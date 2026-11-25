MADRID.– Más de 2100 migrantes llegaron en apenas 24 horas a las Islas Canarias a bordo de embarcaciones precarias procedentes de África occidental, un nuevo récord de llegadas al archipiélago. A cuatro días de las elecciones generales del domingo, la inmigración se convirtió en uno de los principales ejes de la campaña electoral en España.

El incremento de las llegadas, que volvió a poner en evidencia la presión migratoria sobre el archipiélago, reavivó el debate político sobre el control de las fronteras, la acogida de extranjeros y las políticas de integración. El tema amenaza con beneficiar a Vox, el partido de ultraderecha que propone endurecer las medidas contra la inmigración y priorizar a los españoles en el acceso a las prestaciones sociales, en un escenario en el que el conservador Partido Popular busca desplazar del poder al gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Según los datos de Salvamento Marítimo difundidos el miércoles, más de 2100 personas llegaron a las islas en apenas un día, por encima del récord anterior, de unas 1500, registrado dos semanas antes. La mayoría desembarcó en El Hierro, la isla más occidental del archipiélago, que tiene alrededor de 11.400 habitantes y se convirtió en uno de los principales puntos de entrada a la Unión Europea para quienes parten desde las costas africanas.

Una embarcación de madera con 102 migrantes a bordo es escoltada por el servicio de salvamento marítimo español hacia la entrada del puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro ANTONIO SEMPERE - AFP

Entre los recién llegados se encontró a un migrante fallecido en una de las embarcaciones y una mujer dio a luz durante la travesía. El día anterior, las autoridades habían informado de la llegada de 1990 personas en 15 embarcaciones, entre ellas unos 100 menores de edad y un bebé nacido durante el viaje, de apenas cuatro días.

Las cifras reflejan la magnitud de una crisis que las autoridades regionales calificaron de insostenible. Más de 28.100 personas habían llegado a Canarias a finales de noviembre, por encima del total registrado durante todo el año pasado, aunque todavía lejos del máximo histórico de 46.843 alcanzado en 2024. Cerca de 21.000 de esas llegadas se concentraron en los últimos dos meses.

Al menos 604 migrantes llegaron a la isla canaria de El Hierro en la mañana del 24 de noviembre, en medio de un aumento en la llegada de embarcaciones con migrantes ANTONIO SEMPERE - AFP

La ruta atlántica desde África occidental es una de las más peligrosas del mundo. Miles de personas intentan cada año cruzar el océano en embarcaciones abarrotadas, expuestas a las fuertes corrientes, el oleaje y las largas distancias. Aunque las islas se encuentran a poco más de 100 kilómetros de la costa africana más cercana, muchos migrantes toman trayectos considerablemente más largos para evitar los controles de seguridad. Los viajes pueden extenderse durante días o semanas y terminar con las embarcaciones a la deriva.

Las salidas suelen intensificarse durante el otoño boreal, cuando las condiciones del mar son relativamente más favorables antes de la llegada del invierno. La mayoría de las embarcaciones que llegaron en los últimos días procedía de Senegal y Gambia.

En su visita a las islas en junio, el papa León XIV advirtió a los traficantes de personas que enfrentarán la ira de Dios por explotar la desesperación de los migrantes.

“Europa va por el camino equivocado”

En medio de la campaña, Sánchez defendió el miércoles una política migratoria que combine controles fronterizos más estrictos con acuerdos de cooperación con los países de origen y tránsito. El presidente sostuvo que Europa necesita un enfoque integral y mencionó la colaboración con las autoridades senegalesas y gambianas para reducir las salidas irregulares.

Al mismo tiempo, reivindicó la necesidad de abrir vías de migración legal para cubrir la falta de trabajadores en sectores de la economía española, entre ellos la construcción y la vivienda. Su postura, favorable a la inmigración regular y a la integración de extranjeros, recibió fuertes críticas de los sectores conservadores durante la campaña.

Jornadas como la de hoy nos muestran la dimensión humana del desafío migratorio que afronta #Canarias y #ElHierro. Sigue siendo necesario reforzar la gestión migratoria. Sigue siendo necesaria una respuesta coordinada de España y de Europa.



Mi reconocimiento y agradecimiento a… https://t.co/nUnmMl7PgN — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 24, 2026

Desde Canarias, el presidente regional, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, advirtió sobre las dificultades para gestionar el volumen de llegadas y reclamó una mayor distribución de las responsabilidades entre las distintas regiones españolas, especialmente para atender a los menores no acompañados. Aunque destacó los traslados de adultos hacia la España peninsular, sostuvo que El Hierro no tiene capacidad para absorber una afluencia de esa magnitud. “Es un día tristemente histórico”, señaló.

Clavijo también cuestionó los discursos que presentan a los migrantes como una amenaza. Sin mencionar directamente a Vox, calificó de xenófobos los intentos de demonizar a quienes llegan al archipiélago en busca de mejores condiciones de vida.

El dirigente canario criticó además el acuerdo impulsado por Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Holanda para trasladar migrantes a Ruanda, una iniciativa que consideró ridícula. “Europa va por el camino equivocado”, afirmó.

Agencias AP y Reuters