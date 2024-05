En una marcha que terminó con incidentes, reclamaron en Israel la libertad de los rehenes

Escuchar

TEL AVIV.- Miles de personas se manifestaron este sábado por la noche en Tel Aviv para reclamar una acción urgente del gobierno que permita la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, después de que el ejército recuperara los cuerpos de tres personas secuestradas por Hamas. En la marcha, que terminó con desórdenes y la intervención de las fuerzas policiales con camiones hidrantes, también se reclamó la renuncia del premier Benjamin Netanyahu y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Los manifestantes guardaron un minuto de silencio en la plaza de los rehenes de Tel Aviv en honor a los fallecidos.

La manifestación de este sábado convocó gran número de personas luego que el ejército israelí anunció el viernes que había recuperado los cuerpos de tres rehenes, el israelí Hanan Yablonka, el franco-mexicano Orión Hernández Radoux y el israelo-brasileño Michel Nisenbaum, durante una operación en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza.

”En unas horas, enterraré a mi hermano de 42 años [...]. Temía este momento”, declaró durante la concentración Avivit, la hermana de Hanan Yablonka. ”Hermano mío, te prometo que seguiré gritando [...] luchando y haciendo todo lo que esté a mi alcance para que todos los rehenes vuelvan a casa sanos y salvos”, continuó. ”Debemos sacarlos de este infierno ahora”, aseveró.

Igualmente, los cuerpos de otros cuatro rehenes fallecidos -Ron Benjamin, Yitzhak Gelerenter, Shani Louk y Amit Buskila- fueron recuperados la semana pasada en Gaza.

Además, en la manifestación de este sábado en Tel Aviv también se volvió a reclamar pedir elecciones anticipadas y la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La guerra en la Franja de Gaza estalló el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a más de 1170 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel. Los milicianos también secuestraron a 252 personas. Israel afirma que 121 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 37 ya habrían muerto.

En respuesta al ataque de octubre, Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza, en la cual han muerto hasta el momento 35.903 palestinos, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Ofensiva en Rafah

La marcha de este sábado coincidió con el recrudecimiento de la ofensiva israelí en la ciudad sureña de Rafah, en la Franja de Gaza, pese a que la Corte Internacional de Justicia había ordenado explícitamente a Israel que se abstuviera de bombardear esa ciudad.

Testigos en el lugar y periodistas extranjeros reportaron bombardeos de las tropas israelíes contra Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto y objetivo máximo del gobierno de Netanyahu desde hace varias semanas.

También hubo ataques aéreos y disparos de artillería contra Deir al Balah y Nuseirat, en el centro, Jabaliya y la ciudad de Gaza, en el norte, y Khan Yunis en el sur.

“Esperamos que la decisión del tribunal presione a Israel para que ponga fin a esta guerra de exterminio, porque aquí no queda nada”, dijo Oum Mohammad Al-Ashqa, una palestina de la ciudad de Gaza refugiada en Deir al-Balah.

La máxima instancia judicial de la ONU ordenó el viernes a Israel detener sus operaciones en Rafah y cualquier otra acción que provoque la “destrucción física total o parcial” del pueblo palestino en Gaza. Pero funcionarios israelíes justificaron hoy las operaciones.

“Lo que nos piden es que no cometamos genocidio en Rafah. No cometimos genocidio y no lo cometeremos”, declaró el sábado el asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, a la cadena de televisión israelí N12.

