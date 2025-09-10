En fotos: Valeria Mazza y sus días de relax con Alejandro Gravier en Portofino, luego del funeral de Giorgio Armani

Luego de enterarse de la triste noticia sobre la muerte de Giorgio Armani, Valeria Mazza decidió interrumpir sus compromisos y viajó a Italia. La empresaria argentina, amiga personal del célebre diseñador, fue una de las supermodelos que estuvo presente en el multitudinario funeral de tres días que se realizó en el Teatro Armani, en Milán. Luego de la despedida del rey de la moda, se trasladó a Portofino junto a Alejandro Gravier, su marido, y disfrutó de unos días de relax.

Valeria Mazza lució espléndida enfundada en un bikini animal print Backgrid UK/The Grosby Group

La empresaria tomó sol, se dio un chapuzón con Gravier y aprovechó la calma del lugar para charlar con amigos Backgrid UK/The Grosby Group

Mazza y Gravier fueron fotografiados el martes por los paparazzi mientras disfrutaban de un paseo en yate por el Mediterraneo. Siempre radiante, Mazza lució un bikini con estampa de animal print que combinó con un bolso marrón. La exmodelo completó el look con unos lentes de sol y el pelo recogido. Durante la excursión, la empresaria tomó sol, se divirtió con la compañía de varios amigos y se animó a nadar por las aguas cristalinas de la costa europea.

Al enterarse de la triste noticia, Valeria Mazza decidió volar a Milán para darle el último adiós a su amigo NurPhoto - NurPhoto

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la capilla donde despidieron a Giorgio Armani Benedetta Bressani - Getty Images Europe

El dolor de Valeria Mazza por la muerte de Armani

“Recibí la noticia con mucha tristeza”, le dijo Mazza a LA NACION cuando se confirmó la muerte del diseñador. Armani falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años. LA empresaria se encontraba en Madrid, donde asistió a la presentación del nuevo Bailando con las estrellas. “Lo primero que hice apenas me enteré fue ponerme en contacto con su familia y con allegados a él, de la empresa”, agregó.

Valeria Mazza y una sentida publicación sobre Giorgio Armani (Foto: Captura Instagram/@valeriamazzaok)

La conductora también usó sus redes sociales para despedir a su amigo y recordarlo con cariño. Hasta siempre, Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejas un sello imborrable en la moda”, escribió en su cuenta de Instagram. “Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD”, completó.

Mazza eligió una serie de postales para repasar la presencia de Armani en su vida: algunas junto a él, otras en sus desfiles o con sus diseños y dos más en donde se los ve muy felices posando junto a Gravier y Taína, la menor de los hijos de Valeria.

Una relación muy cercana

Vivienne Westwood, Valeria Mazza y Giorgio Armani en una postal de 1996 Franco Origlia - Getty Images Europe

A finales de los 90, en la industria de la moda regían las supermodelos. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Kate Moss y Claudia Schiffer acaparaban las campañas y los shows, sin embargo Giorgio Armani evitaba convocarlas. La argentina era la excepción: “No me gustan las supermodelos, pero sí Valeria” repetía el italiano.

La relación entre ellos fue mucho más allá de lo laboral. Mazza, incluso, lo eligió para diseñar su vestido de novia, diseño que lució el 9 de mayo de 1998 en Buenos Aires. Fue idea de Armani que ella luciera un vestido con una cola larguísima y un sobrevestido para que, al momento del baile, la novia pudiera disfrutar a pleno. Simple y elegante.

Valeria Mazza en su casamiento vestida por Giorgio Armani

El diseñador también se ocupó del look de Alejandro Gravier, quien inspirado en la boda de una sobrina del mismo Armani con un inglés, le pidió incluir una galera. En principio el italiano rechazó la idea, aunque sí aceptó diseñarla. Decidido a verse como un gentleman, a último momento Gravier la incluyó en su look y hoy tanto el vestido como la galera son reliquias familiares.