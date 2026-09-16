Emporio Armani nombró a Dario Vitale como nuevo director creativo

La firma italiana Armani nombró este miércoles a Dario Vitale como su nuevo director creativo. El diseñador se convirtió en el primer profesional externo a la familia en asumir el liderazgo del equipo de diseño de la marca, tras la muerte del creador Giorgio Armani, ocurrida el año pasado.

Vitale asumirá sus funciones con efecto inmediato, según confirmó la propia empresa. “Me siento honrado de asumir este doble cargo en Emporio Armani —línea premium, aunque más accesible— y Giorgio Armani —alta costura—, y profundamente agradecido con Silvana y Leo por darme la bienvenida a su mundo”, declaró el diseñador tras el anuncio.

Su debut oficial en las pasarelas será al frente de la colección otoño/invierno 2027, que se presentará a principios del próximo año. Sobre las expectativas, afirmó:“Armani tiene un legado poderoso y un lenguaje de diseño inconfundible; una herencia que se ha extendido durante décadas y que marca la historia de la moda”.

Vitale trabajo menos de un año en Versace Kate Green - Getty Images Europe

Hasta el momento, las colecciones de la etiqueta estaban a cargo de Silvana Armani, sobrina del fundador de 71 años, y de Leo Dell’Orco, histórico colaborador de 73 años. Ambos informaron que la próxima presentación mixta de la marca, prevista para el 24 de septiembre, se mostrará bajo un formato de “exhibición”.

En una declaración conjunta, expresaron: “Emporio Armani es mucho más que una línea para nosotros: es una realidad con la que estamos profundamente conectados. Nació como un espacio de libertad, experimentación y energía, y estamos convencidos de que la llegada de Dario a nuestro equipo interpretará su espíritu con respeto y autenticidad”.

Trayectoria en la industria

El diseñador, nacido en 1983, llega a la firma tras un breve paso por Versace, donde asumió en abril de 2025, también como el primer director creativo ajeno a la familia (previamente solo estuvieron Gianni y Donatella Versace).

Dario Vitale presentó una colección en Versace como director creativo MIGUEL MEDINA - AFP

Su gestión en esa casa terminó ocho meses después debido a la compra de la empresa por parte de Prada Group a Capri Holdings por un total de US$ 1,25 mil millones. Su única colección para Versace, presentada en Milán en septiembre de 2025 para la temporada primavera/verano 2026, obtuvo un amplio reconocimiento en la industria de la moda.

Antes de su paso por Versace, Vitale trabajó durante 14 años en Miu Miu, donde entró en 2010 y llegó a desempeñarse como director de diseño de prêt-à-porter y jefe de imagen junto a Miuccia Prada. Durante ese periodo, la marca registró un crecimiento destacado, con un aumento en las ventas del 93% en 2024, según la revista especializada VOGUE.

El nombramiento de Vitale se da en una etapa de reorganización para Armani Group, tras la muerte de Giorgio Armani el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años. El grupo está liderado por el director ejecutivo Giuseppe Marsocci, quien asumió el cargo en octubre de ese año.

Al respecto, Marsocci afirmó: “El nombramiento de Dario Vitale marca un hito importante para el Grupo Armani: una decisión que refuerza nuestra organización creativa y confirma nuestro compromiso de mirar hacia adelante, consolidando el camino de evolución del Grupo sin dejar de ser fieles a los valores y la visión de Giorgio Armani”.