de Ceuta le dan alas a ese discurso”, dice.

Paloma, una agente inmobiliaria de 48 años que vive en el barrio madrileño de Chamberí, recuerda cómo le impactaron esas escenas. “Cuando vi las imágenes de Ceuta pensé: toda esa gente acabará llegando aquí. A mí me preocupa, porque no sabemos quiénes son ni a qué vienen. Vivo en Madrid desde que nací y hay barrios que ya ni reconozco”, dice a LA NACION. El domingo planea votar por el PP.

Persecuciones xenófobas en Torre Pacheco Olmo Blanco/Getty Images

Pero está la otra cara de la moneda. La vulnerabilidad de los propios inmigrantes frente a la delincuencia suele quedar fuera del debate. Según datos del Ministerio del Interior de España, en 2024 casi cuatro de cada diez victimizaciones por delitos e incidentes de odio correspondieron a extranjeros y, en 2023, más de una cuarta parte de las registradas por delitos sexuales.

Esa hostilidad se hizo visible en julio de 2025 en Torre Pacheco, una localidad de la región de Murcia con una importante población de origen marroquí. La agresión a un vecino de 68 años desencadenó varias noches de disturbios, en las que grupos de ultraderecha salieron a las calles en busca de inmigrantes.

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Una de esas noches, Ayoub, de 25 años, hijo de inmigrantes marroquíes, ayudaba a su padre a cerrar el local de comida. En la vereda de enfrente había cinco encapuchados. A Ayoub le pareció que estaban borrachos. “¡Viva Franco! ¡Y viva España!”, les gritaron. Padre e hijo se apuraron a cerrar. Ya se alejaban a paso rápido cuando los hombres empezaron a tirarles piedras. Los dos echaron a correr. Una le pegó a Ayoub en la espalda. Consiguieron escapar, cuenta a LA NACION.

Las críticas a Sánchez

El propio Sánchez reconoció durante la campaña que la integración sigue siendo un desafío para España. En una entrevista con el youtuber Jordi Wild habló de lo que supone para quienes llegan adaptarse a las leyes y costumbres del país. “Ahí es donde yo creo que la izquierda en muchas ocasiones no le presta la suficiente atención”, dijo.

Manifestantes se enfrentan a la Guardia Civil en Torre Pacheco, Murcia Olmo Blanco - Getty Images Europe

En esa misma entrevista, Sánchez defendió la regularización extraordinaria que su gobierno aprobó en abril. La medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes, despertó críticas especialmente duras en la derecha. Feijóo advirtió que podía generar un “efecto llamada” y desbordar los servicios públicos. Abascal fue más lejos: acusó a Sánchez de “acelerar la invasión”.

En su programa electoral, el partido llama a esa idea “prioridad nacional”. Propone que los españoles tengan preferencia en el acceso a la vivienda pública, a las plazas de guardería y a las ayudas para el comedor escolar. “Vox le está dando una lectura nacionalista a esa percepción”, explica Rinken.

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Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) de España, y Santiago Abascal, presidente de VOX twitter

El crecimiento de Vox deja al PP en una posición incómoda. Feijóo necesita contener la fuga de votos hacia su derecha y, al mismo tiempo, responder a los empresarios que le piden más facilidades para contratar en el exterior. Su propuesta es prohibir las regularizaciones masivas y fijar cada año cuántos trabajadores pueden llegar y para qué sectores, según los puestos que queden sin cubrir y la capacidad de acogida.