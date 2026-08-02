En Truth Social, Trump ofrecerá por anticipado sus mensajes a cambio de 100.000 dólares al mes

MADRID.– La vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump se ha convertido en un suculento negocio para su principal interesado. Tan solo la rama de criptomonedas reportó el año pasado al emporio familiar unos ingresos de más de 1400 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos también arrancó un acuerdo al IRS -la agencia tributaria, un organismo dependiente de la Administración que él dirige- para evitar que lo auditen a él y a su familia.

Pero nada de eso parece alcanzar. Ahora, su compañía Truth Social ha ideado una nueva forma de ganar dinero: un servicio para aquellos que deseen recibir antes que nadie los mensajes del mandatario, que en muchos casos contienen anuncios de política económica e internacional con evidentes efectos en los mercados. ¿El precio? 100.000 dólares al mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Desde el 1° de agosto, Trump Media & Technology Group ofrece a operadores e inversores Truth API, una versión premium de la red social con acceso adelantado a las publicaciones de usuarios de alto perfil, incluidas las del propio presidente.

Esos 100.000 dólares mensuales pueden parecer un precio alto, pero si eso permite tener acceso privilegiado a información relevante quizás a algunos les merezca la pena el desembolso.

Todo esto abunda en algo que contaba hace unos días en una entrevista con The New York Times la periodista Margaret Haberman, autora del libro Cambio de régimen, que narra las entretelas de esta Administración republicana. Según Haberman, lo que más interesa a Trump, por encima de todo lo demás, y la escala con la que mide el éxito y fracaso de cualquier cosa, es el dinero.

La iniciativa ha despertado críticas por el evidente conflicto de intereses que supone, una puerta abierta para el tráfico de información privilegiada de la que se beneficiará una empresa en la que él es el principal accionista a través de un fideicomiso que controla su primogénito, Donald Trump Jr.

Renée Jones, profesora del Boston College y ex alto cargo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el regulador de los mercados en Estados Unidos, señaló a la cadena pública NPR que todo apunta a que el nuevo servicio de Truth Social infringe las leyes sobre el uso de información privilegiada, destinadas a evitar que ningún operador logre una ventaja injusta al conseguir información que no sea pública.

Captura del mensaje publicado por Donald Trump tras el triunfo de Inglaterra sobre México; el presidente de Estados Unidos suele expresarse muy seguido, sobre diversos temas, en esta red social Truth Social @RealDonaldTrump

“Erosión en la confianza”

“Si las publicaciones del presidente en Truth Social se están monetizando y algunas personas obtienen acceso privilegiado a ellas, se trata de una apropiación indebida de información”, asegura la experta.

“Y al facilitar sus publicaciones a ciertas personas con antelación, también está incumpliendo su deber de lealtad y confianza”, añade.

“Transmitir información no pública a la empresa de medios de Trump para su difusión a gran velocidad entre sus inversores institucionales adinerados supone un paso hacia la normalización del uso de información privilegiada, lo que socava la integridad de los mercados estadounidenses y erosiona aún más la confianza de los inversores”, declara también a la radio pública de Estados Unidos Virginia Canter, antigua abogada de la SEC que ahora forma parte de Democracy Defenders Fund, una organización sin ánimo de lucro crítica con la actual Administración republicana.

En el entorno de Trump, la opinión es exactamente la contraria. Shannon Devine, portavoz de Trump Media & Technology Group, negó a través de un comunicado que adelantar las publicaciones del presidente y de otras personas no constituye uso de información privilegiada.

“Truth API ofrece a los clientes la forma más rápida de recopilar datos de Truth Social disponibles públicamente. Los críticos deben haber inventado una nueva teoría de ‘uso de información privilegiada’ basada en información de acceso público”, afirmó Devine.

Una de las últimas imágenes que Trump compartió en su cuenta

La iniciativa para enriquecer aún más a Trump y a su familia anticipa una honda bronca política, con unos demócratas lanzados a la yugular y unos republicanos que preferirían hablar de otros temas a tres meses de las elecciones de medio mandado en las que muchos se juegan su escaño en el Capitolio, su puesto de gobernador u otros cargos que se elegirán el próximo 3 de noviembre.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff calificaron el servicio, en una carta enviada a la SEC el miércoles, como “un abuso indignante del cargo presidencial para beneficio personal, que perjudica a los inversores comunes y socava la integridad de nuestros mercados”. También solicitaban al organismo que regula los mercados que iniciara una investigación. La SEC, por ahora, ha declinado comentar el nuevo escándalo de corrupción que afecta al presidente.